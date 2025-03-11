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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Ворог ударив по Краматорську: пошкоджено об’єкти міської інфраструктури та підприємство. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області. Зафіксовано п’ять влучань.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 10 березня 2025 року в період із 21:10 до 23:10 окупанти здійснили п’ять ударів по Краматорську ударними дронами типу "Герань-2 (Шахед)".

За словами Гончаренка, зафіксовано влучання в кілька об’єктів міської інфраструктури. Три удари припали на територію комунального підприємства, ще один - по гаражному кооперативу, а останній - по житловому сектору.

На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі фахівці оцінюють рівень пошкоджень.

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Наслідки удару по Краматорську 10 березня 2025 року
Наслідки удару по Краматорську 10 березня 2025 року
Наслідки удару по Краматорську 10 березня 2025 року
Наслідки удару по Краматорську 10 березня 2025 року
Наслідки удару по Краматорську 10 березня 2025 року

Відповідні служби продовжують працювати на місцях ударів. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу, а комунальні служби готуються до ліквідації наслідків.

Автор: 

Краматорськ (649) Донецька область (8317) Краматорський район (190)


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