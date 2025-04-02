Фредеріксен прибула в Гренландію з кількаденним візитом. ФОТО
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у вівторок, 2 квітня, прибула до Гренландії з триденним візитом. У неї запланована зустріч з майбутнім урядом острова.
Про це повідомляє DR, інформує Цензор.НЕТ.
В аеропорту столиці Гренландії - місті Нуук Фредеріксен зустрів Муте Егеде, який нині виконує обовʼязки глави гренландського уряду.
Свій триденний візит політикиня планує розпочати із зустрічі з майбутнім премʼєр-міністром острова Єнсом-Фредеріком Нільсеном.
Раніше повідомлялося, що цього тижня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідає Гренландію з метою зміцнення співдружності.
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Luk Viktor
показати весь коментар02.04.2025 18:57 Відповісти Мені подобається 0
Luka Lukich #363772
показати весь коментар02.04.2025 18:59 Відповісти Мені подобається 1
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