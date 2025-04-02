Військові будували будинок за 3 млн грн "бойових": викрито ексзаступника командира в/ч та його підлеглого на Донеччині. ФОТО

У Донецькій області Нацполіція викрила ексзаступника командира військової частини та командира батальйону, які незаконно відправили військовослужбовців будувати та обслуговувати будинок одного з фігурантів та виплатили їм майже 3 млн гривень "бойових".

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановили правоохоронці, до злочинної діяльності причетні заступник командира військової частини та командир батальйону. Останній допоміг йому знайти людей, зокрема трьох підлеглих військовослужбовців, для будівництва та обслуговування його будинку.

Попри те, що упродовж березня 2023 року - серпня 2024 року військові фактично не виконували свої службові обов’язки, їм нараховували "бойові" виплати.

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Для цього, до офіційних документів вносилися дані щодо безпосередньої участі підлеглих в бойових діях. Унаслідок службових махінацій, заступнику командира збудували будинок, а державі завдали збитків на майже 3 млн грн.

На підставі зібраних доказів детективи БЕБ України повідомили підозру ексзаступнику командира військової частини та командиру батальйону.

Їм інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відшкодування завданих державі збитків.

За скоєне передбачена відповідальність – до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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