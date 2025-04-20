В США відбулися масштабні протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж
Тисячі людей вийшли на вулиці по всій Америці в суботу 19 квітня, щоб висловити протест проти нещодавніх дій президента Дональда Трампа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Протестний рух має назву "50501", що означає "50 протестів, 50 штатів, 1 рух", демонстрації були присвячені до 250-ї річниці початку Американської революційної війни.
Біля Білого дому, дилерських центрів Tesla і в центрах багатьох міст протестувальники висловлювали різноманітні претензії. Багато хто закликав повернути Кілмара Абрего Гарсію, якого помилково депортували до Сальвадору.
Як нагадує BBC політичні протести набирають обертів у США - демонстрації "Руки геть" на початку квітня зібрали десятки тисяч людей в містах по всій країні.
Згідно з останнім опитуванням Gallup, 45% виборців схвалюють роботу Трампа в першому кварталі його президентського терміну, що більше, ніж 41%, які схвалювали його за той самий період за часів його першої адміністрації.
Проте, це нижче, ніж середній рейтинг першого кварталу в 60% для всіх президентів, обраних між 1952 і 2020 роками.
Суботні протести були спрямовані проти низки дій Трампа, в тому числі проти Департаменту урядової ефективності - ініціативи Трампа щодо скорочення робочих місць в уряді США та інших витрат - і небажання адміністрації сприяти поверненню Абрего Гарсії, громадянина Сальвадору.
Раніше цього місяця сотні тисяч американців зібралися на найбільшу загальнонаціональну демонстрацію опозиції з моменту повернення Трампа до Білого дому.
Ці протести, які були більшими, ніж суботні, відбулися у 1200 місцях у всіх 50 штатах США.
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Дуже-дуже скоро тебе гнатимуть сцяними ганчірками!
Вважєй!
Думай що мелеш.
Немає ніякого фізичного "закону магніту" - є закони магнетизму.
Про трампа. Що ви назвали курником? ВЕСЬ СВІТ?
Тоді в ньому півнів більше чим два...
Трамп від зеленського розділений ОКЕАНОМ - якщо ви не помітили - і в кожного явно РІЗНІ курники.
Світ зовсім інакший.
Хватить пудрити людям мізки своїм діагнозом.
Як швидкість перельотів має звязок між тим що Трамп президент за океаном, а зеленський президент в Україні?
Ти сам далі свого містечка не виїжджаєш і ніякого брата у Будапешті у тебе немає. Це неможливо перевірити ніяк.
Сидиш десь в глухому куточку за клавфатурою та вигадуєш дурню.
Я не вірю жодному твоєму слову пацана.
Не треба перекладати відповідальність на Україну чи Зе, чи ще когось - НЕ ВИЙДЕ.
П. С. Українці не слухайте тих хто каже що у війні винний "хтось іньший" крім рашистов!!! Тільки рашисти винні у війні й ніхто крім рашистов!
Дурниця? Ні, розрахунок!
Поки країна чекала на рішучі дії, Зеленський зникав в Омані, де, за чутками, погоджував деталі майбутньої капітуляції з кремлівськими емісарами. Після призначення Єрмака, легалізація ОРДЛО, саботаж оборони, заборони на розвідку і навіть копання окопів. Все - за сценарієм ворога. Коли країна вимагала звіту про провал операції «Вагнер», Зеленський ховався за Єрмаком, а потім знову зникав - цього разу вже з державним візитом, але з тією ж метою: торгувати інтересами України за спиною народу. Вся його політика - брехня, маніпуляція та зрада.
Зеленський - не жертва, а співавтор злочину
Навесні 2021 року, коли Росія стягувала війська до кордонів, Зеленський спокійно їхав до Катару, ніби знав, що нападу не буде. Він блокував реформи, сварився із союзниками, але ніколи не робив нічого, щоб реально захистити країну. Його стратегія - стратегія Кремля, кожне «помилкове» рішення - крок до знищення України.
Вишенька на торті: визнання у зраді Зеленський сам визнав провал операції «Вагнер», а за ним провал ще семи спецоперацій. Це не випадковість, а система. Він або свідомо працює на ворога, або настільки слабкий, що став ідеальним знаряддям Кремля.
Зрада не має виправдань!
Час перестати виправдовувати Зеленського. Його «помилки» - це не некомпетентність, а усвідомлена зрада. Він не президент, а Дон Карлеоне української політики, який перетворює країну на кримінальне гетто, де немає ані принципів, ані ідеалів, ані майбутнього.
Зеленського треба судити за держзраду і зраду інтересів України.
Сьогодні Зеленський та його команда - це не просто масовка, а рейдери, які нищать Україну зсередини. Поки що армія ще тримається, але й це під питанням. Хепі-енду не буде: ці «зелені чорти» знають свою справу.
Немає ні правил, ні червоних ліній - лише страх і жадібність.
Настав час називати речі своїми іменами: Зеленський - не «Бубочка», а зрадник, який веде країну до загибелі. Якщо ми мовчатимемо, завтра не залишиться ні України, ні пам'яті про неї.
Зеленський - це не помилка історії. Це її трагедія.
що американцям не подобається?
наразі Талібан друзі Трампа
усе як хотіли на виборах-24
А кто это? Очередной "герой" типа наркомана Флойда?
А стосовно "наркоманів", то наркоман Ілон набагато більш шкідливий для простого американця, ніж Флойд.
Я розумію, що вам, рускім, платять за інше, але варто лише записати в пошук на Ютубі чи ТікТок чотири літери "FAFO" і буде чудово видно, какой "сільной стала поддєржка" рудого чорта.
- світ такий самий. щастя в ньому менше...
...
світ тупішає, все менше місця критичній думці, всі ********** ухопитися за якесь кольорове падло і задрочувати всіх инших дурнуватими запитаннями чого за те падло не тримаєшся...
що це люди вийшли на його підтримку