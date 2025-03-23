Війська РФ ударили дроном по Куп’янську. ФОТО
Вранці 23 березня 2025 року війська РФ вкотре атакували Куп'янськ Харківської області ударними БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці ворожий дрон "Молнія" влучив в дерево поруч із приватним будинком 59-річного місцевого жителя.На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань", - йдеться у повідомленні.
"Жителі Харківщини, будьте максимально обачними. У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та викличте ДСНС або повідомте Нацполіцію", - наголошує очільник регіону.
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