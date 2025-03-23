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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під вогнем Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ та Сіверськ, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 22 березня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено 2 будинки. У Покровську 3 людини загинули і 2 поранено.

Також читайте: Доба на Донеччині: армія РФ атакувала Слов’янськ дронами, у Костянтинівці постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

Краматорський район

У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 22 будинки і 4 автівки. У Донецькому Миколаївської громади загинула людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки і приватний будинок. У Краматорську поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Донеччину: у Костянтинівці вбили чоловіка, 3 особи поранено. ФОТОрепортаж

наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Автор: 

Краматорськ (649) Донецька область (8302) Покровськ (600) Харківська область (674) Бахмутський район (325) Краматорський район (188) Покровський район (510) Богодухівський район (39) Сіверськ (68) Слов’янськ (593) Добропілля (13)


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Помста надпотужна вже була,чи ще відосік не змонтований?
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23.03.2025 11:31 Відповісти
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23.03.2025 14:14 Відповісти
Царство Небесне загиблим.
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23.03.2025 17:02 Відповісти
 
 