Доба на Донеччині: під ударами Костянтинівка, Мирноград та Лиман, загинула людина, є поранені і руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 21 березня 2025 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області. Під ворожим вогнем перебували три райони регіону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 4 будівлі. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газогін, гараж і авто. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 18 приватних будинків, двоповерхівку, 3 адмінбудівлі, лінію електропередач і газогін. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранено, пошкоджено 36 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, 2 нежитлові приміщення, 5 ліній електропередач, 2 газогони, 3 гаражі і 3 автівки; у Новодмитрівці пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, господарське приміщення і 2 гаражі.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.







