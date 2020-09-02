Невідомі зі зброєю влаштували перестрілку в Київській області. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
В Українці Київської області група чоловіків влаштувала перестрілку на задвірках ресторану. Стрілянину зняв очевидець.
Цензор.НЕТ публікує кадри, які очевидцеві вдалося зняти з вікна будинку навпроти.
Користувачі соцмереж пишуть, що перестрілка сталася на задвірках ресторану "Де Бош".
"Є поранені. Зараз на місці події персонал закладу активно збирає гільзи", - стверджує автор Facebook-сторінки Цяпенко.Info.
На офіційному сайті і на сторінках у соцмережах поліції Київської області інформація про перестрілку поки відсутня.
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