УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5436 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Степногірська
645 0

Окупанти обстріляли з артилерії Степногірськ Запорізької області, поранено людину, виникла пожежа. ФОТО

У середу, 12 березня, російські загарбники обстріляли Степногірськ Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 50-річного чоловіка.

Про це в Телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли з артилерії Степногірськ Запорізької області

"50-річний чоловік дістав поранення внаслідок російського обстрілу Степногірська. Ударом зі ствольної артилерії зруйнована літня кухня, на місці влучання виникла пожежа. Господар з контузією доставлений до медзакладу. Йому надана вся необхідна допомога",- повідомив посадовець.

Дивіться також: Унаслідок нічного обстрілу Степногірська поранено чоловіка, зруйновано будинок. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28212) Запорізька область (3566) Василівський район (34) Степногірськ (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 