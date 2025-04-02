Фінські волонтери передали в Україну дев’ять авто швидкої допомоги та гуманітарний вантаж. ФОТО

З Фінляндії доставили в Україну машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрані зусиллями фінських неурядових організацій.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило посольство Фінляндії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Фінські волонтери передали в Україну дев’ять "швидких" та гуманітарний вантаж.

Зазначається, що у зборі допомоги брали участь організації Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Товариство українців у Фінляндії та Ukrainians of Tampere.

"Фінляндія підтримує Україну з початку повномасштабної війни, і ця підтримка триває. Фінляндія стоїть поруч з вами та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала пані посол Тар’я Фернандес.

Далі авто швидкої вирушать у "регіони, що найбільше цього потребують".

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