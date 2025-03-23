Ворог атакував Чернігівщину: вщент знищено будинок, є пошкодження. ФОТО

Війська РФ завдали ударів по Чернігівщині. Лише за минулу добу зафіксовано 14 обстрілів з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано 31 вибух у 4 громадах області.

Варвинська громада

Влучання ворожого безпілотника. Сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок.

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Сновська громада

Внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок.

Були також влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.