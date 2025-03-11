Судитимуть 4 учасників ОЗГ із Сумщини та їхнього спільника, які переправляли ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж
Мешканець Лебедина на Сумщині організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Його та ще 4 спільників судитимуть.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду відповідний обвинувальний акт.
Організатора групи судитимуть ще й за незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів.
Як діяв злочинець?
57-річний житель м. Лебедин організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон, залучивши до протиправної діяльності двох жителів Сумщини та іще одного чоловіка з м. Києва.
Також в окремих випадках користувався послугами жителя Закарпатської області.
Скількох ухилянтів переправили учасники ОЗГ?
Обвинувачені переправили 4 осіб на територію Угорщини.
Вони вже планували переправити до Молдови п’ятого, однак їх дії були припинені правоохоронцями.
Кожен бажаючий виїхати за межі держави сплачував організатору групи від 5 до 12 тис. доларів США.
Під час затримання в організатора виявлено зброю та боєприпаси.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А змін до ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ в Особливий період під час МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, як не було, так і не має!
Тільки шмигаль, з члЄНАМИ та держСекретарями, щось там плямкають упродовж 3 років по Регламенту КМУ! І жодних, у ТУРБОРЕЖИМІ, внесених ЗМІН до законодавства!
Видно, у такий спосіб, показуючи свою нікчемність в Урядовому кварталі, вони спонукають Українців, проводити власні Суди, як це роблять сьогодні Сирійці, з своїми злочинцями!
Добре, що в України, розвинено своє Лісогосподарство, і залучати до покарання сволоти, що паразитує на Українцях, техніку(автокрани), потреби немає!!