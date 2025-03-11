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Новини Фото Український військовий врятував туриста в Італії
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Український військовий, перебуваючи у відпустці, врятував пораненого туриста в Італії. ФОТО

Український військовослужбовець під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки, який стікав кров'ю після ножового поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Corriere del Veneto.

Так, у центрі Венеції сталася бійка між туристами. Один із чоловіків вихопив ніж та вдарив іншого по руці та нозі. 

Один із перехожих побачив пораненого, надав йому медичну допомогу, а перехожі викликали поліцію та медиків.

Нападнику вдалося втекти.

Згодом з'ясувалося, що першу допомогу пораненому надав українських військовий у відпустці.

"20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би нах#й", - розповів він у соцмережі X, оприлюднивши фото.

Український військовий врятував туриста в Італії
Український військовий врятував туриста в Італії

Читайте: Італія сподівається на завершення війни в Україні протягом року, - глава МЗС Таяні

Український військовий врятував туриста в Італії

Автор: 

Венеція (27) бійка (735) Італія (1564) порятунок (119) військовослужбовці (4706)


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Топ коментарі
+38
Респект! Пощастило туристу! Отак формується образ українця в світі...
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11.03.2025 12:13
+32
Такмед в дії! Наші хлопці вже багато чого навчились на цій ********* війні. А от Людяність в них з народження!
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11.03.2025 12:15
+11
Я вже раніше писав, що аптечка, і турнікет, малиб бути у кожному українця, з собою, а бож принаймі в кожному будинку, квартирі.
Але в Україні, реальність зовсім інша, деякі люди навіть не знаю, що таке той турнікет, і для чого він потрібен....
І це після трьох років війни, всі вважають що їх хтось врятує, а бож надасть потрібну допомогу, хоча інколи рахунок йде на секунди...
Респект, і повага Воїну...
Слава Гідним....
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11.03.2025 12:29
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Респект! Пощастило туристу! Отак формується образ українця в світі...
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11.03.2025 12:13 Відповісти
я манал такий туризм
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11.03.2025 12:17 Відповісти
на городі
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11.03.2025 12:21 Відповісти
та який там турист. скоріше нелегал і торгівець паленими сумками гуччі, яких в тій венеції шо бліх на собаці. шо в принципі не означає, шо він мав би через це померти.
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11.03.2025 12:19 Відповісти
Такмед в дії! Наші хлопці вже багато чого навчились на цій ********* війні. А от Людяність в них з народження!
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11.03.2025 12:15 Відповісти
підйоб борцунів із тцк за права ухилянтів глибокий 🦉
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11.03.2025 12:20 Відповісти
небусифіковані піддиванні нераби в шоці.
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11.03.2025 12:21 Відповісти
Це такий рівень стьобу?
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11.03.2025 12:22 Відповісти
))))
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11.03.2025 12:30 Відповісти
Раби на Засрашці.
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11.03.2025 12:36 Відповісти
Або по справах, або відпустка. І так і так, виїхати складно простому солдату.
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11.03.2025 12:40 Відповісти
Український військовослужбовець під час відпустки у Венеції
Звісно складно: відпустка ж не 365 днів на рік.
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11.03.2025 12:41 Відповісти
Не прочитав. Один фіг за кордон складно отримати дозвіл.
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11.03.2025 12:45 Відповісти
Складніше, ніж звичайному громадянину призовного віку?
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11.03.2025 12:46 Відповісти
Залежить від наявності відстрочки, права виїзду і т.д. В попередній бригаді, у звичайну відпустку ледве пускали. А якщо брати інструкторів на полігонах бзвп, то там взагалі не бачать відпустки по 2 роки. Все залежить від бригади. Так що так, іноді взагалі нереально.
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11.03.2025 12:50 Відповісти
Звичайному громадянину, без всяких відсрочок, броней, спецстатусів та інвалідності - легше за кордон виїхати?
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11.03.2025 12:51 Відповісти
Звісно ні. Я це і мав на увазі.
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11.03.2025 12:52 Відповісти
І так, про відпустку було в самісінькому заголовку новини.
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11.03.2025 12:47 Відповісти
Це військовослужбовець, а не просто військовозобов'заний. Це різні статуси. Згідно Закону "Про соціальний статус військовослужбовців та членів їх родин" вони мають право на виїзд закордон під час відпустки, особливо якщо там зараз їхня сім'я. На практиці все залежить від командира
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11.03.2025 12:56 Відповісти
Але право таке має. Військовозобов'язаний в особливий період права такого не має.
А ще кажуть, що бусифіковані - безправні раби.
Виявляється, прав у них у деяких місцях більше, ніж у небусифікованих нерабів.
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11.03.2025 13:05 Відповісти
Я вже раніше писав, що аптечка, і турнікет, малиб бути у кожному українця, з собою, а бож принаймі в кожному будинку, квартирі.
Але в Україні, реальність зовсім інша, деякі люди навіть не знаю, що таке той турнікет, і для чого він потрібен....
І це після трьох років війни, всі вважають що їх хтось врятує, а бож надасть потрібну допомогу, хоча інколи рахунок йде на секунди...
Респект, і повага Воїну...
Слава Гідним....
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11.03.2025 12:29 Відповісти
Навіть на бзвп не видають аптечки на час стрільби хоча б, а ви кажете про присутність в кожного.
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11.03.2025 12:39 Відповісти
дайте вгадаю...нападник росєянин
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11.03.2025 12:45 Відповісти
ну не знаю... моя знайома пару місяців тому їздила за кордон з чоловіком, якого відпустили у відпустку. Були там не довго, але фоток в фб наставили стільки, що їх досі стібають і попрікають. Але зараз він у своїй частині десь на Донеччині.
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11.03.2025 13:09 Відповісти
Вашiй знайомiй бажаю дочекатись свого мужнього чоловiка живим та здоровим!🙏🙏🙏 Добре, що могли побути та вiдпочити разом.❤️ А на людей хай не звертають увагу.
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11.03.2025 17:10 Відповісти

но любой кацап тоже бы не растерялся - быстренько облегчил бы карманы потерпевшего, снял удушающие украшения и тяжелоносимые сумки..
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11.03.2025 13:19 Відповісти
Це жарт про "туриста з Північної Африки" у Венеції?!
Швидше за все, цей "хлопчик" член якоїсь банди "туристів", яка бомбить справжніх туристів і яка щось не поділила з "туристами" з іншої банди...
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11.03.2025 13:26 Відповісти
Невиліковних ідіотів вистачає - був там один нацгвардієць - насилу витягли після італійської тюрми.
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11.03.2025 14:08 Відповісти
Каналы, гондольеры и мосты!
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11.03.2025 15:23 Відповісти
 
 