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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Зранку росіяни КАБом вдарили по Слатиному на Харківщині, постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

Близько 6:40 14 квітня російські війська знову вдарили КАБом по Слатиному Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У результаті ворожого терору легкі тілесні ушкодження дістав 63-річний місцевий мешканець. Пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків та 3 автівки.

Наразі на місці події працює староста та представники Дергачівського гуманітарного центру.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (28435) КАБ (355) Харківська область (780) Харківський район (229) Слатине (12)


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