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Новини Фото Атака дронів на Одесу
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Нічна атака "Шахедів" на Одесу: пошкоджено лікарню. ФОТОрепортаж

Через нічну дронову атаку в Одесі пошкоджено будівлю лікарні.

Про це в коментарі журналістам повідомив заступник директора з технічних питань Одеської міської лікарні №11 Олександр Гладченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після атаки лікарня зазнала ушкоджень: розбито 78 вікон, знищені 12 внутрішніх дверей, постраждали операційні, коридори. Руйнувань зазнали відділення нейрохірургії, хірургії, інтенсивної терапії, гінекологічне відділення і терапевтичне відділення", - повідомив Гладченко.

За його словами, наразі лікарня працює в штатному режимі, не працює лише поліклінічне відділення - там усуваються наслідки атаки. Також не працюють пошкоджені операційні.

Читайте також: Рашисти атакували "Шахедами" Одещину: 7 постраждалих, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеська лікарня після обстрілу
Одеська лікарня після обстрілу
Одеська лікарня після обстрілу
Одеська лікарня після обстрілу
Одеська лікарня після обстрілу
Одеська лікарня після обстрілу
Одеська лікарня після обстрілу
Одеська лікарня після обстрілу

Автор: 

лікарня (1359) Одеса (5451) Одеська область (3208) Одеський район (141)


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Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо", - сказав Трамп
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14.04.2025 15:06 Відповісти
Значно більше постраждали кабельний завод та меблева фабрика, котрі теж не є підприємствати Оборонпрому і їх продукція на 99,9% використовується зовсім не військовими!!!
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14.04.2025 17:05 Відповісти
 
 