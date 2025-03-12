Окупанти обстріляли з артилерії Степногірськ Запорізької області, поранено людину, виникла пожежа. ФОТО
У середу, 12 березня, російські загарбники обстріляли Степногірськ Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 50-річного чоловіка.
Про це в Телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"50-річний чоловік дістав поранення внаслідок російського обстрілу Степногірська. Ударом зі ствольної артилерії зруйнована літня кухня, на місці влучання виникла пожежа. Господар з контузією доставлений до медзакладу. Йому надана вся необхідна допомога",- повідомив посадовець.
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