Ворог ударив по Краматорську: пошкоджено об’єкти міської інфраструктури та підприємство. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області. Зафіксовано п’ять влучань.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 10 березня 2025 року в період із 21:10 до 23:10 окупанти здійснили п’ять ударів по Краматорську ударними дронами типу "Герань-2 (Шахед)".

За словами Гончаренка, зафіксовано влучання в кілька об’єктів міської інфраструктури. Три удари припали на територію комунального підприємства, ще один - по гаражному кооперативу, а останній - по житловому сектору.

На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі фахівці оцінюють рівень пошкоджень.

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Відповідні служби продовжують працювати на місцях ударів. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу, а комунальні служби готуються до ліквідації наслідків.