Український військовий, перебуваючи у відпустці, врятував пораненого туриста в Італії. ФОТО

Український військовослужбовець під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки, який стікав кров'ю після ножового поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Corriere del Veneto.

Так, у центрі Венеції сталася бійка між туристами. Один із чоловіків вихопив ніж та вдарив іншого по руці та нозі.

Один із перехожих побачив пораненого, надав йому медичну допомогу, а перехожі викликали поліцію та медиків.

Нападнику вдалося втекти.

Згодом з'ясувалося, що першу допомогу пораненому надав українських військовий у відпустці.

"20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би нах#й", - розповів він у соцмережі X, оприлюднивши фото.





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