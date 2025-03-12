"Шахеди" вночі атакували Київщину: горів меблевий магазин, пошкоджено будинки у трьох районах. ФОТОрепортаж

Уночі 12 березня через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі на Київщині загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано о 04:46.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Загорання ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

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