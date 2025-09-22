Зруйноване ворогом Білозерське на Донеччині: місто наповнене дзижчанням дронів та свистом ракет. ФОТОрепортаж
4-та бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України опублікувала фото зруйнованого Білозерського Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.
"Місце, де ще нещодавно було чути дитячий сміх, зараз наповнене дзижчанням дронів та свистом ворожих ракет. Це те, що несуть із собою окупанти: руйнування, розбиті життя та понівечені долі", - йдеться у повідомленні.
