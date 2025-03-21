Принц Вільям проїхався на танку Challenger біля кордону з РФ під час візиту до Естонії. ФОТОрепортаж

Принц Уельський Вільям долучився до британських військовослужбовців на польових навчаннях на одній із баз НАТО в Естонії та проїхався на танку Challenger 2 неподалік кордону з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC та Sky News.

Принц Вільям був на естонському полігоні в місті Тапа і спостерігав за тим, як солдати з полку Mercian брали участь у навчаннях.

Як пише BBC, під час відвідин Вільям розпитував солдатів про їхнє розгортання "в контексті перебування так близько до Росії".

Також Вільям поспілкувався із солдатами про нову загрозу на полі бою — безпілотники, і про зміну тактики, якої вона вимагає.

Як зазначає видання, навколо бази були попереджувальні знаки з написом: "Повідомляти про появу дронів".

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Принц Вільям також мав можливість проїхатися на британському танку Challenger 2.

Йому також показали низку військових машин, включно з бойовою машиною піхоти Warrior, реактивні системи залпового вогню, французьку бойову машину Griffon, машину для подолання перешкод Trojan.

Принцу також дозволили сісти за кермо Archer - мобільної артилерійської установки з дальністю стрільби 50 кілометрів.





Поїздка принца Вільяма на полігон Тапа була частиною дводенного візиту від імені уряду Великої Британії, в рамках якого принц мав продемонструвати свою підтримку Естонії, Україні й зобов'язання Великої Британії щодо членства в НАТО.

"Ось такий вигляд має стримування Росії на місцях — і база показує, наскільки може змінитися баланс сил", - повідомляє BBC про візит Вільяма.

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Підрозділ Mercian, головнокомандувачем якого він є, щойно розпочав своє шестимісячне розгортання в Естонії, як провідна бойова група, яка працює разом з партнерами по НАТО. В Естонії перебуває 900 британських військовослужбовців, і це найбільше постійне розгортання Великої Британії за кордоном.

Британські війська розгорнуті в Естонії і Польщі в рамках операції "Кабріт" – внеску Великої Британії в зусилля НАТО з протидії російській агресії в країнах Балтії.



