Від вечора під ворожим ударом були два райони Дніпропетровщини, зруйновані будинки, постраждав неповнолітній (оновлено). ФОТОрепортаж
З вечора і до ранку окупанти продовжили атаки по Нікопольщині. Також атакували дроном Межівську громаду Синельниківського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нікопольський район
Ворог атакував райцентр і Марганецьку громаду. Цілили з РСЗВ "Град", важкої артилерії, спрямовували БпЛА.
Понівечені підприємства, 6 приватних осель, 4 господарські споруди, лінія електропередач. Зруйнована електроопора вуличного освітлення. Загиблих та поранених немає.
Внаслідок вранішнього артобстрілу постраждав 43-річний мешканець Нікопольського району. Йому надано необхідну допомогу - лікуватиметься вдома. У районі зафіксувано пошкодження підприємств, понад двох десятків приватних осель, понівечені господарські споруди та теплиці. В будівлях потрощено дахи та стелі, снарядами пробило стіни, вилетіло віконне скло, понівечено двері в домівках та огорожі навкруг.
Синельниківський район
Під ударом ворога опинилися Новопавлівська, Межівська та Великомихайлівська громади. Агресор застосовував безпілотники.
Постраждав хлопець 14 років. Пошкоджені 2 приватні будинки, авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.
У Великомихайлівській та Новопавлівській громадах внаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки, в них потрощено дахи та повилітали вікна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це наслідки вибору в 2019 році верховного шашличника і мародера, а не верховного патріота і захисника Батьківщини.
Наїлися "шашликів на майскіє"? Чи ще хочете?