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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Затримано посадовця ВСП у Запоріжжі, який за гроші допомагав ухилянтам виїхати за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали у Запоріжжі під час отримання хабаря посадовця ВСП, який обіцяв місцевому жителю за 4 тис. доларів США оформити йому документи для виїзду за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП пропонував військовозобов’язаним послуги з ухилення від служби.

чиновник ВСП помагав ухилянтам
чиновник ВСП помагав ухилянтам
чиновник ВСП помагав ухилянтам
чиновник ВСП помагав ухилянтам
чиновник ВСП помагав ухилянтам

"Посилаючись на зв’язки в одному з ТКЦ у Запоріжжі, він обіцяв оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою щодо непридатності до військової служби. Він також надавав "консультації" з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка затримали після передачі йому 4 тисяч доларів США від одного з "клієнтів".

Підозра

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням службового становища (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Розслідування триває. Встановлюється причетність до "бізнесу" фігуранта працівників ТЦК та повне коло осіб, які могли скористатися "послугами".

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Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Автор: 

Запорізька область (3566) ДБР (3473) ухилянти (872) Запорізький район (94) Запорізьке (2)


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в запорі закатували місяць тому до 30 років людину нирки розхерачили
жодна гнида тцкун не cидить на довічноve
а потім "а чьо вбивають" кловани вазелінові
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11.03.2025 15:23 Відповісти
А що такого? Всі закони однаково важливі. Значить і їх порушення однаково неправильне. Якщо браві воїни крутять і луплять ногами ухилянта (цей статут надається по дефолту), це порушення закону, але воно войовничими патріотами схвалюється. Так і хабарництво бравих воїнів - теж порушення закону. Значить, і воно повинне схвалюватися тими ж самими людьми. Це ж логічно.
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11.03.2025 15:26 Відповісти
Жодного дня без таких новин ... що взагалі в країні відбувається ?!
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11.03.2025 15:49 Відповісти
Вам не подобається боротьба з корупцією, чи лише боротьба з корупцією в ТЦК?
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11.03.2025 18:56 Відповісти
Повна безкарність, з використанням нікчемних статей ККУ та КПКУ щодо покарання в Особливий період під час проведення у державі МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ(а не тільки, роздачі повісток з ТЦК), дає можливість мародерам заброньованим, заробити гроші, щоб потім утікати за кордон, як і суддівським+прокурорським є можливість, прибарахлитися з цього теж!!
А шмигаль з члЄНАМИ, тільки очима лупає, за регламентом КМУ, і жодних актуальних змін до ЗАКОНОДАВСТВА, не внесли!
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11.03.2025 16:06 Відповісти
А чому ж не розшифровуєте - ВСП ??? А це ж Військова Служба Правопорядку !!! Ось так.
До того ж якщо він там навіть тільки начальник групи охорони та ппс, то звання в нього мінімум - майор!!! А головне що це теж ЗСУ ....
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11.03.2025 21:34 Відповісти
Не ну 4.000 - это вообще халява по нынешним временам
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12.03.2025 20:49 Відповісти
 
 