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Новини Фото Виявлена на кордоні валюта
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Водій вантажівки намагався вивезти до Румунії 200 тис. дол. готівкою. ФОТО

Сьогодні, 15 квітня, у пункті пропуску "Порубне–Сірет" митники спільно з прикордонниками запобігли спробі переміщення незадекларованої готівки на суму 200 тис. доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДМС.

вилучена на кордоні валюта

Значну суму готівкових коштів виявили серед особистих речей водія вантажного автомобіля, який прямував з України до Північної Македонії з вантажем "суміш рослинних олій". Жодних документів, що підтверджували б легальне походження коштів, у чоловіка не було.

вилучена на кордоні валюта

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 20% суми, що перевищує дозволену до переміщення без письмового декларування.

вилучена на кордоні валюта

Також читайте: Переправляли ухилянтів через кордон за $5 тис.: затримано лісника та його спільника на Івано-Франківщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Відповідно до вимог митного законодавства, фізична особа має право переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали на суму, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, без письмового декларування митному органу та надання дозвільних документів.

Автор: 

валюта (2379) кордон (4765) митний контроль (223) Державна митна служба (640)


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Топ коментарі
+7
Це купюри "ухилянти" - водій намагався вивезти ухилянтів. Водія затримано, "ухилянти" відправлені в НБУ для уточнення даних
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15.04.2025 16:55
+4
Вони ухилились від сплати податків
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15.04.2025 17:04
+3
От же ж ****!
Це ж треба так ненавидіти шановну панську кишеню!
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15.04.2025 16:53
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От же ж ****!
Це ж треба так ненавидіти шановну панську кишеню!
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15.04.2025 16:53 Відповісти
А карткой наприклад Монобанка не простійше це зробити?
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15.04.2025 16:54 Відповісти
ліміт ніби 50 в місяць на зняття. плюс відсоток за конвертацію. плюс відсоток за банківські послуги.
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15.04.2025 17:18 Відповісти
Вперше чую про якийсь ліміт Монобанка тием більш в 50. При таком ліміте кому всрався такий банк?
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15.04.2025 18:23 Відповісти
Гривню можна. Але для зняття там перша транзакція це купівля валюти. А ось тут є ліміти
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15.04.2025 19:20 Відповісти
Ага, SWIFT-ом...
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15.04.2025 17:34 Відповісти
"А карткой наприклад Монобанка не простійше"
может и проще, но их сначала надо на карту положить
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15.04.2025 17:38 Відповісти
А для цього треба дуже багато розуму чи якісь надприродні сдібності?
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15.04.2025 18:21 Відповісти
фін моніторинг , джерела походження потрібно показати - і ніякого розуму надприроднього
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17.04.2025 13:15 Відповісти
Це купюри "ухилянти" - водій намагався вивезти ухилянтів. Водія затримано, "ухилянти" відправлені в НБУ для уточнення даних
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15.04.2025 16:55 Відповісти
Вони ухилились від сплати податків
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15.04.2025 17:04 Відповісти
Точно!
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15.04.2025 17:15 Відповісти
Угу ,а справжні "ухилянти" в бочці з олією плавають,а ці копюри що б не промокли.
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15.04.2025 18:17 Відповісти
суркис рже
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15.04.2025 17:00 Відповісти
Простий водій 30000зп і200000$,це кур,єр або верблюд по фені за%взявся переправить бандюкам
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15.04.2025 17:01 Відповісти
якась "крупа" на пмж в Македонію намилилась...
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15.04.2025 17:08 Відповісти
Та ні, то FPV-дрони закупати планували
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15.04.2025 17:16 Відповісти
Тепер я впевнений, що хоча б один на цій зміні щирий та непідкупний патріот, а не пакощі конкурентів...
Хто в темі, там бідним митникам ще виплачують процент за викриту контрабанду?
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15.04.2025 17:12 Відповісти
в 2022-у Суркіс казали провіз спокійно через пропускний пункт 30 млн долл. Вангую що при підїзді витяг пачки купюр і розсіяв там. Поки погранці збирали то вже був на іншій стороні
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15.04.2025 17:36 Відповісти
суркіси, мураєви, фірташі, Баби юлі та інші "прокурори з правоохоронцями"- ета "другоє.....
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17.04.2025 09:59 Відповісти
Неподобство, митникам з прикордонниками навіть якоїсь десятки на дрібні витрати не запропонував.
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15.04.2025 18:49 Відповісти
мул..
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15.04.2025 22:26 Відповісти
 
 