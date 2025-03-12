Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 889 050 осіб (+1430 за добу), 10 306 танків, 24 390 артсистем, 21 430 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 889 050 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 889050 (+1430) осіб,
- танків - 10306 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 21430 (+7) од,
- артилерійських систем - 24390 (+44) од,
- РСЗВ - 1314 (+1) од,
- засоби ППО - 1103 (+0) од,
- літаків - 370 (+0) од,
- гелікоптерів - 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28912 (+111),
- крилаті ракети - 3121 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40274 (+69) од,
- спеціальна техніка - 3777 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+24 Qq Qqq #455433
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+11 tarasii smila #448870
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реєстрація: 11.03.2025
126! одиниць знищеної техніки та 1430 чумардосів за день.
Арта та логістика норм, все решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 889 000 це більше, ніж таке місто, як Саратов, населення якого за 3 роки зменшилось на 14 тис. рил.
не знаю , наскільки правда ....
Але люблю гарні цифри :
особового складу - 888 888 - пройдено !
спеціальна техніка - 3777 (+2)