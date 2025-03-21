Принц Вільям проїхався на танку Challenger біля кордону з РФ під час візиту до Естонії. ФОТОрепортаж
Принц Уельський Вільям долучився до британських військовослужбовців на польових навчаннях на одній із баз НАТО в Естонії та проїхався на танку Challenger 2 неподалік кордону з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC та Sky News.
Принц Вільям був на естонському полігоні в місті Тапа і спостерігав за тим, як солдати з полку Mercian брали участь у навчаннях.
Як пише BBC, під час відвідин Вільям розпитував солдатів про їхнє розгортання "в контексті перебування так близько до Росії".
Також Вільям поспілкувався із солдатами про нову загрозу на полі бою — безпілотники, і про зміну тактики, якої вона вимагає.
Як зазначає видання, навколо бази були попереджувальні знаки з написом: "Повідомляти про появу дронів".
Принц Вільям також мав можливість проїхатися на британському танку Challenger 2.
Йому також показали низку військових машин, включно з бойовою машиною піхоти Warrior, реактивні системи залпового вогню, французьку бойову машину Griffon, машину для подолання перешкод Trojan.
Принцу також дозволили сісти за кермо Archer - мобільної артилерійської установки з дальністю стрільби 50 кілометрів.
Поїздка принца Вільяма на полігон Тапа була частиною дводенного візиту від імені уряду Великої Британії, в рамках якого принц мав продемонструвати свою підтримку Естонії, Україні й зобов'язання Великої Британії щодо членства в НАТО.
"Ось такий вигляд має стримування Росії на місцях — і база показує, наскільки може змінитися баланс сил", - повідомляє BBC про візит Вільяма.
Підрозділ Mercian, головнокомандувачем якого він є, щойно розпочав своє шестимісячне розгортання в Естонії, як провідна бойова група, яка працює разом з партнерами по НАТО. В Естонії перебуває 900 британських військовослужбовців, і це найбільше постійне розгортання Великої Британії за кордоном.
Британські війська розгорнуті в Естонії і Польщі в рамках операції "Кабріт" – внеску Великої Британії в зусилля НАТО з протидії російській агресії в країнах Балтії.
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мажори це ті хто косять під принців
Князь Всія України, розмінованого Чонгару, Маріупольських фонтанів, Одеських красних труселів, АЗСної шаурми, відведення військ, Трускавецької академії, противника істеричного нагнєтанія, великого будівничого, травневих шашликів Володимир Боневтік Янелох Олександрович Новиє ліца ЗЕ!ленський (Перший)
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Это всьо его нарративы !
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Не ряжене, неголене ч...мо у заяложеній флісці(
До речі, що за дівчата поруч із принцем- бодігарди?)))
А у соловйова та інших скабєєвих ще лишилась жовч, щоб поплюватися на принца? Чи лайно у них лише для України та ЄС заброньоване?
А як хочеться побачити їхнє порівняння з йухлом: принц у танку, а йухло стєрхів направляє, амфори дістає чи мочить терористів в сортирі!
Ну а фото одного й другого у військовій формі - просто епічний колаж буде!
Соловйов тепер лагідно називає його "наш трампушка" та хвалить за те що той діє так буцімто дивиться його шоу..
Показав ×уйлу сокиру.
Та не просто показав -
Її до хріну прив'язав.