Вночі росіяни атакували Запоріжжя "шахедами". ФОТОрепортаж

Уночі 19 квітня російські окупанти вчергове ударили БпЛА по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували обласний центр "шахедами". Сталося пожежа. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Ворог завдав два удари по обласному центру. Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.











Ще один удар прийшовся по території с.Магдалинівка Запорізького району. Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку.

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