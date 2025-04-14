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Новини Фото Атаки дронів у Херсоні
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Ворожий БпЛА атакував цивільний автомобіль у Херсоні. ФОТО

У Херсоні ворожий БпЛА здійснив скид боєприпаса на цивільний автомобіль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

автомобіль згорів після атаки дрона

Рятувальники загасили пожежу.

автомобіль згорів після атаки дрона

На жаль, через атаку ворога постраждала людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Олег Сальник загинув унаслідок атаки російського дрона в Херсоні. ФОТО

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Херсон (3354) Херсонська область (5744) Херсонський район (259)


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