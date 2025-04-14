Ворожий БпЛА атакував цивільний автомобіль у Херсоні. ФОТО
У Херсоні ворожий БпЛА здійснив скид боєприпаса на цивільний автомобіль.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Рятувальники загасили пожежу.
На жаль, через атаку ворога постраждала людина.
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