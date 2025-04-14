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Нічна атака "Шахедів" на Одесу: пошкоджено лікарню. ФОТОрепортаж
Через нічну дронову атаку в Одесі пошкоджено будівлю лікарні.
Про це в коментарі журналістам повідомив заступник директора з технічних питань Одеської міської лікарні №11 Олександр Гладченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після атаки лікарня зазнала ушкоджень: розбито 78 вікон, знищені 12 внутрішніх дверей, постраждали операційні, коридори. Руйнувань зазнали відділення нейрохірургії, хірургії, інтенсивної терапії, гінекологічне відділення і терапевтичне відділення", - повідомив Гладченко.
За його словами, наразі лікарня працює в штатному режимі, не працює лише поліклінічне відділення - там усуваються наслідки атаки. Також не працюють пошкоджені операційні.
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Ігор Петрович
показати весь коментар14.04.2025 15:06 Відповісти Мені подобається 0
Виталий Танчик #518988
показати весь коментар14.04.2025 17:05 Відповісти Мені подобається 0
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