Напад на автобус під Харковом потрапив на ВIДЕО

Люди, які проїжджали мимо, зняли момент нападу на автобус поруч із Люботином під Харковом.

Відео нападу опубліковано в соцмережах і в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що нападники не просто обстріляли автобус, а й намагалися підпалити його. Двох пасажирів автобуса кілька осіб б'ють ногами і кийками, схожими на поліцейські, зокремапо голові.

Все це відбувалося прямо посеред проїжджої частини.

Також на відео видно, що нападників декілька десятків - набагато більше, ніж на фотографіях з місця затримання.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.