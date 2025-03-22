Рятувальники за день евакуювали з прикордоння Сумщини понад 30 людей, зокрема трьох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій упродовж дня евакуювали з населених пунктів прикордоння Сумської області 31 людину, зокрема трьох дітей.

Про це ДСНС повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятувальники допомогли 31 людині дістатися до безпечного місця, серед яких – 3 дитини. Особливу увагу приділяли літнім і маломобільним громадянам", - йдеться у повідомленні.

Одна з евакуйованих – жінка літнього віку, яка не могла самостійно пересуватися та потребувала медичної допомоги. Рятувальники розмістили її у своєму транспорті й надавали необхідну допомогу до прибуття медекіпажу.

Нагадаємо, що раніше Рада оборони Сумської області запровадила обов’язкову евакуацію населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району.

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