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Новини Фото Візит Фредеріксен до Гренландії
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Фредеріксен прибула в Гренландію з кількаденним візитом. ФОТО

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у вівторок, 2 квітня, прибула до Гренландії з триденним візитом. У неї запланована зустріч з майбутнім урядом острова.

Про це повідомляє DR, інформує Цензор.НЕТ.

В аеропорту столиці Гренландії - місті Нуук Фредеріксен зустрів Муте Егеде, який нині виконує обовʼязки глави гренландського уряду.

візит Фредеріксен до Гренландії

Свій триденний візит політикиня планує розпочати із зустрічі з майбутнім премʼєр-міністром острова Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Раніше повідомлялося, що цього тижня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідає Гренландію з метою зміцнення співдружності.

Читайте також: Для зміцнення співдружності: Фредеріксен відвідає Гренландію

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Гренландія (73) Данія (768) Фредеріксен Метте (88)


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Двіжуху Трампон розпочав....
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02.04.2025 18:57 Відповісти
Гадаю, Фредеріксен скаже щось на кшталт: - Ну, що, Муте, допомогли тобі твої янкі?
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02.04.2025 18:59 Відповісти
 
 