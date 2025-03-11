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Новини Фото Теракти спецслужб РФ в Україні
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РФ готувала теракт біля будівлі Нацполіції у Миколаєві: затримано 19-річну зрадницю, яка мала закласти вибухівку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали 19-річну поплічницю РФ із Миколаєва, яка за завданням ворога мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Окупанти планували дистанційно підірвати будівлю Нацполіції в Миколаєві

Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі.

У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з фігуранткою, яку використовували винятково як "витратний матеріал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруїла військового ЗСУ та готувала теракти у Харкові: затримано агентку ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

підготовка до теракту в Миколаєві
підготовка до теракту в Миколаєві
підготовка до теракту в Миколаєві

Терористку затримали на місці запланованого теракту

Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому", коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший - для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди - надали покрокові інструкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ: у Миколаєві чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення, - Офіс Генпрокурора

"Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації.

Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет", - йдеться у повідомленні.

Підозра зловмисниці

Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

вибухівка (467) Миколаїв (1790) Миколаївська область (2255) СБУ (12772) теракт (1010) Миколаївський район (46)


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Топ коментарі
+16
10 лет??? Наш гуманизм нас погубит. Тут 25 лет тюрьмы просятся, аж плачут
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11.03.2025 10:20
+14
Ну то вивезіть її в поле і пригостіть цією вубихівкою
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11.03.2025 10:17
+11
Чергова дурна дурепа та мерзенна мерзота...
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11.03.2025 10:17
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Ну то вивезіть її в поле і пригостіть цією вубихівкою
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11.03.2025 10:17 Відповісти
Пока не начнём расстреливать с 12 лет любителей параши и Ху..Ла не уменьшиться.
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11.03.2025 10:48 Відповісти
Чтобы испытывать страх - нужны мозги и причинно-следственное мышление. А там мозгов нет.
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11.03.2025 11:53 Відповісти
В банно-прачечный батальон её-кто не знает во времена ВОВ такие ездили по фронту и резко повышали боевой дух советских бойцов и не только дух...
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11.03.2025 12:00 Відповісти
С 12 лет не расстреливали даже в СССР при Сталине,но НВП(начальная военная подготовка)вводить с 10 лет нужно,что бы не в танках сутками сидели,а автомат учились разбирать...
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11.03.2025 12:05 Відповісти
Чергова дурна дурепа та мерзенна мерзота...
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11.03.2025 10:17 Відповісти
Почему гайки везде одинаковые?
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11.03.2025 10:19 Відповісти
В ,,Епіцентрі " 50₴/кг !
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11.03.2025 10:22 Відповісти
Як змовились - всюди шестигранні...
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11.03.2025 10:25 Відповісти
як у 1937р не знаемо ,підтримуемо усі ,вороги ссср і вбивали людей тисячами.
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11.03.2025 10:34 Відповісти
10 лет??? Наш гуманизм нас погубит. Тут 25 лет тюрьмы просятся, аж плачут
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11.03.2025 10:20 Відповісти
Та зробити кілька слідчих дій і записати "випадково підірвала себе під час слідчого експерименту". Слідчому Н оголошено суворе ай-яй-яй і присвоєно чергове звання.
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11.03.2025 10:29 Відповісти
Ватник?
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11.03.2025 11:39 Відповісти
Так нічого ж не сталось!
Ніхто не постраждав, збитків не нанесено, ні матеріальних, ні безпеці країни та громадян.
От такий у нас КПК гуманний...
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11.03.2025 10:52 Відповісти
тупа хвойда.. ти же стаєш ганчіркою, маріонеткою, людожерів-кацапів на усе життя, що тобі залишилося... скільки ще таких дуреп та жлобів?!..
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11.03.2025 10:21 Відповісти
"Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під'єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації."

Хто підготував схованку? Чому він сам не встановив і не підірвав ту вибухівку? Для чого було задіювати сторонню особу, фактично зайвого свідка, яка могла зробити щось неправильно, спалитись і провалити завдання?
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11.03.2025 10:22 Відповісти
Щоб підірвати дурепу під час закладки. Самим їм ця роль чомусь не дуже подобається...
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11.03.2025 10:27 Відповісти
А для чого себе підривати? Встановив, відійшов на безпечну відстань, дочекався, поки мусора опиняться якнайближче до вибухівки, і підірвав. Чи яка взагалі була мета запланованого теракту? Підірвати дурепу і все?
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11.03.2025 10:30 Відповісти
Підривають дистанційно придурка-виконавця без його відома. При такому розкладі обрубаються всі ниточки, які можуть вести до замовників або виявити таємні місця закладок вибухівки, детонаторів, тощо.
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11.03.2025 10:51 Відповісти
Ах тиж мамкін терорист) Якщо все було б так просто, то підривали би кожні пів години.
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11.03.2025 10:51 Відповісти
Саме так. Здійснити теракт при бажанні легше легшого. Просто воно нікому не потрібно. Вороненков, Шеремет, Махаурі і т.д. Нічого до цих пір не розкрите, і ніяких телеграм-каналів не знадобилось.
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11.03.2025 11:12 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що знайти у великому місті конкретну людину, вивчити її розклад дня, вияснити на якому авто вона їздить і підкласти в авто бомбу це теж саме, що зайти з пакетом до будь-якого поліцейського відділку.
Ви таки вперто прикидаєтесь дуриком. Навіщо?
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11.03.2025 17:42 Відповісти
А саму дурепу підривають під час закладки в ТЦК або поліцейському відділку, щоб Скабєєва в своїх помийних передачах могла верещати "украинский народ неустанно борется с хунтой!" або щось подібне.
Невже ви такий наївний, що не розумієте цього, чи спеціально під дурика косите?
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11.03.2025 10:55 Відповісти
тому-що тих, хто готує вибухівку - мало і вони набагато цінніше одноразових нарколиг.
невже такі елементарні речі ще потрібно розжовувати?
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11.03.2025 10:29 Відповісти
Яка взагалі мета запланованого теракту?
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11.03.2025 10:32 Відповісти
вас в садочку не вчили? мета теракту - террор.
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11.03.2025 10:34 Відповісти
Який саме? Конкретно.
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11.03.2025 10:35 Відповісти
Відкрий Вікіпедію та знайди поняття "терор"... Хоча я тижнів три тому, впевнився, що з твоєю мозковою діяльністю - ПРОБЛЕМИ...
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11.03.2025 10:47 Відповісти
Дай конкретну відповідь, кого саме збирались тероризувати в даному випадку? Мусорів? Чому тоді цей теракт не провели професіонали? Гарантовано і з потрібним результатом?
ПС. Проблеми з мозковою діяльністю в того, хто не розуміє, що ця постановка розіграна самими ж сбушниками. З метою виправдання знаходження орави дармоїдів в тилу та подальшого закручування гайок пересічним.
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11.03.2025 10:52 Відповісти
Де ти набереш стільки професіоналів? Ти розумієш, що професіоналу після теракту потрібно змінювати місце проживання і сидіти тихо два три місяці? Набагато простіше знайти довбойобів котрі за 200 гр Погодяться це зробити.
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11.03.2025 10:58 Відповісти
Погясню для ідіотів

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80 Террор



Википедия

https://ru.wikipedia.org › wiki › Террор



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80




Терро́р (лат. terror и фр. la terreur - «страх, ужас») - запугивание политических противников путём физического насилия или угрозой его применения.
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11.03.2025 11:05 Відповісти
1. завдання шкоди силовим стуктурам, вбивство і каліцтво їх працівників.
2. створення і поглиблення розколу і недовіри між силовими структурами і цивільними.
3. деморалізація силових структур.
4. деморалізація цивільних як випадкових жертв.
5. пропагандистський ефект про "героїчну боротьбу підпілля".
6. бадьорі доповіді кацапських кураторів за вбивства українців - медалі, премії, квартири.
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11.03.2025 10:48 Відповісти
Ще раз: для цього задіяли б прфесіоналів, які б зробили все гарантовано і з потрібним результатом. А не наймали випадкових малоліток.
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11.03.2025 10:54 Відповісти
професіонали вирощуються довго, коштують дорого і так само зрештою паляться. а малолітки не коштують нічого.
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11.03.2025 10:56 Відповісти
В Україні елітним ФСБ-професіоналам нічого не загрожує. Взять ту ж ОПу - генерал-лейтенант під "погонялом" "Козир" , він же "Тімофєєв", хіба що в одностої ФСБ на засідання РНБО не приходить. А 48-ми річний генерал ФСБ портнов з "погонялом" "Казбек" спокійно з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області, а 29-и річний синок з племінничком чуть раніше. І хто це їм надав дозвіл?
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11.03.2025 12:05 Відповісти
то чому тоді цей професіонал портнов не бігає і не підриває тцкашників?
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11.03.2025 12:11 Відповісти
Кожен виконує свою задачу. Одні агенти підривають ТЦК , а інші виконують завдання в Саудівській Аравії.
«Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику»
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11.03.2025 12:34 Відповісти
так суперагент портнов вже відпочиває в австрії 4й рік. чому б йому не ходити і не підривати тцкашників, якшо йому, по-вашому, за це нічого не буде?
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11.03.2025 15:05 Відповісти
Угу! ТЦК в Австрії?
Зрозуміло.
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11.03.2025 15:50 Відповісти
Ви собі уявляєте резидента розвідки, візьмемо наприклад, Штірліца, який ризикуючи провалити довгорічну розвідоперацію і цілу розвідгрупу, підриває поліцейську дільницю в Берліні? А дурепи в телеграмі - для росспецслужб розходний матеріал.
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11.03.2025 11:00 Відповісти
не ховали би обличчя - нехай українці знають своїх "героїв"
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11.03.2025 10:24 Відповісти
манька-тєлєграмщіца.
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11.03.2025 10:24 Відповісти
Могла б на онліфансі заробляти, але ж Данило Гетманцев кидає палки в колеса
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11.03.2025 10:32 Відповісти
Якась маячня, ще хтось цьому вірить. Із серії замаху на шокіна, та жінку буданова.
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11.03.2025 10:36 Відповісти
💯. 🤣🤣🤣
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11.03.2025 10:43 Відповісти
Генофонд Нации
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11.03.2025 10:46 Відповісти
На Шефіра
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11.03.2025 10:46 Відповісти
повзи болотна істота в своє болото
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11.03.2025 10:51 Відповісти
чому з ними так церемоняться?
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11.03.2025 10:48 Відповісти
Панімаєтє, ват я раділась в Нікалаєвє … Мені одна втирала . А я, кажу , народилася у Києві і що ???
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11.03.2025 11:03 Відповісти
Совки всі пішли воювати з рашкою, а їхні онуки за рашку. Парадокс.
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11.03.2025 11:17 Відповісти
Просто подивіться на вік усіх цих зрадників, яких навіть не сотні, а тисячі.
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11.03.2025 11:20 Відповісти
боже. яка нерозумна дівчина! все життя собі зіпсувала. дякувати нашим спецам шо взагалі жива залишилася
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11.03.2025 11:25 Відповісти
жаль, що цей расходний матеріал не підірвали. бо з нашим самим гуманним судом у світі, таких 19-річних вербують кожен день пачками. І ці 19-річні знають, що вони вийдуть сухими з води. Мамака з папкою підсутяться і отрима условно.
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11.03.2025 11:30 Відповісти
Яке там майно? Труси , телефон, помада.
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11.03.2025 11:38 Відповісти
таке враженням що оцим замальовуванням мордяки влада каже - робіть таке ще, вам нічого не буде, ми вас захистимо від гніву українців.
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11.03.2025 12:01 Відповісти
Та хоч замальовувати мордяки, хоч не замальовувати - особливої різниці нема. Усі ті інста-самиці на одну морду лиця: з губиськами, порожніми очима та дебілуватим виглядом.
Їх можна пакувати через одну: в ході бесіди зі слідчим розпатякають усе, що треба.
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11.03.2025 14:32 Відповісти
Заповніть їй ніздрі оцтом.
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12.03.2025 08:06 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ
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13.03.2025 11:06 Відповісти
 
 