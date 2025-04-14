Зранку росіяни КАБом вдарили по Слатиному на Харківщині, постраждав чоловік. ФОТОрепортаж
Близько 6:40 14 квітня російські війська знову вдарили КАБом по Слатиному Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
У результаті ворожого терору легкі тілесні ушкодження дістав 63-річний місцевий мешканець. Пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків та 3 автівки.
Наразі на місці події працює староста та представники Дергачівського гуманітарного центру.
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