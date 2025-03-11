Судитимуть інспекторку виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на загарбників, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру інспекторці виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Робота на окупантів

Як зазначається, у травні 2022 року, коли російські війська захопили частину Херсонської області, інспекторка добровільно перейшла на "службу" до захопленої окупантом "Дар’ївської виправної колонії №10".

Вона отримала від окупантів посаду "молодшого інспектора відділу охорони" й розпочала виконувати вказівки та розпорядження керівників окупаційної влади РФ, за що отримувала зарплату у рублях.

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Затримання зрадниці

Після деокупації Херсонщини жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її було викрито та затримано.

Колишній інспекторці повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що загрожує?

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.