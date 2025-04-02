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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 918 180 осіб (+1410 за добу), 10 515 танків, 25 576 артсистем, 21 880 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 918 180 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 918180 (+1410) осіб,

танків - 10515 (+10) од,

бойових броньованих машин - 21880 (+24) од,

артилерійських систем - 25576 (+24) од,

РСЗВ - 1347 (+0) од,

засоби ППО - 1123 (+0) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31505 (+43),

крилаті ракети - 3123 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 42687 (+41) од,

спеціальна техніка - 3787 (+0)

втрати рф в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17302) Генштаб ЗС (6544) ліквідація (3905)


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Топ коментарі
+19
Минув 4060 день москальсько-української війни.
99 одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня норм, все решта просіло. Танчики закрили чергові пів тисячі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 918 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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02.04.2025 08:59
+14
Не 3,14зди. Ти уявляєш 2 000 км лінії фронту і скільки це 133 км², всепрпаденець реалістичний
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02.04.2025 08:23
+13
Героям слава!!!
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02.04.2025 07:50
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Героям слава!!!
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02.04.2025 07:50 Відповісти
Четверту добу все йде на спад, це що перемирья, а бойові дії так, по енерції.
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02.04.2025 08:03 Відповісти
Може не льотна погода.
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02.04.2025 08:11 Відповісти
Ага, ввх одумався, скоро скаже "Ізвінітє, бил ніправ, вспиліл, больше ні павтарітся, пойдьом русакі залізивить рани, а я в манастирь"
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02.04.2025 08:20 Відповісти
Був політичний наказ "наступати" - бо під час будь-яких "перемовин" ***** бажає аби з фронтів йшли переможні реляції. Аби мати "козирну" позицію - от бачте, ми перемагаємо, наступаємо, оточуємо, тому погоджуйтесь на будь-які наші забаганки.

Але правда в тому, що засрашка виснажена по бронетехніці та арті. І запалу "наступати" в засрашки вистачило аж на 2 тижні. На базах зберігання - почали по другому колу перебирати "могильники" (це ті звалища металобрухту, на які звезли роздиребанені корпуси танків/ббм ще в 2022-2023 роках). Оцінка осінт-аналітиків: якщо в 2022 році БТРЗ та бази зберігання видавали відремонтованих десь 110-120 танків на місяць, то в першій половині 2025 року вже видають не більше 30-35 танків на місяць, на всю засрашку загалом. А в другій половині зоможуть видавати не більше 20-25 машин. Аналогічна ситуація з БТР/БМП. Вони почали займатись іржавими БТР-60, бо навіть БМП-1 з могильників вже не можуть відновлювати.

Читайте свіжу аналітику від Військового віщуна: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - з супутниковими знімками, порівнянням фото, аналізом та висновками.
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02.04.2025 11:25 Відповісти
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02.04.2025 08:16 Відповісти
Бажаю щоб ВСІ !
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02.04.2025 08:21 Відповісти
133 квадратих кілометрів території втрачено за березень-місяць. Ворог "просувається" і захоплює 2-3 населених пункти щодоби.
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02.04.2025 08:16 Відповісти
Не 3,14зди. Ти уявляєш 2 000 км лінії фронту і скільки це 133 км², всепрпаденець реалістичний
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02.04.2025 08:23 Відповісти
За 2024 рік зебіли з сирським здали 3600 квадратних км території (населені пункти і міста перелічувати не треба?) А взагалі Україна втратила більше 20% своєї території.
Можна дурачити невелику групу людей - довго; велику - недовго; але весь народ і без кінця - не вийде. Варіант з голобородьком для вас більше не "проконає", готуйтесь - уже не довго чекати.
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02.04.2025 08:48 Відповісти
Був політичний наказ "наступати" - бо під час будь-яких "перемовин" ***** бажає аби з фронтів йшли переможні реляції. Аби мати "козирну" позицію - от бачте, ми перемагаємо, наступаємо, оточуємо, тому погоджуйтесь на будь-які наші забаганки.

Але правда в тому, що засрашка виснажена по бронетехніці та арті. І запалу "наступати" в засрашки вистачило аж на 2 тижні. На базах зберігання - почали по другому колу перебирати "могильники" (це ті звалища металобрухту, на які звезли роздиребанені корпуси танків/ббм ще в 2022-2023 роках). Оцінка осінт-аналітиків: якщо в 2022 році БТРЗ та бази зберігання видавали відремонтованих десь 110-120 танків на місяць, то в першій половині 2025 року вже видають не більше 30-35 танків на місяць, на всю засрашку загалом. А в другій половині зоможуть видавати не більше 20-25 машин. Аналогічна ситуація з БТР/БМП. Вони почали займатись іржавими БТР-60, бо навіть БМП-1 з могильників вже не можуть відновлювати.

Читайте свіжу аналітику від Військового віщуна: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - з супутниковими знімками, порівнянням фото, аналізом та висновками.

Тож операція стратегічної оборони - триває. Засрашка, очевидно, виснажена. Повільний відступ - ціна знищення майже 150'000 одиниць техніки і завдання втрат в особовому складі в розмірі 918'000 осіб.
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02.04.2025 11:29 Відповісти
Та це звичайний бот-підсніжник. Просто баньте його
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02.04.2025 09:31 Відповісти
Скільки капців коштували ці 133 км ?
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02.04.2025 08:42 Відповісти
До речі, зʼясувалось що на ОСУВ « Хортиця» по статистиці в березні 1 км2 коштував 35 мертвих кацапів. І то тільки на одному напрямку.
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02.04.2025 19:10 Відповісти
Бійці ГУР уразили десантні катери росіян, а також зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" в Криму. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3544510
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02.04.2025 08:23 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.04.2025 08:36 Відповісти
🙏🙏🙏❤️
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02.04.2025 09:56 Відповісти
Минув 4060 день москальсько-української війни.
99 одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня норм, все решта просіло. Танчики закрили чергові пів тисячі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 918 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.
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02.04.2025 08:59 Відповісти
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02.04.2025 09:01 Відповісти
 
 