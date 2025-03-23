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Доба на Донеччині: під вогнем Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ та Сіверськ, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 22 березня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено 2 будинки. У Покровську 3 людини загинули і 2 поранено.
Краматорський район
У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 22 будинки і 4 автівки. У Донецькому Миколаївської громади загинула людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок. У Краматорську поранено людину.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.
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Andrei Andreev #495049
показати весь коментар23.03.2025 11:31 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар23.03.2025 14:14 Відповісти Мені подобається 1
Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар23.03.2025 17:02 Відповісти Мені подобається 0
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