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Новини Фото Протести проти Трампа
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В США відбулися масштабні протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

Тисячі людей вийшли на вулиці по всій Америці в суботу 19 квітня, щоб висловити протест проти нещодавніх дій президента Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Протестний рух має назву "50501", що означає "50 протестів, 50 штатів, 1 рух", демонстрації були присвячені до 250-ї річниці початку Американської революційної війни.

Біля Білого дому, дилерських центрів Tesla і в центрах багатьох міст протестувальники висловлювали різноманітні претензії. Багато хто закликав повернути Кілмара Абрего Гарсію, якого помилково депортували до Сальвадору.

Як нагадує BBC політичні протести набирають обертів у США  - демонстрації "Руки геть" на початку квітня зібрали десятки тисяч людей в містах по всій країні.

Читайте: Руки геть!: Тисячі американців вийшли на протести проти Трампа і Маска. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протести проти Трампа

Згідно з останнім опитуванням Gallup, 45% виборців схвалюють роботу Трампа в першому кварталі його президентського терміну, що більше, ніж 41%, які схвалювали його за той самий період за часів його першої адміністрації.

Проте, це нижче, ніж середній рейтинг першого кварталу в 60% для всіх президентів, обраних між 1952 і 2020 роками.

Суботні протести були спрямовані проти низки дій Трампа, в тому числі проти Департаменту урядової ефективності - ініціативи Трампа щодо скорочення робочих місць в уряді США та інших витрат - і небажання адміністрації сприяти поверненню Абрего Гарсії, громадянина Сальвадору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотні людей вийшли на протести проти Трампа в кількох містах Європи

В США відбулись масові протести проти Трампа

Раніше цього місяця сотні тисяч американців зібралися на найбільшу загальнонаціональну демонстрацію опозиції з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Ці протести, які були більшими, ніж суботні, відбулися у 1200 місцях у всіх 50 штатах США.

В США відбулись масові протести проти Трампа

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп за 100 днів оголосив рекордну кількість надзвичайних станів у США, - Axios

Автор: 

протест (2398) США (22818) Трамп Дональд (5630)


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Топ коментарі
+37
трамп це американський зеленський співпадіння 100%, та сама технологія, спрямована на ті самі маси населення, які шукають прості прикольні відповіді на непрості і неприкольні питання. Більшість американців обрала собі клоуна-шоумена від політики. Аналогічного клоуна наобирав наш мудрий нарід в 2019. В який глухий кривавий кут це завело Україну всі ми бачимо зараз.
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20.04.2025 22:48
+23
До майдану ще далеко. Але все йде до того, що трамп - це американський януовоч.
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20.04.2025 22:40
+19
Не намагайся виправдати зрадника зеленського та його эрмачню. НЕ ВИЙДЕ!!! Зеленський - головний архітектор української катастрофи. Увага! Керований хаос - не помилка, а стратегія. Сьогодні немає сумнівів: партія «Слуга Народу» - це не просто політичний проект, а ретельно спланована операція Кремля, де Зеленський лише слухняна маріонетка, а Коломойський - ляльковод, який мріяв лише про мільярди. Але навіть він прорахувався: навіщо Путіну платити, якщо війна дешевша? З перемогою Зеленського почалася ера відкритої зради. Коломойський, не соромлячись, говорив у західній пресі про «дружбу з Росією», про кредити, про марність мрій про Європу. «Вони сильніші за нас», - говорив він, готуючи ґрунт для капітуляції. Зеленський замість того, щоб захищати країну, усамітнювався з Путіним, шукав «мир в очах» ворога і, здається, розумів, що його завдання - не перемога України, а її здача.

Дурниця? Ні, розрахунок!

Поки країна чекала на рішучі дії, Зеленський зникав в Омані, де, за чутками, погоджував деталі майбутньої капітуляції з кремлівськими емісарами. Після призначення Єрмака, легалізація ОРДЛО, саботаж оборони, заборони на розвідку і навіть копання окопів. Все - за сценарієм ворога. Коли країна вимагала звіту про провал операції «Вагнер», Зеленський ховався за Єрмаком, а потім знову зникав - цього разу вже з державним візитом, але з тією ж метою: торгувати інтересами України за спиною народу. Вся його політика - брехня, маніпуляція та зрада.

Зеленський - не жертва, а співавтор злочину

Навесні 2021 року, коли Росія стягувала війська до кордонів, Зеленський спокійно їхав до Катару, ніби знав, що нападу не буде. Він блокував реформи, сварився із союзниками, але ніколи не робив нічого, щоб реально захистити країну. Його стратегія - стратегія Кремля, кожне «помилкове» рішення - крок до знищення України.

Вишенька на торті: визнання у зраді Зеленський сам визнав провал операції «Вагнер», а за ним провал ще семи спецоперацій. Це не випадковість, а система. Він або свідомо працює на ворога, або настільки слабкий, що став ідеальним знаряддям Кремля.

Зрада не має виправдань!

Час перестати виправдовувати Зеленського. Його «помилки» - це не некомпетентність, а усвідомлена зрада. Він не президент, а Дон Карлеоне української політики, який перетворює країну на кримінальне гетто, де немає ані принципів, ані ідеалів, ані майбутнього.
Зеленського треба судити за держзраду і зраду інтересів України.

Сьогодні Зеленський та його команда - це не просто масовка, а рейдери, які нищать Україну зсередини. Поки що армія ще тримається, але й це під питанням. Хепі-енду не буде: ці «зелені чорти» знають свою справу.

Немає ні правил, ні червоних ліній - лише страх і жадібність.

Настав час називати речі своїми іменами: Зеленський - не «Бубочка», а зрадник, який веде країну до загибелі. Якщо ми мовчатимемо, завтра не залишиться ні України, ні пам'яті про неї.

Зеленський - це не помилка історії. Це її трагедія.
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21.04.2025 01:20
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Трумпе!
Дуже-дуже скоро тебе гнатимуть сцяними ганчірками!
Вважєй!
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20.04.2025 22:39 Відповісти
растов не резиновий ваабще-то !
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20.04.2025 23:18 Відповісти
Трампон готовит Америку к 3 мировой которая не за горами. И в первую очередь беспокоится о штатах. А мудрый нарід который потужного избрал тут распинается о том какой трампон хреновый гыгы гага
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20.04.2025 23:46 Відповісти
"Апельсины наколотые и в американских валенках", слышали уже такое.
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20.04.2025 22:44 Відповісти
До майдану ще далеко. Але все йде до того, що трамп - це американський януовоч.
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20.04.2025 22:40 Відповісти
трамп це американський зеленський співпадіння 100%, та сама технологія, спрямована на ті самі маси населення, які шукають прості прикольні відповіді на непрості і неприкольні питання. Більшість американців обрала собі клоуна-шоумена від політики. Аналогічного клоуна наобирав наш мудрий нарід в 2019. В який глухий кривавий кут це завело Україну всі ми бачимо зараз.
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20.04.2025 22:48 Відповісти
Трамп не любить зелю - тому він явно не зеля.
Думай що мелеш.
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20.04.2025 23:17 Відповісти
хаос- основа роду Юди ,якою заробляють гроші
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20.04.2025 23:38 Відповісти
А ось і ні! Протилежності притягуються, а однорідності ************** - закон магніту (природи). Два нарциси не можуть ужитися на одному полі, оскільки не можуть ділити аплодисменти оточуючих. Два популісти стануть антагоністами саме тому, що знають, що таке популізм. Різниця між популістом Трампом і популістом Зєлєнскім лише у наявних ресурсах, яких у Трампа більше.
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21.04.2025 00:21 Відповісти
"однорідності"? В тій же гравітації немає "протилежностей" - ВСЕ притягується? Сідай не здав фізику.
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21.04.2025 14:22 Відповісти
Шановний, я не писав про закон фізики, чи астрофвзики 😊 я чесно написав про закон магніту. Прочитайте уважно. А що стосується Трампа і Зєлєнского, то мали б знати, що двоє півнів у одному курнику не вживаються. 😊
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21.04.2025 14:30 Відповісти
Це ти сам придумав "закон магніту" і видаєш за істину.
Немає ніякого фізичного "закону магніту" - є закони магнетизму.
Про трампа. Що ви назвали курником? ВЕСЬ СВІТ?
Тоді в ньому півнів більше чим два...
Трамп від зеленського розділений ОКЕАНОМ - якщо ви не помітили - і в кожного явно РІЗНІ курники.
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21.04.2025 14:45 Відповісти
😊 Св'ята наївність! Курнику них - то сцена і публіка, інформаційний простір. І в одного, і в іншого є прихильники по обидва боки океану. І заздрість Трампа до Зєлєнского чисто професіцна - професійного популіста. Бо той успішніший на сцені і головне - молодший. Океан розділяв сто ооків тому. Тепер американці можуть відвідати навіть дискотеку у Парижі і повернутися спати додому. 😊
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21.04.2025 14:56 Відповісти
Тобі до лікаря. 💊
Світ зовсім інакший.
Хватить пудрити людям мізки своїм діагнозом.
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21.04.2025 15:18 Відповісти
У вас напевне медична освіта, чи курси яснобачення і шаманства, що діагнози ставите? 🤔😊 Зрозуміло, що у двох різних людей ріщні світи. 😊 У вашому він океанами рлзділений і на трьох китпх стоїть, а у моєму мій двоюрідний брат, що живн в США, добирається до Будапешта за 7 годин, ще за 3-4 добирається авто до Ужгорода. 😊 А про закони фізики відповідати на жартівдивиц пост про "закон магніту" може лише дуже серцозниц чоловік - мінімум - вчитедь фвзики без почуття гумору. 😊
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21.04.2025 16:01 Відповісти
Ну і що?
Як швидкість перельотів має звязок між тим що Трамп президент за океаном, а зеленський президент в Україні?
Ти сам далі свого містечка не виїжджаєш і ніякого брата у Будапешті у тебе немає. Це неможливо перевірити ніяк.
Сидиш десь в глухому куточку за клавфатурою та вигадуєш дурню.
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21.04.2025 16:11 Відповісти
😂😂😂😂🤣 Чоловіче, я живу у місті, у якому до 2022 року проживало близько мільйона жителів. Найдалі на Схід я був у Криаому Розі багато разів, на захід - у тому ж Будапешті, Празі, об'їздив Польщу. 😊 Так, брата у Будапешті у мене нема - він проживає у місті Конкорд, це у США, а сестра (двоюрідна) - у Лондоні, в той час, як рідна з племінниками біля Цюріху у Швейцарії. Мій хресний живе у тому ж Конкорді. 😊 Так що і шаман- бубніст з вас теж кепський.
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21.04.2025 17:01 Відповісти
Це лише твої фантазії - як і те що Трамп та зеленський живуть в одному курятнику.
Я не вірю жодному твоєму слову пацана.
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21.04.2025 17:10 Відповісти
😊 Нууу, це не млї проблеми - це твої проблеми. Я тут пишу під справжнім іменем і прізвищем і як мінімум двоє, хто тут дописує іноді, знають мене особисто, а серед читачів моїх постів як мінімум - чотири мої клієнти. Для одного глухого села - це аж забагато. 😊 У маленькому містечку я народився, там ще живе моя мати і на цвинтарі лежить батько. І я сюди чамто навідуюся і проводжу час, щоб допомогти матері. Але працюю у обласному центрі. 😊 Для тебе цього досить. Тим паче, що ти ж у нас недовірливий. 😊
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21.04.2025 17:37 Відповісти
kelt kant. У кривавій війні винна тільки засрашка (рф) та х7йло й дегенерати-нелюди кацапи!!!
Не треба перекладати відповідальність на Україну чи Зе, чи ще когось - НЕ ВИЙДЕ.
П. С. Українці не слухайте тих хто каже що у війні винний "хтось іньший" крім рашистов!!! Тільки рашисти винні у війні й ніхто крім рашистов!
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21.04.2025 00:43 Відповісти
Не намагайся виправдати зрадника зеленського та його эрмачню. НЕ ВИЙДЕ!!! Зеленський - головний архітектор української катастрофи. Увага! Керований хаос - не помилка, а стратегія. Сьогодні немає сумнівів: партія «Слуга Народу» - це не просто політичний проект, а ретельно спланована операція Кремля, де Зеленський лише слухняна маріонетка, а Коломойський - ляльковод, який мріяв лише про мільярди. Але навіть він прорахувався: навіщо Путіну платити, якщо війна дешевша? З перемогою Зеленського почалася ера відкритої зради. Коломойський, не соромлячись, говорив у західній пресі про «дружбу з Росією», про кредити, про марність мрій про Європу. «Вони сильніші за нас», - говорив він, готуючи ґрунт для капітуляції. Зеленський замість того, щоб захищати країну, усамітнювався з Путіним, шукав «мир в очах» ворога і, здається, розумів, що його завдання - не перемога України, а її здача.

Дурниця? Ні, розрахунок!

Поки країна чекала на рішучі дії, Зеленський зникав в Омані, де, за чутками, погоджував деталі майбутньої капітуляції з кремлівськими емісарами. Після призначення Єрмака, легалізація ОРДЛО, саботаж оборони, заборони на розвідку і навіть копання окопів. Все - за сценарієм ворога. Коли країна вимагала звіту про провал операції «Вагнер», Зеленський ховався за Єрмаком, а потім знову зникав - цього разу вже з державним візитом, але з тією ж метою: торгувати інтересами України за спиною народу. Вся його політика - брехня, маніпуляція та зрада.

Зеленський - не жертва, а співавтор злочину

Навесні 2021 року, коли Росія стягувала війська до кордонів, Зеленський спокійно їхав до Катару, ніби знав, що нападу не буде. Він блокував реформи, сварився із союзниками, але ніколи не робив нічого, щоб реально захистити країну. Його стратегія - стратегія Кремля, кожне «помилкове» рішення - крок до знищення України.

Вишенька на торті: визнання у зраді Зеленський сам визнав провал операції «Вагнер», а за ним провал ще семи спецоперацій. Це не випадковість, а система. Він або свідомо працює на ворога, або настільки слабкий, що став ідеальним знаряддям Кремля.

Зрада не має виправдань!

Час перестати виправдовувати Зеленського. Його «помилки» - це не некомпетентність, а усвідомлена зрада. Він не президент, а Дон Карлеоне української політики, який перетворює країну на кримінальне гетто, де немає ані принципів, ані ідеалів, ані майбутнього.
Зеленського треба судити за держзраду і зраду інтересів України.

Сьогодні Зеленський та його команда - це не просто масовка, а рейдери, які нищать Україну зсередини. Поки що армія ще тримається, але й це під питанням. Хепі-енду не буде: ці «зелені чорти» знають свою справу.

Немає ні правил, ні червоних ліній - лише страх і жадібність.

Настав час називати речі своїми іменами: Зеленський - не «Бубочка», а зрадник, який веде країну до загибелі. Якщо ми мовчатимемо, завтра не залишиться ні України, ні пам'яті про неї.

Зеленський - це не помилка історії. Це її трагедія.
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21.04.2025 01:20 Відповісти
Зеленський винний багато у чому, але основна провина на кацапських нелюдях та їх вождє х7йлу.
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21.04.2025 04:22 Відповісти
Яник в порівнянні з зе, курить бамбук або сосе палець
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20.04.2025 23:08 Відповісти
Що?
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20.04.2025 23:10 Відповісти
В США з 50х років всякої тварі по парі - там є весь спектр схиблених на голову. І практично вільний доступ до зброї. А так як трямп зараз вдарив по великому прошарку "справжніх американців" (отримувачів велферу) - там реально мільйони осіб трішки незадоволені нинішніми властями. І та "радикалізація" суспільства, яку нібито раніше "створив" трамп (хоча вона там і до нього, і без нього розвивалася успішно) - здасться багатьом "квіточками" у порівнянні з тим, що в США "заварюється" зараз. Бо вважати, що саме трямп там головний популіст і єдиний бенефіціар всіх отих рухів - трішки наївно. Там в країні живе 380'000'000 осіб...
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21.04.2025 00:17 Відповісти
верховний правитель талібану привітав друга Трампа ***** та усіх кацапів із святом Пасхи
що американцям не подобається?
наразі Талібан друзі Трампа
усе як хотіли на виборах-24
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20.04.2025 22:40 Відповісти
Сподіваюся, що на ситуацію вплине те, що громадяни не такі беззахисні, як ми, і не такі вже й беззбройні
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20.04.2025 22:43 Відповісти
Трамп реально має унікальні досягнення. Хто ще обсирався з такою швидкістю?
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20.04.2025 22:43 Відповісти
амерські зебіли.
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20.04.2025 22:44 Відповісти
Свободные люди свободной страны.Автозаки,Трампушка,надо было побольше закупать, нацгвардии и полиции зарплату поднимать.Хотя о чём я,там у гражданских стволов на руках как г..на за баней,за Техас и Вермонт вообще молчу.1-я и 2-я поправки рулят.
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20.04.2025 22:51 Відповісти
Ростов прийме агента Краснова.
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20.04.2025 23:13 Відповісти
Еге ж, доля Дієго Гарсія- це вам не доля якихось українців- аборигенів! Ніхто й не згадав про зраду та здачу інтересів великої європейської держави рудим гівном. Доля Дієго має історичне значення для Америки!!!
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20.04.2025 23:22 Відповісти
Багато хто закликав повернути Кілмара Абрего Гарсію, якого помилково депортували до Сальвадору

А кто это? Очередной "герой" типа наркомана Флойда?
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20.04.2025 23:28 Відповісти
Абрего мав тимчасовий, але легальний статус в Штатах. Його впіймали агенти ІСЕ та відправили до конц.табору в Сальвадорі, через тату на руці.
А стосовно "наркоманів", то наркоман Ілон набагато більш шкідливий для простого американця, ніж Флойд.
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21.04.2025 06:53 Відповісти
Ну, учитывая что по опросам у него еще сильнее стала поддержка, то там вышли наверняка леваки, афро, муслимы, гос чиновники и остальные унтеры.
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20.04.2025 23:43 Відповісти
ніхто не виходив нікуди. Вийшли 3 каліки і то кожен за своє. цензор відпрацьовує соросятьські копійки.
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21.04.2025 00:14 Відповісти
По какім "опросам", від раша тудей?
Я розумію, що вам, рускім, платять за інше, але варто лише записати в пошук на Ютубі чи ТікТок чотири літери "FAFO" і буде чудово видно, какой "сільной стала поддєржка" рудого чорта.
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21.04.2025 07:03 Відповісти
- раніше світ був значно більшим!
- світ такий самий. щастя в ньому менше...
...
світ тупішає, все менше місця критичній думці, всі ********** ухопитися за якесь кольорове падло і задрочувати всіх инших дурнуватими запитаннями чого за те падло не тримаєшся...
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20.04.2025 23:44 Відповісти
Масштаби ахові!
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20.04.2025 23:54 Відповісти
Эти коммунисты все время протестуют.
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21.04.2025 00:35 Відповісти
Но это больше похоже на детский перформанс. Попробуют безобразничать их нах перестреляют.
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21.04.2025 00:36 Відповісти
трампон скаже
що це люди вийшли на його підтримку
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21.04.2025 01:48 Відповісти
ТRP - ПНХ
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21.04.2025 08:37 Відповісти
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21.04.2025 09:07 Відповісти
 
 