На Житомирщині лікарню викрили на "фантомному" лікуванні: понад 1,1 млн грн за ненадані послуги пішли на зарплати та премії. ФОТО

На Житомирщині колишнього керівника лікарні та п’ятьох працівниць підозрюють у схемі з фіктивною паліативною допомогою. За даними слідства, медзаклад отримав із державного бюджету понад 1,1 млн грн за послуги, які пацієнтам фактично не надавали.

Про це повідомили Житомирська обласна прокуратура та поліція області, передає Цензор.НЕТ.

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За даними правоохоронців, упродовж 2024–2025 років до електронної системи охорони здоров’я вносили недостовірні відомості про нібито проведені обстеження та надання паліативної допомоги пацієнтам.

Загалом за цей період лікарня отримала близько 2,7 млн грн бюджетного фінансування. Слідство встановило, що майже половина цієї суми – понад 1,1 млн грн – припала на послуги, яких насправді не надавали.

Отримані таким чином гроші, за версією слідства, спрямовували на виплату зарплат, а більшу частину – на преміювання працівників медзакладу.





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Правоохоронці вважають причетними до схеми колишнього головного лікаря, двох його заступниць та трьох лікарок сімейної медицини.

Ексдиректору медзакладу повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем та службовому підробленні. П’ятьом іншим фігуранткам інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі.

Трьом підозрюваним суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання. Щодо решти питання про запобіжні заходи ще вирішується.

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