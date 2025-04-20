В США відбулися масштабні протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

Тисячі людей вийшли на вулиці по всій Америці в суботу 19 квітня, щоб висловити протест проти нещодавніх дій президента Дональда Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Протестний рух має назву "50501", що означає "50 протестів, 50 штатів, 1 рух", демонстрації були присвячені до 250-ї річниці початку Американської революційної війни.

Біля Білого дому, дилерських центрів Tesla і в центрах багатьох міст протестувальники висловлювали різноманітні претензії. Багато хто закликав повернути Кілмара Абрего Гарсію, якого помилково депортували до Сальвадору.

Як нагадує BBC політичні протести набирають обертів у США - демонстрації "Руки геть" на початку квітня зібрали десятки тисяч людей в містах по всій країні.

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Згідно з останнім опитуванням Gallup, 45% виборців схвалюють роботу Трампа в першому кварталі його президентського терміну, що більше, ніж 41%, які схвалювали його за той самий період за часів його першої адміністрації.

Проте, це нижче, ніж середній рейтинг першого кварталу в 60% для всіх президентів, обраних між 1952 і 2020 роками.

Суботні протести були спрямовані проти низки дій Трампа, в тому числі проти Департаменту урядової ефективності - ініціативи Трампа щодо скорочення робочих місць в уряді США та інших витрат - і небажання адміністрації сприяти поверненню Абрего Гарсії, громадянина Сальвадору.

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Раніше цього місяця сотні тисяч американців зібралися на найбільшу загальнонаціональну демонстрацію опозиції з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Ці протести, які були більшими, ніж суботні, відбулися у 1200 місцях у всіх 50 штатах США.

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