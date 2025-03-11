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Новини Фото Прощання з добровольцем Домініком Абеленом
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З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві. ФОТОрепортаж

У вівторок, 11 березня, в Києві відбулося прощання із бійцем Міжнародного легіону ГУР МО України, новозеландцем Домініком Абеленом, який загинув 23 серпня 2022 року під Вугледаром. Прощання із загиблим бійцем відбулося на Байковому кладовищі. 

Про це пише "Укрінформ", світлини з прощання публікує "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Домінік Абелен був капралом армії Нової Зеландії з дев'ятирічним досвідом служби. Чоловік вирішив приєднатися до лав Міжнародного легіону ГУР МО України, щоб поділитися своїм військовим досвідом та підтримати українців у боротьбі проти російської агресії.

З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві

У середині літа 2022 року Домінік Абелен вирушив на фронт, де його призначили командиром групи. У серпні військовий загинув під час бойових дій під Вугледаром. Йому було 28 років.

З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві

Новозеландський воїн був нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "Україна – понад усе" (08.08.2022). Посмертно нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "За бойові заслуги" (25.08.2022).

З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві

Віддати шану полеглому воїнові прийшли друзі та військовослужбовці.

З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві

Поховають воїна-добровольця на батьківщині – у Новій Зеландії.

З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві

З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві

З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві

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Київ (19410) втрати (4383) добровольці (908)


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Слава Герою! Уклін земний за подвиг.🥀🥀
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11.03.2025 19:59 Відповісти
Вічная пам"ять Герою України !
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11.03.2025 20:04 Відповісти
І Нової Зеландії!
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11.03.2025 20:08 Відповісти
Честь і подяка відважному воїну з далекої нам країни який захищав свободу і незалежність України.
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11.03.2025 20:05 Відповісти
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11.03.2025 20:05 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава!

співчуття рідним....

Домінік віддав найдорожче в світі - своє життя за Україну.
Будьмо гідними його.
Спочивай, Воїне !

.
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11.03.2025 20:07 Відповісти
Герою Слава !!!🙏🇳🇿❤️🇺🇦
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11.03.2025 20:19 Відповісти
Честь! Герою Слава!
Низький уклін, тобі Козаче!
Слава Україні!
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11.03.2025 21:16 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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11.03.2025 21:39 Відповісти
 
 