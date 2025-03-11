РФ готувала теракт біля будівлі Нацполіції у Миколаєві: затримано 19-річну зрадницю, яка мала закласти вибухівку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали 19-річну поплічницю РФ із Миколаєва, яка за завданням ворога мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Окупанти планували дистанційно підірвати будівлю Нацполіції в Миколаєві

Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі.

У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з фігуранткою, яку використовували винятково як "витратний матеріал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруїла військового ЗСУ та готувала теракти у Харкові: затримано агентку ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж







Терористку затримали на місці запланованого теракту

Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому", коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший - для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди - надали покрокові інструкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ: у Миколаєві чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення, - Офіс Генпрокурора

"Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації.

Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет", - йдеться у повідомленні.

Підозра зловмисниці

Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.