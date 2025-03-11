Затримано посадовця ВСП у Запоріжжі, який за гроші допомагав ухилянтам виїхати за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали у Запоріжжі під час отримання хабаря посадовця ВСП, який обіцяв місцевому жителю за 4 тис. доларів США оформити йому документи для виїзду за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП пропонував військовозобов’язаним послуги з ухилення від служби.











"Посилаючись на зв’язки в одному з ТКЦ у Запоріжжі, він обіцяв оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою щодо непридатності до військової служби. Він також надавав "консультації" з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка затримали після передачі йому 4 тисяч доларів США від одного з "клієнтів".

Підозра

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням службового становища (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Розслідування триває. Встановлюється причетність до "бізнесу" фігуранта працівників ТЦК та повне коло осіб, які могли скористатися "послугами".

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Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.