Нічна атака "Шахедів" на Одесу: пошкоджено лікарню. ФОТОрепортаж

Через нічну дронову атаку в Одесі пошкоджено будівлю лікарні.

Про це в коментарі журналістам повідомив заступник директора з технічних питань Одеської міської лікарні №11 Олександр Гладченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після атаки лікарня зазнала ушкоджень: розбито 78 вікон, знищені 12 внутрішніх дверей, постраждали операційні, коридори. Руйнувань зазнали відділення нейрохірургії, хірургії, інтенсивної терапії, гінекологічне відділення і терапевтичне відділення", - повідомив Гладченко.

За його словами, наразі лікарня працює в штатному режимі, не працює лише поліклінічне відділення - там усуваються наслідки атаки. Також не працюють пошкоджені операційні.

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