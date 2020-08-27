Унаслідок обстрілу автобуса в Харківській області поранено двох осіб, - поліція

Внаслідок стрілянини в районі Люботина Харківської області двоє осіб зазнали поранень і були доставлені в лікарню. В області проходить поліцейська операція "Сирена".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", в якому були представники ГО "За життя", і змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцубісі" вийшло кілька осіб і з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі", - сказано в повідомленні.

"Внаслідок пострілів двоє активістів згаданої громадської організації зазнали поранень, їм надається медична допомога. Людей, захоплених у заручники, немає", - додали в поліції.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що трапилося внесли за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Винним може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом був обстріляний мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.