Фінські волонтери передали в Україну дев’ять авто швидкої допомоги та гуманітарний вантаж. ФОТО
З Фінляндії доставили в Україну машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрані зусиллями фінських неурядових організацій.
Про це в соцмережі фейсбук повідомило посольство Фінляндії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Фінські волонтери передали в Україну дев’ять "швидких" та гуманітарний вантаж.
Зазначається, що у зборі допомоги брали участь організації Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Товариство українців у Фінляндії та Ukrainians of Tampere.
"Фінляндія підтримує Україну з початку повномасштабної війни, і ця підтримка триває. Фінляндія стоїть поруч з вами та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала пані посол Тар’я Фернандес.
Далі авто швидкої вирушать у "регіони, що найбільше цього потребують".
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