Судитимуть 4 учасників ОЗГ із Сумщини та їхнього спільника, які переправляли ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж

Мешканець Лебедина на Сумщині організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Його та ще 4 спільників судитимуть.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду відповідний обвинувальний акт.

Організатора групи судитимуть ще й за незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів.

Як діяв злочинець?

57-річний житель м. Лебедин організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон, залучивши до протиправної діяльності двох жителів Сумщини та іще одного чоловіка з м. Києва.

Також в окремих випадках користувався послугами жителя Закарпатської області.

Скількох ухилянтів переправили учасники ОЗГ?

Обвинувачені переправили 4 осіб на територію Угорщини.

Вони вже планували переправити до Молдови п’ятого, однак їх дії були припинені правоохоронцями.

Кожен бажаючий виїхати за межі держави сплачував організатору групи від 5 до 12 тис. доларів США.

Під час затримання в організатора виявлено зброю та боєприпаси.

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