РФ готувала теракт біля будівлі Нацполіції у Миколаєві: затримано 19-річну зрадницю, яка мала закласти вибухівку, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція затримали 19-річну поплічницю РФ із Миколаєва, яка за завданням ворога мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Окупанти планували дистанційно підірвати будівлю Нацполіції в Миколаєві
Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі.
У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з фігуранткою, яку використовували винятково як "витратний матеріал".
Терористку затримали на місці запланованого теракту
Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому", коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.
Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший - для звʼязку із фігуранткою.
Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди - надали покрокові інструкції.
"Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації.
Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет", - йдеться у повідомленні.
Підозра зловмисниці
Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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Ніхто не постраждав, збитків не нанесено, ні матеріальних, ні безпеці країни та громадян.
От такий у нас КПК гуманний...
Хто підготував схованку? Чому він сам не встановив і не підірвав ту вибухівку? Для чого було задіювати сторонню особу, фактично зайвого свідка, яка могла зробити щось неправильно, спалитись і провалити завдання?
Ви таки вперто прикидаєтесь дуриком. Навіщо?
Невже ви такий наївний, що не розумієте цього, чи спеціально під дурика косите?
невже такі елементарні речі ще потрібно розжовувати?
ПС. Проблеми з мозковою діяльністю в того, хто не розуміє, що ця постановка розіграна самими ж сбушниками. З метою виправдання знаходження орави дармоїдів в тилу та подальшого закручування гайок пересічним.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80 Террор
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https://ru.wikipedia.org › wiki › Террор
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
Терро́р (лат. terror и фр. la terreur - «страх, ужас») - запугивание политических противников путём физического насилия или угрозой его применения.
2. створення і поглиблення розколу і недовіри між силовими структурами і цивільними.
3. деморалізація силових структур.
4. деморалізація цивільних як випадкових жертв.
5. пропагандистський ефект про "героїчну боротьбу підпілля".
6. бадьорі доповіді кацапських кураторів за вбивства українців - медалі, премії, квартири.
«Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику»
Зрозуміло.
Їх можна пакувати через одну: в ході бесіди зі слідчим розпатякають усе, що треба.