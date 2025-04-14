Доба на Донеччині: росіяни обстріляли 14 населених пунктів. Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, Торецьк, села Бересток, Іванопілля, Іллінівка, Малинівка, Маяки, Новохатське, Сергіївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Волноваський район

Війська РФ скинули на Новохатське Комарської громади бомбу "УМПБ Д-30СН" – вбили цивільну особу, ще трьох мешканців поранили. Пошкоджено 7 приватних будинків.

Покровський район

13 квітня близько 11:00 росіяни обстріли центральну частину Покровська, повідомили у МВА. Внаслідок ворожої атаки поранено цивільного чоловіка 1971 року народження, пошкоджено автомобіль ВАЗ 2105.

Того ж часу, об 11:00, армія РФ здійснила авіаудар ФАБ-500 з УМПК по м. Родинське. Внаслідок цього пошкоджено 23 приватних будинки та один багатоквартирний двоповерховий будинок, в якому виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Близько 17:55 ворог скинув ФАБ-250 з УМПК на м. Покровськ. Внаслідок удару пошкоджено дев’ятиповерховий багатоквартирний будинок у мікрорайоні "Південний". Інформація щодо постраждалих не надходила.

Двоє поранених – у Малинівці Гродівської громади, пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район

Район ворог атакував ударними БПЛА "Герань-2": у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю, у Слов’янську – приватний будинок і підприємство, в Маяках – 2 приватних будинки, пилораму, критичну інфраструктуру, в Сергіївці – підприємство, в Іллінівці – три домогосподарства.

Щонайменше 6 ворожих дронів поцілили по Костянтинівці, пошкодивши три приватних будинки й комунальне підприємство.

У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено нежитлове приміщення.

На Бересток Іллінівської громади окупанти спрямували авіабомбу "ФАБ-250" – пошкодили сільськогосподарський об’єкт.

У Лимані внаслідок артобстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

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