Ворог гатив по 10 населених пунктах Харківщини: 5 загиблих, є поранені. ФОТО

Минулої доби, 7 грудня, ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви та поранені

Як зазначається, внаслідок обстрілів 5 людей загинули, 11 постраждали.

У сел. Старий Салтів загинули 49-річний і 66-річний чоловіки, постраждали чоловіки 37, 38, 41, 43, 47, 48 років та двоє 39-річних чоловіків; у сел. Борова постраждав 68-річний чоловік; у с. Верхня Самара Близнюківської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Подоли Курилівської громади загинула 70-річна жінка, постраждала 68-річна жінка; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинули 68-річна жінка та 69-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 27-річному чоловіку, який постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету в лісі біля с. Боголюбівка Куньєвської громади.

Чим окупанти били по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета (тип встановлюється);

▪️7 ракет (РСЗВ);

▪️1 КАБ;

▪️2 БпЛА типу "Герань-2";

▪️1 БпЛА типу "Ланцет";

▪️3 fpv-дрони;

▪️5 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: