Український військовий, перебуваючи у відпустці, врятував пораненого туриста в Італії. ФОТО
Український військовослужбовець під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки, який стікав кров'ю після ножового поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Corriere del Veneto.
Так, у центрі Венеції сталася бійка між туристами. Один із чоловіків вихопив ніж та вдарив іншого по руці та нозі.
Один із перехожих побачив пораненого, надав йому медичну допомогу, а перехожі викликали поліцію та медиків.
Нападнику вдалося втекти.
Згодом з'ясувалося, що першу допомогу пораненому надав українських військовий у відпустці.
"20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік би нах#й", - розповів він у соцмережі X, оприлюднивши фото.
Топ коментарі
+38 MrStepanovM
показати весь коментар11.03.2025 12:13
+32 shokolad
показати весь коментар11.03.2025 12:15
+11 Олександр Гуменюк #550944
показати весь коментар11.03.2025 12:29
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Звісно складно: відпустка ж не 365 днів на рік.
А ще кажуть, що бусифіковані - безправні раби.
Виявляється, прав у них у деяких місцях більше, ніж у небусифікованих нерабів.
Але в Україні, реальність зовсім інша, деякі люди навіть не знаю, що таке той турнікет, і для чого він потрібен....
І це після трьох років війни, всі вважають що їх хтось врятує, а бож надасть потрібну допомогу, хоча інколи рахунок йде на секунди...
Респект, і повага Воїну...
Слава Гідним....
но любой кацап тоже бы не растерялся - быстренько облегчил бы карманы потерпевшего, снял удушающие украшения и тяжелоносимые сумки..
Швидше за все, цей "хлопчик" член якоїсь банди "туристів", яка бомбить справжніх туристів і яка щось не поділила з "туристами" з іншої банди...