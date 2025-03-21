УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9089 відвідувачів онлайн
Новини Фото Принц Вільям проїхався на танку біля кордону з РФ
10 176 57

Принц Вільям проїхався на танку Challenger біля кордону з РФ під час візиту до Естонії. ФОТОрепортаж

Принц Уельський Вільям долучився до британських військовослужбовців на польових навчаннях на одній із баз НАТО в Естонії та проїхався на танку Challenger 2 неподалік кордону з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC та Sky News.

Принц Вільям був на естонському полігоні в місті Тапа і спостерігав за тим, як солдати з полку Mercian брали участь у навчаннях.

Як пише BBC, під час відвідин Вільям розпитував солдатів про їхнє розгортання "в контексті перебування так близько до Росії".

Також Вільям поспілкувався із солдатами про нову загрозу на полі бою — безпілотники, і про зміну тактики, якої вона вимагає.

Як зазначає видання, навколо бази були попереджувальні знаки з написом: "Повідомляти про появу дронів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія заморозила російських активів на понад $32 мільярди

Принц Вільям також мав можливість проїхатися на британському танку Challenger 2.

Принц Вільям проїхався на танку біля кордону з Росією в Естонії

Йому також показали низку військових машин, включно з бойовою машиною піхоти Warrior,  реактивні системи залпового вогню, французьку бойову машину Griffon, машину для подолання перешкод Trojan. 

Принцу також дозволили сісти за кермо Archer - мобільної артилерійської установки з дальністю стрільби 50 кілометрів.

Принц Вільям проїхався на танку біля кордону з Росією в Естонії
Принц Вільям проїхався на танку біля кордону з Росією в Естонії

Поїздка принца Вільяма на полігон Тапа була частиною дводенного візиту від імені уряду Великої Британії, в рамках якого принц мав продемонструвати свою підтримку Естонії, Україні й зобов'язання Великої Британії щодо членства в НАТО.

"Ось такий вигляд має стримування Росії на місцях — і база показує, наскільки може змінитися баланс сил", - повідомляє BBC про візит Вільяма.

Також читайте: Громадянину Німеччини довелося викинути календарі з Путіним, щоб його впустили до Естонії

Підрозділ Mercian, головнокомандувачем якого він є, щойно розпочав своє шестимісячне розгортання в Естонії, як провідна бойова група, яка працює разом з партнерами по НАТО. В Естонії перебуває 900 британських військовослужбовців, і це найбільше постійне розгортання Великої Британії за кордоном.

Британські війська розгорнуті в Естонії і Польщі в рамках операції "Кабріт" – внеску Великої Британії в зусилля НАТО з протидії російській агресії в країнах Балтії.

Принц Вільям проїхався на танку біля кордону з Росією в Естонії
Принц Вільям проїхався на танку біля кордону з Росією в Естонії

Автор: 

Велика Британія (5539) кордон (4748) росія (64895) танк (2057) Естонія (1595) Принц Вільям (1)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Приклад всім нашим "мажорчикам".
показати весь коментар
21.03.2025 21:05
+29
Вчіть етикет! Правильно буде:
Князь Всія України, розмінованого Чонгару, Маріупольських фонтанів, Одеських красних труселів, АЗСної шаурми, відведення військ, Трускавецької академії, противника істеричного нагнєтанія, великого будівничого, травневих шашликів Володимир Боневтік Янелох Олександрович Новиє ліца ЗЕ!ленський (Перший)
показати весь коментар
21.03.2025 21:19
+11
принц - не мажор
мажори це ті хто косять під принців
показати весь коментар
21.03.2025 21:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приклад всім нашим "мажорчикам".
показати весь коментар
21.03.2025 21:05 Відповісти
Ой не кажи, відразу побачив черги в мгазинах війскової екіпіровки, мабуть збираються селфітися на пєрєдкє Буковеля.
показати весь коментар
21.03.2025 21:18 Відповісти
принц - не мажор
мажори це ті хто косять під принців
показати весь коментар
21.03.2025 21:47 Відповісти
Дорогі наші, бій давно йде… Доречніше було б вступити в нього. Вдячні за допомогу, але одним нам важко.
показати весь коментар
21.03.2025 21:06 Відповісти
Вчіть етикет! Правильно буде:
Князь Всія України, розмінованого Чонгару, Маріупольських фонтанів, Одеських красних труселів, АЗСної шаурми, відведення військ, Трускавецької академії, противника істеричного нагнєтанія, великого будівничого, травневих шашликів Володимир Боневтік Янелох Олександрович Новиє ліца ЗЕ!ленський (Перший)
показати весь коментар
21.03.2025 21:19 Відповісти
клоун ти. й слуга ублюдочного зеленого клоуна ти. й просто сірий мудак. єлдаківсько-татарівське ніщо.
показати весь коментар
21.03.2025 22:06 Відповісти
краще й не придумаєш про "князя всія кварталу".

.
показати весь коментар
21.03.2025 21:26 Відповісти
Не хватает титулов Оманский, Стамбульский и Первосвященник Церкви "Какая разница"
показати весь коментар
21.03.2025 21:48 Відповісти
А де " Проста Прекратівши Стрелять, Сматревши В Глазы ПТНу"????? Шанувач Порошенко(((
показати весь коментар
21.03.2025 23:47 Відповісти
К тєбє прийшов я нє таясь, тьми вогкой пацаватий Князь (с)
показати весь коментар
21.03.2025 21:29 Відповісти
100%
показати весь коментар
21.03.2025 22:03 Відповісти
ДЕДИ Ж НА бЕРЛІН ОБІЦЯЛИ. НАДО Ж ПОВТОРИТИ
показати весь коментар
21.03.2025 21:33 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2025 22:16 Відповісти
Молодець! В когось знатно підгорить
показати весь коментар
21.03.2025 21:07 Відповісти
Титул обязывает их явиться на войну в случае таковой. Не хочешь. Будешь рядовым гражданином и все равно на войне, но уже без титула.
показати весь коментар
21.03.2025 21:08 Відповісти
Вы любите Виталия Портникова и ненавидите ЗЕльоных ухилянто

Это всьо его нарративы !

.
показати весь коментар
21.03.2025 21:29 Відповісти
я не слушаю портникова.
показати весь коментар
21.03.2025 21:32 Відповісти
А что это за листья у них на беретах?
показати весь коментар
21.03.2025 21:10 Відповісти
Оце справжній принц!
Не ряжене, неголене ч...мо у заяложеній флісці(
До речі, що за дівчата поруч із принцем- бодігарди?)))
показати весь коментар
21.03.2025 21:11 Відповісти
ще один Тік-ТОК ВОЯКА
показати весь коментар
21.03.2025 21:12 Відповісти
дівчата з естонським прапором на плечі, я не помиляюся? чекаємо виття на болотах про "снайперок з прибалтики"
показати весь коментар
21.03.2025 21:12 Відповісти
Рубрика "Цікаво":
А у соловйова та інших скабєєвих ще лишилась жовч, щоб поплюватися на принца? Чи лайно у них лише для України та ЄС заброньоване?
А як хочеться побачити їхнє порівняння з йухлом: принц у танку, а йухло стєрхів направляє, амфори дістає чи мочить терористів в сортирі!
Ну а фото одного й другого у військовій формі - просто епічний колаж буде!
показати весь коментар
21.03.2025 21:12 Відповісти
Ну скабєєви таки зробили це - помножили на нуль США.
Соловйов тепер лагідно називає його "наш трампушка" та хвалить за те що той діє так буцімто дивиться його шоу..
показати весь коментар
21.03.2025 21:29 Відповісти
похвально але дуже пізно. треба було 3 роки а може 10 не на танку а на міражах, Ф-16\35 і подібних прилетіти на допомогу.
показати весь коментар
21.03.2025 21:15 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2025 21:15 Відповісти
Принц для примусу до миру
Показав ×уйлу сокиру.
Та не просто показав -
Її до хріну прив'язав.
показати весь коментар
21.03.2025 21:15 Відповісти
Віктор Карлович, стріляти тре було
показати весь коментар
21.03.2025 21:16 Відповісти
Стрiльнути i с'******* в англию! 😀
показати весь коментар
21.03.2025 21:24 Відповісти
Ох и изойдёт на гамно жидкое сегодня *********! Кацапня конечно оплеуху оторвала сильную от принца наследного. Ну очень приятно!
показати весь коментар
21.03.2025 21:21 Відповісти
Не спугни аналитега! ((( Ано истчё а Фе-16 авось чирканёть!!!!
показати весь коментар
21.03.2025 23:51 Відповісти
да, да, танк "Альоша". хорош уже *******, козломордый. В трубе есть реальное интервью того бурята-как-я рада, где он, а не ********* или симанян, рассказывает, что было на самом деле.
показати весь коментар
21.03.2025 23:58 Відповісти
це натяк шо Велика Британія, не буде стояти і казати шо війни не буде ,а буде захищати своє ,вже сьогодні !!!
показати весь коментар
21.03.2025 21:27 Відповісти
Цирк на дроті
показати весь коментар
21.03.2025 21:35 Відповісти
Ну і шо? Зато у нас ЗЕлідор вміє хєром на піанінє, вміє віртуозно бикувати та матюкатися на фоні державного прапору!!! А британському Вільяму слабо! Да наш Владімірссанич хоч кому може нахамити, в будь якому Овальному кабінеті може без портков 7/40 збацати, правда з пуйлом він чомусь завжди в костюмє та з привітною посмішкою, може тому що баночка з аналізами через клініку Пальчевського вже давно на Лубянкє, разом з Оманським та Стамбульським договорнячком?
показати весь коментар
21.03.2025 21:41 Відповісти
Я зрозумів, що тут усі сліпі і не читають, що це в Естонії на кордоні з москалями, а не десь на Донеччині, чи Харківщині з Сумщиною !!! Мені теж не страшно пройтися біля лева, тигра чи ведмедя, коли вони у клітках !
показати весь коментар
21.03.2025 22:09 Відповісти
"король, й до кінчиків нігтів король". а не неголене, в засмальцованих споднях, тупе, бикувате, квартальне чмо...
показати весь коментар
21.03.2025 22:10 Відповісти
Очень классный парень. Вудёт себя с достоинством, но скромно. Во всём ощущается элитное воспитание!
показати весь коментар
21.03.2025 22:22 Відповісти
Після того ватні пукани явно потребували капітального ремонту!
показати весь коментар
21.03.2025 22:40 Відповісти
дешева показуха
показати весь коментар
21.03.2025 23:17 Відповісти
Человек закончил военную академию, служил в авиации, пилот спасательного вертолета. Требовал что бы командировали в Афганистан, как его брата Харри, но не был допущен поскольку является прямым наследником трона, и все равно здесь нашлось пол десятка говнарей обасравших его с ног до головы. Фумразь.
показати весь коментар
22.03.2025 00:04 Відповісти
Порода... ІІІ-я? 47-ая? АЗОВ-СТАЛЬ без натовского оружия... Вот бы к ним, со всем барахлом))))
показати весь коментар
22.03.2025 00:08 Відповісти
 
 