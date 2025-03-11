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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
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Судитимуть 4 учасників ОЗГ із Сумщини та їхнього спільника, які переправляли ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж

Мешканець Лебедина на Сумщині організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Його та ще 4 спільників судитимуть.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду відповідний обвинувальний акт.

Організатора групи судитимуть ще й за незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів.

Як діяв злочинець?

57-річний житель м. Лебедин організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон, залучивши до протиправної діяльності двох жителів Сумщини та іще одного чоловіка з м. Києва.

Також в окремих випадках користувався послугами жителя Закарпатської області.

Скількох ухилянтів переправили учасники ОЗГ?

Обвинувачені переправили 4 осіб на територію Угорщини.

Вони вже планували переправити до Молдови п’ятого, однак їх дії були припинені правоохоронцями.

Кожен бажаючий виїхати за межі держави сплачував організатору групи від 5 до 12 тис. доларів США.

Під час затримання в організатора виявлено зброю та боєприпаси.

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Учасники ОЗГ із Сумщини переправляли ухилянтів за кордон
Учасники ОЗГ із Сумщини переправляли ухилянтів за кордон
Учасники ОЗГ із Сумщини переправляли ухилянтів за кордон
Учасники ОЗГ із Сумщини переправляли ухилянтів за кордон

Автор: 

Лебедин (4) ухилянти (872) Сумський район (101)


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Зрадники України(чомусь заброньовані), збагатилися, на зрадниках України (не заброньованих)!!
А змін до ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ в Особливий період під час МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, як не було, так і не має!
Тільки шмигаль, з члЄНАМИ та держСекретарями, щось там плямкають упродовж 3 років по Регламенту КМУ! І жодних, у ТУРБОРЕЖИМІ, внесених ЗМІН до законодавства!
Видно, у такий спосіб, показуючи свою нікчемність в Урядовому кварталі, вони спонукають Українців, проводити власні Суди, як це роблять сьогодні Сирійці, з своїми злочинцями!
Добре, що в України, розвинено своє Лісогосподарство, і залучати до покарання сволоти, що паразитує на Українцях, техніку(автокрани), потреби немає!!
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11.03.2025 15:57 Відповісти
судитимуть бо бабки осідали не в зелених карманах
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11.03.2025 16:02 Відповісти
какая опасная опг! Помогали рабам выжить. Это рабовладелец не простит.
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11.03.2025 16:10 Відповісти
 
 