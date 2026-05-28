Заступник мера Харкова Кузнєцов став учасником смертельної ДТП: він склав повноваження на час розслідування. ФОТО
У Харкові правоохоронці встановлюють обставини аварії за участі заступника міського голови міста Івана Кузнєцова. Унаслідок ДТП загинув 43-річний водій мотоцикла.
Про це повідомила обласна прокуратура та пише регіональне видання "Об'єктив", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За попередніми даними слідства, 28 травня Кузнєцов, який був за кермом автомобіля Ford F150, під час виконання маневру лівого повороту не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою. Унаслідок цього сталося зіткнення.
Водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.
Що каже сам Кузнєцов?
Про те, що за кермом авто перебував заступник харківського міського голови, повідомили правоохоронці.
Як свідчить його допис в Instagram, він склав із себе повноваження на час розслідування.
"Я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення", - написав чиновник.
За даними прокуратури, слідчі аналізують записи з камер відеоспостереження й встановлюють усі обставини аварії. За попередніми даними, на момент аварії Кузнєцов був тверезий.
Більше про Кузнєцова
- Іван Кузнєцов обіймає посаду заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова з питань життєдіяльності міста з жовтня 2025 року. До призначення він очолював департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста, а раніше працював заступником директора департаменту контролю Харківської міськради.
- У 2022 році, як пише видання KharkivToday, Кузнєцов фігурував у кримінальному провадженні щодо можливого насильства стосовно поліцейського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а після моменту аварії? і як в момент аварії проводили аналіз?
З чого ви вирішили, що він не проходив тест ? Щодо обставин дтп-треба дивитись камери і опитувати свідків. Якщо дійсно автомобілі зустрічного руху зупинились щоб дати змогу водію пікапа провести поворот, а мотоцикл вилетів з між них-то провина буде обоюдною. Тому що мотоцикл-також транспортний засіб і має дотримуватись свого ряду. Нажаль, щодня бачу на дорогах Києва повальне порушення мотоциклами ПДД. В заторах постійно пересуваються між рядами, ризикуючи знести комусь дзеркало чи подряпати авто. Постійно несуться по полосах громадського транспорту. Літають зі швидкостями 100+ км в крайньому 3-му ряду, ще й обганяють авто на таких швидкостях, перестроючись під кутом у 2-й і знову повертаючись після обгону у 3-й. Ну це ж не гоночна траса, щоб так ризикувати собою та оточуючими на 2-колісному ТЗ. Я не виправдовую водія і не засуджую мотоцикліста (царство небесне). Але те, як поводять себе на дорогах водії спортивних байків (чоппери зазвичай їздять без порушень пдд), дає привід більш уважно вивчити обставини дтп.
а) рухатися на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеною дорожнім знаком 5.8 або 5.11;
Спеціально ж слово несуться виділив-стосовно швидкості.
Кузнєцов у своєму пості стверджує, що був тверезий і готовий пройти всі тести які підтвердять це.
сан санич, головний реконструктор хрещатика, двічі невинний був!
п'яний в дрибодан нікого не збивав!
і взагалі задовбали кидатися під колеса поважним панам на жирних точилах!
Тож добре що в Харкові тільки хруст здох .