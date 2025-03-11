На фронті загинув волонтер, активіст та військовий з Авдіївки Олексій Савкевич (Маестро). ФОТОрепортаж

Захищаючи Україну, 10 березня 2025 року загинув волонтер, активіст та військовослужбовець з Авдіївки Олексій Савкевич із позивним "Маестро".

Про це повідомив начальник Авдіївської міської адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

Савкевич був волонтером — допомагав вивозити з нині окупованої Авдіївки людей і тварин, а також привозив туди гуманітарну допомогу.

"Відважна, благородна, добра і сильна духом Людина. Авдіївка дихала його мріями, силою його ідей. (…) Його гітара вже не зіграє, але його справа і пам’ять про нього житимуть вічно", - написав про нього Барабаш.

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У вересні 2024 року він вступив до лав ЗСУ і служив у 157 окремій механізованій бригаді. Позивний отримав Маестро.

Олександр Савкевич був героєм репортажу hromadske 2023 року. На кадрах він грав український гімн на піаніно в пошкодженій будівлі авдіївської музичної школи.

Волонтер та воїн був співзасновником громадської організації "Сила ідей" і "Музична варта", співорганізатором мистецького фестивалю "Авдіївка ФМ".

"У нього була громадська організація, яка називалась "Сила людей", і ось все, що відбувалось в Авдіївці до повномасштабного вторгнення, 90% всіх фестивалів, культурних заходів, це саме ідеї Олексія Савкевича. Це дуже світла людина була, дуже. Це велика втрата для міста", - розповів Барабаш.

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"Мого коханого чоловіка, Олексія Савкевича, більше з нами немає. Мені несила зараз щось писати. Я дякую всім за співчуття, підтримку і допомогу. Знаю, що ви всі його памʼятатимете. Ця триклята війна відбирає у нас найдорожчих. Цілий світ пішов разом з ним", - написала дружина полеглого воїна Світлана Савкевич.

"Від початку повномасштабного вторгнення він не покинув рідний край. Як волонтер на власному авто займався евакуацією людей, передавав на найвіддаленіші вулички Авдіївки продукти харчування… Безкорисливий, відважний мрійник, конструктивна і творча натура, спортсмен, який бігав по 10-20 кілометрів на день, плавав у крижаній воді. Досконало володів англійською мовою. Фізично й інтелектуально розвинена людина. Він міг працювати, ким завгодно. відсиджуючись в офісі у спокійному регіоні України, але не став. А став до лав Збройних сил. Позивний отримав "Маестро", - розповідає журналістка Віра Хоменко.

У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

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