Затримано шістьох підпалювачів, які виконували замовлення РФ у Києві та на Черкащині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Київської міської та Черкаської обласної прокуратур повідомлено про підозру шістьом громадянам, які вчиняли підпали на замовлення ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, в залежності від вчинення злочинів їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ, диверсію, умисне пошкодження майна та незаконне поводження із вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, двоє чоловіків у Печерському районі Києва спалили автомобіль "Mercedes Vito" на замовлення ворога. Одному з них на банківську карту перерахували гроші для придбання бензину, який спільники використали для підпалу авто.
У Святошинському районі столиці чоловік та дівчина облили капот автомобіля "Volkswagen Lt" розпалювачем для багаття та підпалили його.
"Житель м. Сміла здійснив підпал об’єкту критичної інфраструктури АТ "Укрзалізниця" в Черкаській області. А ще через декілька тижнів намагався закласти під бетонний міст м. Сміла вибухівку, вагою 4 кілограми, яку виготовив власноруч вдома", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, мешканець Звенигородського району через Telegram отримав завдання від представника спецслужб РФ і здійснив підпал одного з місцевих судів Черкаської області.
В усіх випадках про результати виконання своєї "роботи" палії мали прозвітувати, знявши фото та відео.
Наразі всіх фігурантів вищезгаданих епізодів затримано. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дід розказував, що німці вміли писати на табличках- "повішений за саботаж". І потім ворони гойдались разом з "шукачем пригод".