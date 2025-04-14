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Доба на Херсонщині: ворог посилює інтенсивність обстрілів, є загиблі та поранені серед мирних жителів. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 13 квітня 2025 року, на Херсонщині внаслідок російських атак троє людей загинули та п’ятеро - поранені, пошкоджено 35 об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російська армія продовжує з дедалі більшою інтенсивністю обстрілювати правобережжя Херсонської області. За минулу добу ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації та БпЛА.

"Від комбінованих обстрілів противника потерпали Херсон, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне, Олександрівка, Зеленівка, Степанівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули внаслідок російських атак на Херсон. ВIДЕО (оновлено)

наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини
наслідки ворожих обстрілів херсонщини

Наслідки ворожих обстрілів 

За даними правоохоронців, внаслідок російських атак пошкоджено 35 об’єктів: три багатоквартирні та 22 приватні будинки, медичний і навчальний заклади, службовий автомобіль поліції та три цивільні автівки, магазин, об’єкти критичної інфраструктури.

З авіації противник здійснив удари двома керованими бомбами по Бериславу й Раківці. У районному центрі влучання відбулося в раніше уже пошкоджену будівлю, а в селі - поміж двох приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Від дрононових ударів ворога потерпало передмістя Херсона – Антонівка. В результаті скидів вибухівок загинула 68-річна жінка та отримали поранення троє чоловіків. У постраждалих вибухові травми й уламкові поранення різних частин тіла.

У Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки російського БпЛА тяжкі поранення дістав 48-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, проте за кілька годин він помер у лікарні.

Автор: 

Херсон (3354) Берислав (186) Херсонська область (5744) Бериславський район (67) Херсонський район (259) Комишани (13)


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