Наслідки російських атак по Херсонщині: двоє загиблих та 12 поранених мирних жителів. ФОТОрепортаж

Минулої доби противник бив з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА по Херсону, Антонівці, Придніпровському, Білозерці, Інженерному, Томиній Балці, Зеленівці, Садовому, Бериславу, Крупиці, Зміївці, Червоному Маяку, Новорайську, Осокорівці, Бургунці, Козацькому, Веселому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Противник завдав авіаударів трьома керованими бомбами по населених пунктах Новорайської сільської громади та Бериславської міської громади.

У Бериславі службовий автомобіль поліції здійснив наїзд на ворожу протипіхотну міну, ймовірно, типу "пелюстка". Внаслідок вибуху пошкоджено колесо. Працівники поліції, на щастя, не постраждали.

Зранку російські військові завдали удару FPV-дроном поблизу Білозерки, загинув 78-річний чоловік.

Пізніше російський дрон типу "FPV" атакував цивільний автомобіль, у якому постраждали двоє людей. 36-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя, живота і стегна. У 45-річної жінки вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й неповна травматична ампутація гомілок. Через скид вибухівки з БпЛА дістав пошкодження цивільний автомобіль, який був припаркований біля магазину.

Російські військові атакували з дрона велосипедиста в Томиній Балці. 56-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкові поранення ніг.

В Антонівці через удар російського безпілотника 57-річна місцева жителька дістала мінно-вибухову травму, поранення стегон, тулуба й кінцівок. З небезпечної зони тяжкопоранену евакуювали працівники поліції та доправили до лікарні. Пізніше внаслідок ворожих дронових атак постраждали двоє місцевих жителів. 64-річного чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою, проникаючим пораненням черевної порожнини, відкритими уламковими переломами щелепи і ноги. У 79-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму, контузію та рвану рану вуха.

З артилерії війська РФ били по центральній частині Херсону та Дніпровському району, на щастя, обійшлося без постраждалих. У мікрорайоні "Корабел" артобстрілом пошкоджено багатоквартирний будинок і дитячий садочок.

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