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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 889 050 осіб (+1430 за добу), 10 306 танків, 24 390 артсистем, 21 430 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 889 050 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 889050 (+1430) осіб,
  • танків - 10306 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 21430 (+7) од,
  • артилерійських систем - 24390 (+44) од,
  • РСЗВ - 1314 (+1) од,
  • засоби ППО - 1103 (+0) од,
  • літаків - 370 (+0) од,
  • гелікоптерів - 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28912 (+111),
  • крилаті ракети - 3121 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40274 (+69) од,
  • спеціальна техніка - 3777 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни підрозділу "Гострі Картузи" атакували російських солдатів на Курахівському напрямку. ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) ліквідація (3855) знищення (7138)


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Топ коментарі
+24
Минув 4039 день москальсько-української війни.
126! одиниць знищеної техніки та 1430 чумардосів за день.
Арта та логістика норм, все решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 889 000 це більше, ніж таке місто, як Саратов, населення якого за 3 роки зменшилось на 14 тис. рил.
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12.03.2025 08:45
+12
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12.03.2025 08:50
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.03.2025 08:46
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Довго це висирав ?
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12.03.2025 08:41 Відповісти
Йди стогнати дома в подушку! Задовбав вже!!!
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12.03.2025 08:43 Відповісти
Прокинувся провокатор )
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12.03.2025 08:43 Відповісти
Ярема Скиглик №603553
реєстрація: 11.03.2025
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12.03.2025 08:47 Відповісти
До того воно було ярема стогін - ходить тут вже роками, стогне та скиглить, що всьопропалонасслівайут. Дістав вже до печінок!
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12.03.2025 11:10 Відповісти
Не мерегуйтесь, бережіть нерви, це провокатор, він цього і добивається ))
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12.03.2025 11:24 Відповісти
Минув 4039 день москальсько-української війни.
126! одиниць знищеної техніки та 1430 чумардосів за день.
Арта та логістика норм, все решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 889 000 це більше, ніж таке місто, як Саратов, населення якого за 3 роки зменшилось на 14 тис. рил.
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12.03.2025 08:45 Відповісти
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12.03.2025 08:50 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.03.2025 08:46 Відповісти
знову ...
не знаю , наскільки правда ....
Але люблю гарні цифри :
особового складу - 888 888 - пройдено !
спеціальна техніка - 3777 (+2)
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12.03.2025 09:31 Відповісти
Щось запам'ятав - туву вже пройшли? Бо якесь одоробло у оленячвй шкірі ще вештається Україною((
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12.03.2025 13:53 Відповісти
Чому не знищили танки в Курській.
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13.03.2025 08:01 Відповісти
 
 