УКР
1 080 2

Зруйноване ворогом Білозерське на Донеччині: місто наповнене дзижчанням дронів та свистом ракет. ФОТОрепортаж

4-та бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України опублікувала фото зруйнованого Білозерського Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Білозерське зруйновано
"Місце, де ще нещодавно було чути дитячий сміх, зараз наповнене дзижчанням дронів та свистом ворожих ракет. Це те, що несуть із собою окупанти: руйнування, розбиті життя та понівечені долі", - йдеться у повідомленні.

Донецька область (9652) Покровський район (1021) Білозерське (20)
Кацапстан має бути зруйнований !!!
22.09.2025 16:18 Відповісти
А також уряд Ірану та кнр і Чючхєрів
22.09.2025 16:29 Відповісти
 
 