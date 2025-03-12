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Новини Фото Підпали автомобілів військових Затримання підпалювачів
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Затримано шістьох підпалювачів, які виконували замовлення РФ у Києві та на Черкащині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Київської міської та Черкаської обласної прокуратур повідомлено про підозру шістьом громадянам, які вчиняли підпали на замовлення ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, в залежності від вчинення злочинів їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ, диверсію, умисне пошкодження майна та незаконне поводження із вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано вісьмох підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

палії автівок
палії автівок
палії автівок
палії автівок
палії автівок
палії автівок
палії автівок
палії автівок
палії автівок
палії автівок

За даними слідства, двоє чоловіків у Печерському районі Києва спалили автомобіль "Mercedes Vito" на замовлення ворога. Одному з них на банківську карту перерахували гроші для придбання бензину, який спільники використали для підпалу авто.

У Святошинському районі столиці чоловік та дівчина облили капот автомобіля "Volkswagen Lt" розпалювачем для багаття та підпалили його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалили два авто Сил оборони: СБУ затримала чотирьох паліїв на Дніпропетровщині

"Житель м. Сміла здійснив підпал об’єкту критичної інфраструктури АТ "Укрзалізниця" в Черкаській області. А ще через декілька тижнів намагався закласти під бетонний міст м. Сміла вибухівку, вагою 4 кілограми, яку виготовив власноруч вдома", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, мешканець Звенигородського району через Telegram отримав завдання від представника спецслужб РФ і здійснив підпал одного з місцевих судів Черкаської області.

В усіх випадках про результати виконання своєї "роботи" палії мали прозвітувати, знявши фото та відео.

Також читайте: Затримано трьох диверсантів, які на замовлення ФСБ готували підпали релейних шаф "Укрзалізниці", - СБУ. ФОТО

Наразі всіх фігурантів вищезгаданих епізодів затримано. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Автор: 

авто (6139) Київ (19410) підпал (668) СБУ (12772) Черкаська область (44)


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Топ коментарі
+15
Невже за три роки повномасштабки ми не можемо передивитись кримінальний кодекс? Щоб придавити цих виродків.
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12.03.2025 13:22
+8
це електорат Зе
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12.03.2025 13:53
+5
На передок хер кого калачом заманиш а шось спалити чи підірвати - тут відбою немає від бажаючих
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12.03.2025 13:20
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На передок хер кого калачом заманиш а шось спалити чи підірвати - тут відбою немає від бажаючих
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12.03.2025 13:20 Відповісти
Готові диверсанти. Закидувати на Москву з сірниками в кишені
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12.03.2025 13:24 Відповісти
Невже за три роки повномасштабки ми не можемо передивитись кримінальний кодекс? Щоб придавити цих виродків.
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12.03.2025 13:22 Відповісти
Хто там може передивитися? Слуги з ригами?
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12.03.2025 13:28 Відповісти
це електорат Зе
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12.03.2025 13:53 Відповісти
та шарія і медведчука..
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12.03.2025 15:24 Відповісти
Розстріл після допиту за супротив при затриманні . Обов'язково висвітлювати у пресі , щоб усі знали про таку кару. Це нелюди. Конфіскація майна для закупок авто для фронту.
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12.03.2025 13:57 Відповісти
Замсть того що б проводити деверсійну роботу на території ворога ,так ворог відкрив внутрішній фронт в Україні ,замість того що б викорінювати всю рашиську агентуру в нас перетворили на балаган чи треба призивати в армію молодших 25 років ,аа для них треба особливі умови ,а як же ті хто вже три роки захищає країну ?повна некомпетентність влади.
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12.03.2025 14:37 Відповісти
Цим діячам спочатку треба відбивати нирки, а вже потім в в'язницю.
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12.03.2025 15:48 Відповісти
Примусова стерилізація
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12.03.2025 20:59 Відповісти
Нііі...та це несерйозно. Затримані...під процесуальним керівництвом. Тьху . Повідомлено підозру .
Дід розказував, що німці вміли писати на табличках- "повішений за саботаж". І потім ворони гойдались разом з "шукачем пригод".
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12.03.2025 21:31 Відповісти
 
 