Доба на Херсонщині: ворог посилює інтенсивність обстрілів, є загиблі та поранені серед мирних жителів. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 13 квітня 2025 року, на Херсонщині внаслідок російських атак троє людей загинули та п’ятеро - поранені, пошкоджено 35 об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російська армія продовжує з дедалі більшою інтенсивністю обстрілювати правобережжя Херсонської області. За минулу добу ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, авіації та БпЛА.

"Від комбінованих обстрілів противника потерпали Херсон, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне, Олександрівка, Зеленівка, Степанівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ворожих обстрілів

За даними правоохоронців, внаслідок російських атак пошкоджено 35 об’єктів: три багатоквартирні та 22 приватні будинки, медичний і навчальний заклади, службовий автомобіль поліції та три цивільні автівки, магазин, об’єкти критичної інфраструктури.

З авіації противник здійснив удари двома керованими бомбами по Бериславу й Раківці. У районному центрі влучання відбулося в раніше уже пошкоджену будівлю, а в селі - поміж двох приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Від дрононових ударів ворога потерпало передмістя Херсона – Антонівка. В результаті скидів вибухівок загинула 68-річна жінка та отримали поранення троє чоловіків. У постраждалих вибухові травми й уламкові поранення різних частин тіла.

У Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки російського БпЛА тяжкі поранення дістав 48-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, проте за кілька годин він помер у лікарні.