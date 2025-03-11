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Новини Фото Втрати України
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На фронті загинув волонтер, активіст та військовий з Авдіївки Олексій Савкевич (Маестро). ФОТОрепортаж

Захищаючи Україну, 10 березня 2025 року загинув волонтер, активіст та військовослужбовець з Авдіївки Олексій Савкевич із позивним "Маестро".

Про це повідомив начальник Авдіївської міської адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

Савкевич був волонтером — допомагав вивозити з нині окупованої Авдіївки людей і тварин, а також привозив туди гуманітарну допомогу.

"Відважна, благородна, добра і сильна духом Людина. Авдіївка дихала його мріями, силою його ідей. (…) Його гітара вже не зіграє, але його справа і пам’ять про нього житимуть вічно", - написав про нього Барабаш.

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На фронті загинув активіст, волонтер та військовий з Авдіївки Олексій Савкевич

У вересні 2024 року він вступив до лав ЗСУ і служив у 157 окремій механізованій бригаді. Позивний отримав Маестро.

Олександр Савкевич був героєм репортажу hromadske 2023 року. На кадрах він грав український гімн на піаніно в пошкодженій будівлі авдіївської музичної школи.

Волонтер та воїн був співзасновником громадської організації "Сила ідей" і "Музична варта", співорганізатором мистецького фестивалю "Авдіївка ФМ".

На фронті загинув активіст, волонтер та військовий з Авдіївки Олексій Савкевич

"У нього була громадська організація, яка називалась "Сила людей", і ось все, що відбувалось в Авдіївці до повномасштабного вторгнення, 90% всіх фестивалів, культурних заходів, це саме ідеї Олексія Савкевича. Це дуже світла людина була, дуже. Це велика втрата для міста", - розповів Барабаш.

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"Мого коханого чоловіка, Олексія Савкевича, більше з нами немає. Мені несила зараз щось писати. Я дякую всім за співчуття, підтримку і допомогу. Знаю, що ви всі його памʼятатимете. Ця триклята війна відбирає у нас найдорожчих. Цілий світ пішов разом з ним", - написала дружина полеглого воїна Світлана Савкевич.

"Від початку повномасштабного вторгнення він не покинув рідний край. Як волонтер на власному авто займався евакуацією людей, передавав на найвіддаленіші вулички Авдіївки продукти харчування… Безкорисливий, відважний мрійник, конструктивна і творча натура, спортсмен, який бігав по 10-20 кілометрів на день, плавав у крижаній воді. Досконало володів англійською мовою. Фізично й інтелектуально розвинена людина. Він міг працювати, ким завгодно. відсиджуючись в офісі у спокійному регіоні України, але не став. А став до лав Збройних сил. Позивний отримав "Маестро", - розповідає журналістка Віра Хоменко.

У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

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На фронті загинув активіст, волонтер та військовий з Авдіївки Олексій Савкевич
На фронті загинув активіст, волонтер та військовий з Авдіївки Олексій Савкевич
На фронті загинув активіст, волонтер та військовий з Авдіївки Олексій Савкевич

Автор: 

Донецька область (8317) волонтери (1328) втрати (4383) Авдіївка (2341) Покровський район (513) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+23
Вічная пам"ять Герою України !
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11.03.2025 17:40
+18
Вічна пам'ять...
Царство небесне...
Слава Гідним...
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11.03.2025 17:39
+14
Вічна Пам'ять.
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11.03.2025 17:44
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Вічна пам'ять...
Царство небесне...
Слава Гідним...
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11.03.2025 17:39 Відповісти
Вічная пам"ять Герою України !
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11.03.2025 17:40 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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11.03.2025 17:44 Відповісти
Честь!
Найкращі нас покидають, а zeгниди процвітають((((
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11.03.2025 17:49 Відповісти
Та ще порохгніди....
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11.03.2025 20:04 Відповісти
С.У.М.
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11.03.2025 18:17 Відповісти
Світла і талановита Людина покинула нас назавжди 😪😪😪
Вічна Памʼять !!!
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11.03.2025 18:49 Відповісти
Героям слава!
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11.03.2025 18:52 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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11.03.2025 19:00 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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11.03.2025 19:52 Відповісти
 
 