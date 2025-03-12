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Новини Фото Атака дрона по Куп’янську
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Росіяни атакували дроном Куп’янськ, поранено чоловіка. ФОТО

Вдень середи, 12 березня, російські загарбники влучили дроном по території приватного домоволодіння у місті Купʼянськ Харківської області. Поранено людину. 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни атакували дроном житловий будинок у Куп’янську

За даними слідства, близько 11:40 FPV-дрон ворога поцілив по території приватного домоволодіння у місті Купʼянськ.

Осколкове поранення зазнав 60-річний чоловік, його доставили до лікарні. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад житлового будинку.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення окупантами чергового воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

безпілотник (4094) атака (338) Харківська область (690) Куп’янський район (138) Куп’янськ (738)


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