Ворог атакував Чернігівщину: вщент знищено будинок, є пошкодження. ФОТО
Війська РФ завдали ударів по Чернігівщині. Лише за минулу добу зафіксовано 14 обстрілів з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано 31 вибух у 4 громадах області.
Варвинська громада
Влучання ворожого безпілотника. Сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок.
Сновська громада
Внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок.
Були також влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар23.03.2025 09:53 Відповісти Мені подобається 1
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