Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів громад у Сумській області. За минулу добу найбільше руйнувань зафіксовано у Краснопільській, Нижньосироватській та Середино-Будській громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Краснопільська громада продовжує потерпати від обстрілів окупантів. Загинуло 2 мирних мешканців, ще 2 дістали поранення. Знищено 26 приватних житлових будинків та 30 пошкоджено. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний житловий будинок, магазин, будинок культури, пошкоджено 3 господарчі споруди. Вранці армія РФ завдала повторних ударів КАБами, знищені ще 6 домоволодінь.

Великих руйнувань зазнала і Нижньосироватська громада, там пошкоджено 35 приватних будинків, 3 господарчі будівлі, 12 автомобілів та 2 трактори.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів зазнали поранення 2 цивільні особи, пошкоджена автівка та приватний будинок.

У інших населених пунктах пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, заклад освіти, автозаправна станція та ще 2 житлові будинки.

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