Росіяни атакували дроном Куп’янськ, поранено чоловіка. ФОТО

Вдень середи, 12 березня, російські загарбники влучили дроном по території приватного домоволодіння у місті Купʼянськ Харківської області. Поранено людину.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, близько 11:40 FPV-дрон ворога поцілив по території приватного домоволодіння у місті Купʼянськ.

Осколкове поранення зазнав 60-річний чоловік, його доставили до лікарні. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад житлового будинку.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення окупантами чергового воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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