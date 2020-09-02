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Київська область (3134) стрілянина (1676)

Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В Українці Київської області група чоловіків влаштувала перестрілку на задвірках ресторану. Стрілянину зняв очевидець.

Цензор.НЕТ публікує кадри, які очевидцеві вдалося зняти з вікна будинку навпроти.

Користувачі соцмереж пишуть, що перестрілка сталася на задвірках ресторану "Де Бош".

"Є поранені. Зараз на місці події персонал закладу активно збирає гільзи", - стверджує автор Facebook-сторінки Цяпенко.Info.

На офіційному сайті і на сторінках у соцмережах поліції Київської області інформація про перестрілку поки відсутня.

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Топ коментарі
+7
какое название ресторана (Де Бош) - такой и отдых - пьяный... дебош.... со стрельбой
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02.09.2020 22:18
+6
ЗЕ-шайка у власти, самый незаменимый министр МВД с одноклассником ЗЕ-дента во главе СБУ занимаются более важными вопросами по продаже оптом и в розницу Украины, какое им дело до того что 90-е не просто вернулись, "зеленые 20-е" уже перещеголяли стремные 90-е!
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02.09.2020 22:26
+6
Все равно Рюкзаков лучший. Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 4921
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02.09.2020 22:38
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УкрАінка-це ти!
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02.09.2020 22:16 Відповісти
Стули свойо ротовоє отвєрстіє, нєдодєланий!
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02.09.2020 22:27 Відповісти
какое название ресторана (Де Бош) - такой и отдых - пьяный... дебош.... со стрельбой
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02.09.2020 22:18 Відповісти
Бандюки,а їм протистояти можуть тільки військові.На нашу поліцію і сбу надії немає.
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02.09.2020 22:18 Відповісти
Так я не понял, они Шо просто так палили от не**й делать? Неизвестные с ружьями устроили перестрелку в Киевской области - Цензор.НЕТ 8770
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02.09.2020 22:20 Відповісти
ЗЕ-шайка у власти, самый незаменимый министр МВД с одноклассником ЗЕ-дента во главе СБУ занимаются более важными вопросами по продаже оптом и в розницу Украины, какое им дело до того что 90-е не просто вернулись, "зеленые 20-е" уже перещеголяли стремные 90-е!
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02.09.2020 22:26 Відповісти
Як корабель назвеш - так він і попливе. Назва у ресторана прикольна. Хто в кого стріляв та хто куди біг ? Де німці, де наші? Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 8854
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02.09.2020 22:27 Відповісти
В ресторане Дебош-устроили дебош
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02.09.2020 22:27 Відповісти
да ты остряк!
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02.09.2020 22:30 Відповісти
Все равно Рюкзаков лучший. Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області - Цензор.НЕТ 4921
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02.09.2020 22:38 Відповісти
хулигани
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02.09.2020 22:39 Відповісти
В Авакова хоть не попали?
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02.09.2020 22:42 Відповісти
По ссылке полное видео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2725019551158805&id=100009523613366
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02.09.2020 23:13 Відповісти
судя по спортивным и одинаково одетым ребятам в войнушку играли менты, а как они бодро гильзы собирали... явно оружие служебное
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02.09.2020 23:24 Відповісти
Рейдерам наваляли?
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02.09.2020 23:25 Відповісти
Это просто Жопа что делаеться в государстве !!!
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02.09.2020 23:40 Відповісти
Дикий запад. При этом министре МВД скоро без оружия на улицу не выйдешь.
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03.09.2020 00:54 Відповісти
 
 