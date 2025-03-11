Затримано посадовця ВСП у Запоріжжі, який за гроші допомагав ухилянтам виїхати за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали у Запоріжжі під час отримання хабаря посадовця ВСП, який обіцяв місцевому жителю за 4 тис. доларів США оформити йому документи для виїзду за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП пропонував військовозобов’язаним послуги з ухилення від служби.
"Посилаючись на зв’язки в одному з ТКЦ у Запоріжжі, він обіцяв оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою щодо непридатності до військової служби. Він також надавав "консультації" з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали після передачі йому 4 тисяч доларів США від одного з "клієнтів".
Підозра
Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням службового становища (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Розслідування триває. Встановлюється причетність до "бізнесу" фігуранта працівників ТЦК та повне коло осіб, які могли скористатися "послугами".
Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
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жодна гнида тцкун не cидить на довічноve
а потім "а чьо вбивають" кловани вазелінові
А шмигаль з члЄНАМИ, тільки очима лупає, за регламентом КМУ, і жодних актуальних змін до ЗАКОНОДАВСТВА, не внесли!
До того ж якщо він там навіть тільки начальник групи охорони та ппс, то звання в нього мінімум - майор!!! А головне що це теж ЗСУ ....