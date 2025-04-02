Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 918 180 осіб (+1410 за добу), 10 515 танків, 25 576 артсистем, 21 880 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 918 180 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 918180 (+1410) осіб,
танків - 10515 (+10) од,
бойових броньованих машин - 21880 (+24) од,
артилерійських систем - 25576 (+24) од,
РСЗВ - 1347 (+0) од,
засоби ППО - 1123 (+0) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31505 (+43),
крилаті ракети - 3123 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 42687 (+41) од,
спеціальна техніка - 3787 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Але правда в тому, що засрашка виснажена по бронетехніці та арті. І запалу "наступати" в засрашки вистачило аж на 2 тижні. На базах зберігання - почали по другому колу перебирати "могильники" (це ті звалища металобрухту, на які звезли роздиребанені корпуси танків/ббм ще в 2022-2023 роках). Оцінка осінт-аналітиків: якщо в 2022 році БТРЗ та бази зберігання видавали відремонтованих десь 110-120 танків на місяць, то в першій половині 2025 року вже видають не більше 30-35 танків на місяць, на всю засрашку загалом. А в другій половині зоможуть видавати не більше 20-25 машин. Аналогічна ситуація з БТР/БМП. Вони почали займатись іржавими БТР-60, бо навіть БМП-1 з могильників вже не можуть відновлювати.
Читайте свіжу аналітику від Військового віщуна: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - з супутниковими знімками, порівнянням фото, аналізом та висновками.
Можна дурачити невелику групу людей - довго; велику - недовго; але весь народ і без кінця - не вийде. Варіант з голобородьком для вас більше не "проконає", готуйтесь - уже не довго чекати.
Але правда в тому, що засрашка виснажена по бронетехніці та арті. І запалу "наступати" в засрашки вистачило аж на 2 тижні. На базах зберігання - почали по другому колу перебирати "могильники" (це ті звалища металобрухту, на які звезли роздиребанені корпуси танків/ббм ще в 2022-2023 роках). Оцінка осінт-аналітиків: якщо в 2022 році БТРЗ та бази зберігання видавали відремонтованих десь 110-120 танків на місяць, то в першій половині 2025 року вже видають не більше 30-35 танків на місяць, на всю засрашку загалом. А в другій половині зоможуть видавати не більше 20-25 машин. Аналогічна ситуація з БТР/БМП. Вони почали займатись іржавими БТР-60, бо навіть БМП-1 з могильників вже не можуть відновлювати.
Читайте свіжу аналітику від Військового віщуна: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - з супутниковими знімками, порівнянням фото, аналізом та висновками.
Тож операція стратегічної оборони - триває. Засрашка, очевидно, виснажена. Повільний відступ - ціна знищення майже 150'000 одиниць техніки і завдання втрат в особовому складі в розмірі 918'000 осіб.
99 одиниць знищеної техніки та 1410! чумардосів за день.
Броня норм, все решта просіло. Танчики закрили чергові пів тисячі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 918 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Кабардино-Балкарська Республіка.