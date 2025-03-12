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Новини Фото Атака шахедів на Київщину
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"Шахеди" вночі атакували Київщину: горів меблевий магазин, пошкоджено будинки у трьох районах. ФОТОрепортаж

Уночі 12 березня через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі на Київщині загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано о 04:46.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Загорання ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ та область: на підступах до столиці за ніч збито 12 ворожих дронів. В області наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах

наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року
наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року
наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року
наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року
наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року
наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року
наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року
наслідки атаки Шахедів на Київщину 12 березня 2025 року

Автор: 

Київська область (4004) ДСНС (5085) Шахед (939)


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