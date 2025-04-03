Судитимуть угруповання за схему для ухилянтів, яким ставили фальшиві діагнози про психічні розлади, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Нацполіцією завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка діяла на Закарпатті. Зловмисники налагодили схему оформлення фіктивних діагнозів про психічні розлади для осіб, які намагались уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Хто входив до складу злочинної групи

начальниця одного з відділів Берегівського районного ТЦК,

посадовиця військово-лікарської комісії,

двоє психіатрів з Хустської та Виноградівської районних лікарень, а також

двоє цивільних осіб.

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Які послуги зловмисники надавали ухилянтам

Починаючи з серпня 2024 року вони забезпечували "клієнтам" необхідні документи для виїзду за межі України. Людей направляли до лояльних медиків, які ставили вигадані діагнози. Для правдоподібності пацієнтів навіть деякий час утримували на стаціонарному лікуванні. Після цього їм видавали медичні довідки, що засвідчували психічні розлади та могли бути підставою для звільнення від військового обліку.

"Пакет" коштував до 14 тисяч доларів США.

На підставі підроблених медичних документів посадовиця ТЦК виключала цих осіб із військового обліку.

Слідство задокументувало два випадки виготовлення фальшивих документів та передачі їх особам, які планували незаконно перетнути кордон. Зловмисники також надавали поради щодо способів безперешкодного виїзду до Європи.









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Шістьох учасників групи обвинувачують у:

незаконному переправленні осіб через державний кордон України,

одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Як покарали організаторів схеми для ухилянтів

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Фігурантів справи відсторонено від посад. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.