Вчинили розбійний напад на матір полоненого військового: До 9 років в’язниці засуджено двох чоловіків, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Суд оголосив вирок двом мешканцям столичного хостелу, які скоїли розбійний напад на матір полоненого військового (ч. 4 ст. 187 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіків засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі засуджені перебувають під вартою.



Так, прокурор у суді довів, що обвинувачені, дізналися, що жінка, яка мешкала та працювала у хостелі, де вони жили, назбирала майже 400 тис. гривень. Це гроші, яка вона отримувала у зв’язку з тим, що її син-військовослужбовець перебував у російському полоні. Того дня постраждала хотіла віднести зібрану суму в банк, але чоловіки напали на неї, почали душити та відібрали гроші.

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Повідомляється, що нападники не встигли витратити її заощадження, а сховали у ванній кімнаті. Правоохоронці гроші знайшли та повернули матері військового.

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