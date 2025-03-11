Вчинили розбійний напад на матір полоненого військового: До 9 років в’язниці засуджено двох чоловіків, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Суд оголосив вирок двом мешканцям столичного хостелу, які скоїли розбійний напад на матір полоненого військового (ч. 4 ст. 187 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловіків засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі засуджені перебувають під вартою.
Так, прокурор у суді довів, що обвинувачені, дізналися, що жінка, яка мешкала та працювала у хостелі, де вони жили, назбирала майже 400 тис. гривень. Це гроші, яка вона отримувала у зв’язку з тим, що її син-військовослужбовець перебував у російському полоні. Того дня постраждала хотіла віднести зібрану суму в банк, але чоловіки напали на неї, почали душити та відібрали гроші.
Повідомляється, що нападники не встигли витратити її заощадження, а сховали у ванній кімнаті. Правоохоронці гроші знайшли та повернули матері військового.
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І сюди придумав, як умастилити " тєму мабілізації", а за неї ж по " павішєнному таріфу"
а шо, за прокурорів-інвалідів хіба тариф не "павішений"?