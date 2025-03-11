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Судитимуть інспекторку виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на загарбників, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру інспекторці виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Робота на окупантів

Як зазначається, у травні 2022 року, коли російські війська захопили частину Херсонської області, інспекторка добровільно перейшла на "службу" до захопленої окупантом "Дар’ївської виправної колонії №10".

Вона отримала від окупантів посаду "молодшого інспектора відділу охорони" й розпочала виконувати вказівки та розпорядження керівників окупаційної влади РФ, за що отримувала зарплату у рублях.

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Зрадниця з Херсонської колонії

Затримання зрадниці 

Після деокупації Херсонщини жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її було викрито та затримано.

Колишній інспекторці повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що загрожує?

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Автор: 

колабораціонізм (1157) ДБР (3473) Херсонська область (5704)


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пристосуванка.
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11.03.2025 09:40 Відповісти
Виправлятись вона буде в тому ж закладі,де раніше виправляла.
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11.03.2025 09:44 Відповісти
Я ні в якому разі не захищаю колаборантів. Але тут в кожному випадку треба розбиратись. Чи була евакуація виправної колонії перед наступом ворога, це раз. Якщо ні то людина залишилась на своєму місці. Прийшла окупаційна влада, дає їй вказівки служити далі в цій колонії. Вона, що повинна вдарити себе в груди та сказати шо НІ і тут отримає кулю в лоб. Чи просто виконувати свої обов'язки як і раніше? Вона не пішла вбивати українців, якихось державних секретів вона не знала (які секрети може знати якийсь інспектор в колонії). Наприклад працівників ЗАЕС теж можна всіх у колаборанти записувати?
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11.03.2025 09:48 Відповісти
Згодна, давно про це писала. Випадки різними бувають. А ще, зауважте, навіть строк який влупили+конфіскації. А підоргам - навідникам та паліям військового та ЖД майна дають по 5-8 років й не завжди з конфіскаціями..
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11.03.2025 09:53 Відповісти
Вона військовослужбовець, отримувала зарплату в рублях.
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11.03.2025 09:54 Відповісти
Ще раз перечитайте мій коментарій. Я написав, чи була евакуація колонії? Якщо ні то це треба спитати чому влада України цього не зробила? Якщо не встигли, то шо жінці залишалось робити? Вдарити себе в груди і отримати кулю в лоб? А то шо зарплату отримувала в рублях так їй же треба шось їсти та пити. Зараз окуповано 20 відсотків території України, то шо там гривні ходять? Значить всіх жителів цих територій автоматично треба в колаборанти записати шо не наложили на себе руки та отримують зарплати і пенсії від кацапів?
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11.03.2025 10:02 Відповісти
А шо по тому колоборанту, якій "кордони трішечки атадвігал" на красной площі?
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11.03.2025 10:04 Відповісти
Кінчена кассапська свиноматка.В загальну зону ,її там перевиховають
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11.03.2025 10:35 Відповісти
 
 