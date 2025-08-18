Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: з провалля витягли людину з опіками. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя.

"Поліцейські, рятувальники, медики, комунальники - прямо зараз вони працюють на місцях влучань.

Серед вогню та руїн витягують людей, гасять пожежі, надають першу допомогу, ліквідовують наслідки.

Кожна хвилина їхньої роботи - це врятовані життя", - наголосив Федоров.
























