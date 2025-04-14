УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5880 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шпигунство на користь РФ
9 254 26

Інструктор Яворівського полігону працював на ворога та готував вбивства українських військових, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Львівщині "подвійного" агента РФ, який одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону.

зрадник з яворівського полігону

Агент планував вбивства українських військових

Його завдання від гру РФ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Задокументовано, що агент отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових.

"Так, за одним із "сценаріїв" зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі.

Також агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів", - йдеться у повідомленні.

Ще один спосіб убивства, який розглядав "кріт", був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Також читайте: Шпигував для ФСБ за позиціями ЗСУ на Донеччині: затримано клірика УПЦ МП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викриття російського агента 

Як зазначається, військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.

Також під час розслідування встановлено контакти зрадника з куратором із ФСБ. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

При обшуках у затриманого вилучено 3 телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з окупантами.

Підозра зраднику

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12809) шпигунство (990) полігон (279) Львівська область (2425) Яворівський район (2) Яворів (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
А оцим "агентам" все пробачили?
показати весь коментар
14.04.2025 10:47
+21
В мене особисто ніколи не було й сумнівів в тому що - на яворівському , і на інших полігонах , та і взагалі - на всіх військових і цивільних стратегічних об'єктах України - постійно присутня кацапська агентура . Кацапи не були б кацапами якби не вербували тутешніх ждунів руцького міря . Хто ж буде наводити по полігонам ракети , і влаштовувати диверсії - як не вони ??
Для СБУ тут ще роботи - не початий край .
показати весь коментар
14.04.2025 10:49
+17
а скільки ще таких, але недотурканих, в лідорській 0Пі.
показати весь коментар
14.04.2025 10:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чим же таким підари заманили цього підора?
показати весь коментар
14.04.2025 10:30 Відповісти
То ж не поезією, звісно ж, а баблом!
показати весь коментар
14.04.2025 10:33 Відповісти
Банальним... ГРОШИМА...
показати весь коментар
14.04.2025 10:33 Відповісти
ну деяким своїм мобікам вони по 40 кує платять, то думаю знайшли чим
показати весь коментар
14.04.2025 10:41 Відповісти
Цк просто кацап їх по всьому світу розповзлося живуть і в той же час гидять і ненавидять ті країни і людей в них
показати весь коментар
14.04.2025 10:46 Відповісти
Не тільки кацапи, є і інші покидьки
показати весь коментар
14.04.2025 11:03 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 11:07 Відповісти
А головнокомандувач тут яким боком посприяв
показати весь коментар
14.04.2025 10:33 Відповісти
Не прикрив і не відмазав зрадника.
показати весь коментар
14.04.2025 10:48 Відповісти
Тепер скажіть, що він там працював в часи вікопомного селфі подоляка і агрохімії - і справу розкрито.
показати весь коментар
14.04.2025 10:34 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 10:39 Відповісти
а скільки ще таких, але недотурканих, в лідорській 0Пі.
показати весь коментар
14.04.2025 10:34 Відповісти
хоч би слово звідки він.
але те що виявили - оце справжній героїзм.
врятовані можливо сотні життів, причому військових, причому командирів.
і ця людина напевне навіть ніколи не була на передку, але однозначно заслуговує найвищого визнання, хоча не зараз, після війни.
показати весь коментар
14.04.2025 10:36 Відповісти
Коли вже ую мерзоту стріляти будуть і розберітся вже з тими анонімними телеграм каналами які використовує ворог.
показати весь коментар
14.04.2025 10:36 Відповісти
розберіться вже самі з тими VPN можливостями та дописами у "телеграм" від віслюка вЗесвіту та його жОПівського оточення в анал-табу.
показати весь коментар
14.04.2025 10:42 Відповісти
щур й*баний!
показати весь коментар
14.04.2025 10:41 Відповісти
Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України

Дивно, що не за сприяння Верховного...
показати весь коментар
14.04.2025 10:42 Відповісти
А оцим "агентам" все пробачили?
показати весь коментар
14.04.2025 10:47 Відповісти
Зі стовідсотковою впевненістю можна сказати, що із зображених на фото живими і здоровими до сьогодні є лише два фейси із переднього плану. А дехто із зображених на фото загинув ще внаслідок того вікопомного удару.
показати весь коментар
14.04.2025 10:51 Відповісти
Немаю жодних ілюзій щодо двох зелених рил на передньому плані,так і усієї решту зелено-ригівської сволоти.
Але звідки у тебе така дебільна 100% впевненість,щодо долі мобілізованих хлопців? Так,у нас немає закону про дискредитацію ЗСУ інтернет планктоном,але це не значить,що потрібно сіяти в сіспільстві зраду і демотивацію.
показати весь коментар
14.04.2025 11:08 Відповісти
Вони під ,,козирем".
показати весь коментар
14.04.2025 10:55 Відповісти
В мене особисто ніколи не було й сумнівів в тому що - на яворівському , і на інших полігонах , та і взагалі - на всіх військових і цивільних стратегічних об'єктах України - постійно присутня кацапська агентура . Кацапи не були б кацапами якби не вербували тутешніх ждунів руцького міря . Хто ж буде наводити по полігонам ракети , і влаштовувати диверсії - як не вони ??
Для СБУ тут ще роботи - не початий край .
показати весь коментар
14.04.2025 10:49 Відповісти
Ніхто не боїться довічного за зраду... пройде пару місяців і обміняють...
показати весь коментар
14.04.2025 11:32 Відповісти
Пацани ! Повішайте покидька на зоні !
показати весь коментар
14.04.2025 12:49 Відповісти
Гм. Цікаво, коли саме рашистські спецслужби завербували того "крота"?
Бо виникає питання: чи за діло https://t.me/pgo_gov_ua/23957 посадили того вже 74-річного дідугана - колишнього КДБіста, чи так - для "галочки"?
показати весь коментар
14.04.2025 13:50 Відповісти
 
 