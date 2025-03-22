Від вечора під ворожим ударом були два райони Дніпропетровщини, зруйновані будинки, постраждав неповнолітній (оновлено). ФОТОрепортаж

З вечора і до ранку окупанти продовжили атаки по Нікопольщині. Також атакували дроном Межівську громаду Синельниківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район

Ворог атакував райцентр і Марганецьку громаду. Цілили з РСЗВ "Град", важкої артилерії, спрямовували БпЛА.

Понівечені підприємства, 6 приватних осель, 4 господарські споруди, лінія електропередач. Зруйнована електроопора вуличного освітлення. Загиблих та поранених немає.

Внаслідок вранішнього артобстрілу постраждав 43-річний мешканець Нікопольського району. Йому надано необхідну допомогу - лікуватиметься вдома. У районі зафіксувано пошкодження підприємств, понад двох десятків приватних осель, понівечені господарські споруди та теплиці. В будівлях потрощено дахи та стелі, снарядами пробило стіни, вилетіло віконне скло, понівечено двері в домівках та огорожі навкруг.

Синельниківський район

Під ударом ворога опинилися Новопавлівська, Межівська та Великомихайлівська громади. Агресор застосовував безпілотники.

Постраждав хлопець 14 років. Пошкоджені 2 приватні будинки, авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.

У Великомихайлівській та Новопавлівській громадах внаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки, в них потрощено дахи та повилітали вікна.

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