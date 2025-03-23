Доба на Донеччині: під вогнем Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ та Сіверськ, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 22 березня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено 2 будинки. У Покровську 3 людини загинули і 2 поранено.

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Краматорський район

У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 22 будинки і 4 автівки. У Донецькому Миколаївської громади загинула людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок. У Краматорську поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.

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