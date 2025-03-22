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Новини Фото Атака на Сумщину
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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів громад у Сумській області. За минулу добу найбільше руйнувань зафіксовано у Краснопільській,  Нижньосироватській та Середино-Будській громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Краснопільська громада продовжує потерпати від обстрілів окупантів. Загинуло 2 мирних мешканців, ще 2 дістали поранення. Знищено 26 приватних житлових будинків та 30 пошкоджено. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний житловий будинок, магазин, будинок культури, пошкоджено 3 господарчі споруди. Вранці армія РФ завдала повторних ударів КАБами, знищені ще 6 домоволодінь.

Великих руйнувань зазнала і Нижньосироватська громада, там пошкоджено 35 приватних будинків, 3 господарчі будівлі, 12 автомобілів та 2 трактори.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів зазнали поранення 2 цивільні особи, пошкоджена автівка та приватний будинок.

У інших населених пунктах пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, заклад освіти, автозаправна станція та ще 2 житлові будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули КАБи на будинок у Краснопіллі на Сумщині: загинуло двоє людей

Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534) Сумський район (99) Шосткинський район (18) Краснопілля (13) Середина-Буда (5)


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Щось під такими фото немає тих дописувачів які півроку тому словами брали якусь АЕС і прямо заходилися від емоцій. Зона знищення розширюється, від Н-Сироватки до кордону км 35.
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22.03.2025 10:25 Відповісти
Побідуни закінчилися - почалася сурова реальність і вона не про "рожевих поні"! Фронт посипався із звільненням Залужного - тільки сліпий або упоротий цього не побачив!
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22.03.2025 13:40 Відповісти
Суджа наш???
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22.03.2025 15:33 Відповісти
 
 