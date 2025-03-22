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Новини Фото Евакуація з прикордоння Сумщини
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Рятувальники за день евакуювали з прикордоння Сумщини понад 30 людей, зокрема трьох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій упродовж дня евакуювали з населених пунктів прикордоння Сумської області 31 людину, зокрема трьох дітей.

Про це ДСНС повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники допомогли 31 людині дістатися до безпечного місця, серед яких – 3 дитини. Особливу увагу приділяли літнім і маломобільним громадянам", - йдеться у повідомленні.

Одна з евакуйованих – жінка літнього віку, яка не могла самостійно пересуватися та потребувала медичної допомоги. Рятувальники розмістили її у своєму транспорті й надавали необхідну допомогу до прибуття медекіпажу.

евакуація з прикордоння Сумщини

евакуація з прикордоння Сумщини

Нагадаємо, що раніше Рада оборони Сумської області запровадила обов’язкову евакуацію населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.

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Автор: 

діти (5038) Сумська область (3534) евакуація (2304)


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тобто, питання потужної перемоги в суджі закрито?
на що обмінали? на *****?
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22.03.2025 22:09 Відповісти
А до чого тут "обміняли" ? Наших витіснили. Ах, я ж забув: ми можемо тільки наступати. А як десь іде відступ - це або "обмін", або "зрада". По інакшому ж бути не може
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22.03.2025 22:47 Відповісти
Суджа наш
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23.03.2025 09:34 Відповісти
 
 