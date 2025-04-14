Росіяни ударними дронами обстріляли пасажирський потяг у Семенівці Чернігівської області. Обійшлося без жертв. ФОТО

14 квітня росіяни ударними дронами обстріляли пасажирський потяг у Семенівці на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"До відправлення потяга було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджений вагон. Обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

Також зранку було влучання ворожого FPV-дрона в одне із підприємств на Новгород-Сіверщині. Пошкоджений промисловий цех.

На минулому тижні два райони Чернігівщини перебували під обстрілами росіян. Поранень зазнала одна жінка, медикиня Семенівської лікарні. Лікарню обстріляли FPV-дронами. Пошкоджені 2 відділення.

Було влучання у сільгосппідприємства, дитячий майданчик, автівку і житловий будинок.

Усього за минулий тиждень 135 обстрілів - 275 вибухів. Під ударом 19 населених пунктів.

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