Водій вантажівки намагався вивезти до Румунії 200 тис. дол. готівкою. ФОТО

Сьогодні, 15 квітня, у пункті пропуску "Порубне–Сірет" митники спільно з прикордонниками запобігли спробі переміщення незадекларованої готівки на суму 200 тис. доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДМС.

Значну суму готівкових коштів виявили серед особистих речей водія вантажного автомобіля, який прямував з України до Північної Македонії з вантажем "суміш рослинних олій". Жодних документів, що підтверджували б легальне походження коштів, у чоловіка не було.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 20% суми, що перевищує дозволену до переміщення без письмового декларування.

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Відповідно до вимог митного законодавства, фізична особа має право переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали на суму, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, без письмового декларування митному органу та надання дозвільних документів.