Напад на автобус під Харковом потрапив на ВIДЕО
Люди, які проїжджали мимо, зняли момент нападу на автобус поруч із Люботином під Харковом.
Відео нападу опубліковано в соцмережах і в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, що нападники не просто обстріляли автобус, а й намагалися підпалити його. Двох пасажирів автобуса кілька осіб б'ють ногами і кийками, схожими на поліцейські, зокремапо голові.
Все це відбувалося прямо посеред проїжджої частини.
Також на відео видно, що нападників декілька десятків - набагато більше, ніж на фотографіях з місця затримання.
ОБЕРЕЖНО! ВІДЕО МІСТИТЬ СЦЕНИ НАСИЛЬСТВА І НЕЦЕНЗУРНУ ЛЕКСИКУ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.
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А судя по мордам этих молодцов знают они только одну песню -Мурку. И то сомневаюсь. В авторитете у таких сейчас жлобячий кавказо-кацапский рэп.
Но для картинки на кацапСМИ вполне сойдут...
сепарскую падаль нужно гнать из Украини
более.Надеюсь это приобретет системный характер.
Так кто финансирует "Националистов" и откуда? На чии они интересы сей час сработали?
Вывести россиюи Путина из под Гааги?