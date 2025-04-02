Ворог атакував Нікопольщину: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО

Ввечері та вночі 2 квітня 2025 року війська РФ продовжували терор Нікопольщини - райцентру і Марганецької громади. Окупанти били з артилерії та безпілотниками, також скидали боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждала 48-річна жінка. Їй надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджено приватний будинок і господарську споруду.



