З добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом попрощались у Києві. ФОТОрепортаж

У вівторок, 11 березня, в Києві відбулося прощання із бійцем Міжнародного легіону ГУР МО України, новозеландцем Домініком Абеленом, який загинув 23 серпня 2022 року під Вугледаром. Прощання із загиблим бійцем відбулося на Байковому кладовищі.

Про це пише "Укрінформ", світлини з прощання публікує "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Домінік Абелен був капралом армії Нової Зеландії з дев'ятирічним досвідом служби. Чоловік вирішив приєднатися до лав Міжнародного легіону ГУР МО України, щоб поділитися своїм військовим досвідом та підтримати українців у боротьбі проти російської агресії.

У середині літа 2022 року Домінік Абелен вирушив на фронт, де його призначили командиром групи. У серпні військовий загинув під час бойових дій під Вугледаром. Йому було 28 років.

Новозеландський воїн був нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "Україна – понад усе" (08.08.2022). Посмертно нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "За бойові заслуги" (25.08.2022).

Віддати шану полеглому воїнові прийшли друзі та військовослужбовці.

Поховають воїна-добровольця на батьківщині – у Новій Зеландії.

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