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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Росіяни ударними дронами обстріляли пасажирський потяг у Семенівці Чернігівської області. Обійшлося без жертв. ФОТО

14 квітня росіяни ударними дронами обстріляли пасажирський потяг у Семенівці на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"До відправлення потяга було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджений вагон. Обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

Також зранку було влучання ворожого FPV-дрона в одне із підприємств на Новгород-Сіверщині. Пошкоджений промисловий цех.

На минулому тижні два райони Чернігівщини перебували під обстрілами росіян. Поранень зазнала одна жінка, медикиня Семенівської лікарні. Лікарню обстріляли FPV-дронами. Пошкоджені 2 відділення.

Було влучання у сільгосппідприємства, дитячий майданчик, автівку і житловий будинок.

Усього за минулий тиждень 135 обстрілів - 275 вибухів. Під ударом 19 населених пунктів.

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Обстріл вагона на Чернігівщині
Обстріл вагона на Чернігівщині
Обстріл вагона на Чернігівщині

Автор: 

обстріл (28435) Чернігівська область (905) Корюківський район (12) Новгород-Сіверський район (16) Семенівка (3) Новгород-Сіверський (3)


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Дронами не стріляють, ними атакують.
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14.04.2025 10:34 Відповісти
трампові сказали, що це також помилка...
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14.04.2025 10:37 Відповісти
він не заперечує...
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14.04.2025 10:40 Відповісти
Раз так - пора починать "рейкову війну"... Дрони з кумулятивними зарядами від РПГ-7 - на тепловози новозбудованої лінії Ростов-на Дону - Маріупіль... Там пасажирських поїздів нема - одні "товарняки" з військовими вантажами...
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14.04.2025 10:37 Відповісти
Навіть якщо і пасажирські. Там їхали військові. Одна тітка бачила. Та й взагалі то були не ми.
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14.04.2025 10:39 Відповісти
все це чудово на словах, на ділі у них ударних дронів в десяток разів більше, коли шахеди вільно літають повсюди - "рейкова" війна призведе до того що почнуть бити по пасажирським потягам і вокзалам.
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14.04.2025 10:50 Відповісти
Так вони ВЖЕ б"ють! Наприклад, якщо читаєш про "удари "шахедів по Черкащині" - це, переважно, Сміла, вузлова станція ім. Шевченка.
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14.04.2025 11:00 Відповісти
Чому до цієї пори існує залізниця Волноваха-Токмак - Мелітополь -Крим ?
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14.04.2025 10:41 Відповісти
Тренировалось поколение зверенышей из Путинюгенд.
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14.04.2025 10:52 Відповісти
 
 