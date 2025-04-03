Злам листувань Z-волонтера Іванова, члена путінської партії "Єдина Росія": махінації з квартирами на окупованих територіях. ФОТОрепортаж

Пропаганда зображує Олександра Іванова як "патріота", який допомагає армії РФ. Але зламане листування показує інше: афери з квартирами в окупованому Маріуполі, зв’язки з командуванням, корупційні схеми та цинічне використання війни для власного збагачення.

Як інформує Цензор.НЕТ, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, завдяки даним CYBINT від української хакерської групи 256 Кібер Штурмова, отримала доступ до особистої інформації відомого російського Z-волонтера.

Спільнота InformNapalm зазначає, що Іванов один з так званих "придворних кремлівських волонтерів", яких путінська пропаганда використовує для створення картинки "народного єднання" навколо війни проти України. Іванов – член правлячої партії "Єдина Росія". Також його постійно залучають до масовки під час публічних заходів за участі особисто Путіна.

Зараз об’єкт спостереження стає менш цікавим в оперативному ключі, тому деякі дані щодо нього вирішили оприлюднити, бо здобута інформація доводить, що цей російський "Z-волонтер" намагається розжитися нерухомістю в окупованих українських містах, зокрема, у Маріуполі. При цьому місцеві мешканці внаслідок російської агресії лишаються без даху над головою. Також в ході аналізу листувань Іванова стає зрозуміло, як працює російська машина репресій та пропаганди для створення картинки "народної війни".

Що відомо про Іванова?

Він мешканець одного з віддалених районів Москви – Косіно-Ухтомського. Має свій бізнес – займається дезінфекцією та знезараженням приміщень у Москві (фірма має фіктивну реєстрацію на його родича). А також він утримує пункт видачі замовлень популярного маркетплейса.

Публічно Іванов відомий передусім як місцевий активіст "на районі", який усіма силами підтримує "российських ребят на фронте" і закликає до цього інших мешканців. Саме такий його образ старанно вибудовує російська пропаганда через регіональні медіа.

У 2023 році він отримав партійний квиток путінської партії "Єдина Росія" – і тепер він не просто районний активіст, а цілий придворний кремлівський Z-волонтер. Іванова навіть періодично запрошують на заходи за участі Путіна, де він фотографується з першою особою на відстані, яка яскраво демонструє "близькість вождя до народу".

Візити Іванова на тимчасово окуповані території України

Хакери отримали доступ до особистих даних Іванова, починаючи з 2022 року. Варто зауважити, що він досить часто відвідує окуповані території України. Звісно ж, під приводом "допомоги розташованим там підрозділам російської армії". Пік таких візитів припав на 2023 рік.

Його захоплення відеозаписами та фотографуванням усього довкола дали змогу здобути цінну інформацію про російські війська та ситуацію на окупованих територіях. Серед іншого, Іванов їздив у гості до кубинських найманців на службі армії РФ. І це допомогло хакерам ідентифікувати їх особовий склад та місцеперебування.

Окрім того, Іванов фіксував ураження російської техніки. Наприклад, на приватному відео далі – знищена російська установка С-300 влітку 2023 року: з ексклюзивним коментарем від автора відео.

Усі ці дані та багато інших одразу ж передавались підрозділам Сил оборони України.

Квартирне питання

Проте, метою візитів Іванова була не лише передача допомоги російським військовим та зйомка уражень російської техніки в полях. Серед документів з особистого архіву "волонтера" було знайдено скриншот листа від командира військової частини 49881 на адресу керівництва окупаційної адміністрації Маріуполя з проханням виділити квартиру в місті волонтерській організації "Будем жить Россия".

"Будем жить Россия" – це організація, під вивіскою якої Іванов збирає кошти на російську армію, а також веде однойменний канал у Telegram. Лист про квартиру у Маріуполі демонструє, що "волонтерська організація" потрібна Іванову не лише для збирання подяк.

Питання нерухомості виникає не лише у Маріуполі, але й на іншому напрямку, у Луганську.

Тут у Іванова аналогічно є покровителі на досить високому рівні. Як зі сторони командування частин ЗС РФ, так і зі сторони окупаційної адміністрації РФ. Це конвертується у чисельні нагороди й подяки для члена "Єдиної Росії", яким можуть позаздрити звичайні позапартійні Z-волонтери.

У Луганську головним партнером Іванова у 2023 році був Олег Попов – колишній депутат "народної ради ЛНР" і колишній глава "комітету держбезпеки і оборони ЛНР". Попов кілька разів приїздив до Іванова у гості, а той відповідав візитами взаємності. Саме Попов передав Іванову опубліковану тут подяку від "глави народної ради ЛНР" Мірошниченка.

В одному з листувань з Поповим у вересні 2023 року Іванов ніби жартома каже про необхідність отримати квартиру в Луганську. Потім уточнює, що "в маріку процес пішов через адміністрацію".





З листувань далі невідомо, чи завершилася успіхом луганська афера Іванова, але зовсім скоро йому довелося шукати інший контакт на високому рівні. Бо вже у грудні 2023 Попова ліквідували під час вибуху автомобіля.

Квартирні забаганки Іванова виглядають особливо цинічно, враховуючи те, що Росія вже три роки не може забезпечити житлом місцевих мешканців на окупованих територіях. Які залишилися на вулиці внаслідок скидання бомб, ракетних ударів та обстрілів російської артилерії. Водночас така практика є окремим проявом загальної політики РФ з вичавлення місцевого населення на українських землях та підміни його на російське.

"Народне єднання"

Здобуті дані Іванова також дозволяють краще зрозуміти, як путінський режим контролює суспільство на низовому рівні. Такі як Іванов служать замінником реально працюючого громадянського суспільства. Його завдання – реалізовувати забаганки влади на місцях.

Наприклад, під час виборів. Існує безліч доказів, що будь-які вибори у Росії є профанацією. Усе, від виборів президента до виборів на найнижчому рівні, залишається під жорстким контролем Кремля. Не дивно, що в архіві Іванова збережено сфотографований для звітності бюлетень, і підтвердження, що той таки опинився в урні для голосування.

Крім того, у Іванова є реальний куратор на вищому рівні. Оскільки Z-волонтер займається "допомогою армії", то й куратор по відповідній лінії – це Сєргій Хрульов, заступник керівника апарату комітету Держдуми РФ з питань оборони.

Кураторство Хрульова – окреме явище в картині російського "Z-волонтерства". Річ у тім, що це кадровий військовий, який збудував кар’єру саме по фінансовій лінії Міноборони РФ. Іншими словами, він розпоряджався бюджетами ввірених військових з’єднань.

Виходить так, що Іванов, який збирає у сусідів кошти "на гумові чоботи, ліки, автівки та дрони" – працює під керівництвом людини, яка мала б все це забезпечити з бездонного бюджету військового відомства РФ.

І кілька речень щодо єднання російського суспільства довкола лідерства Кремля і пропагандистських штампів про "справедливу війну". Виглядає, що значна частина населення РФ чудово усвідомлює злочини власної країни, а "ребятам на передовой" допомагає, радше, з-під батога.

Зрозуміти це допомогли звички самого Іванова, завдяки яким і став можливим цей текст. Той робить скриншоти будь-якого важливого листування на телефоні, особливо, якщо співрозмовник не погоджується з ним або висловлює думку, яка суперечить офіційній лінії Кремля.

Наведемо деякі приклади. Ось Іванов хотів купити антидронову рушницю для армії РФ, але виявив, що ціни на неї, м’яко кажучи, завищені. І він дорікав цим продавцю. На що отримав відповідь про несправедливість агресивної війни, яку веде Росія.

Другий діалог відбувся з працівницею школи, де Іванов колись організував збір для потреб армії РФ. Станом на 2024 працівниця відмовила йому в організації нового збору. Бо "допомагати в побуті люди були готові, але й то небагато", а тепер тим паче.

Російська влада – майстри зі створення фейкової реальності. Одним із таких фейків є "народне єднання" щодо цілей так званого "СВО". Це видно з приватних листувань Z-волонтера Іванова з іншими людьми, який не гребує відхопити кілька дефіцитних квартир в окупованих українських містах. Такою самою складовою фейкової реальності Кремля є й теза про "нескінченність і непереможність" російської армії.

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