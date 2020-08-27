УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини
15 600 121

Унаслідок обстрілу автобуса в Харківській області поранено двох осіб, - поліція

Унаслідок обстрілу автобуса в Харківській області поранено двох осіб, - поліція

Внаслідок стрілянини в районі Люботина Харківської області двоє осіб зазнали поранень і були доставлені в лікарню. В області проходить поліцейська операція "Сирена".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", в якому були представники ГО "За життя", і змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцубісі" вийшло кілька осіб і з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі", - сказано в повідомленні.

"Внаслідок пострілів двоє активістів згаданої громадської організації зазнали поранень, їм надається медична допомога. Людей, захоплених у заручники, немає", - додали в поліції.

Читайте також: Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом

До Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що трапилося внесли за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Винним може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом був обстріляний мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Автор: 

Нацполіція (15138) стрілянина (1778) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+55
Дешевий "развод" від дрочуна...
показати весь коментар
27.08.2020 20:56
+31
"...и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле""

пля.. из травмата)) кива обосрался устроить нормальную провокацию... эти ватники "за ЖОПЗ" даже рисковать собой уссались. Ну какие там "раны" после травмата - попавшего сначала в стекла?))
показати весь коментар
27.08.2020 21:06
+29
Ой травматами расстреляли Развод для лохов А что за ранения? Воспламенения пукана или колоптоидный стан, как у Петуховича в 2003?
показати весь коментар
27.08.2020 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В этом и суть гебни. Она всегда ставит на людей, которые скомпроментированы. Ими легко управлять.
показати весь коментар
27.08.2020 21:24 Відповісти
Та они не скомпроментированы .Они апущеные .
показати весь коментар
27.08.2020 21:26 Відповісти
Чем меньше упоминают мразей,тем меньше они значат.Сегодня окончательно осужден на пожизненное убийца 50 чел в Новой Зеландии.Теперь его имя не будет упоминаться там никогда.
показати весь коментар
27.08.2020 21:27 Відповісти
Была б власть нормальная а не шоу клоунов-фриков - вот хороший повод для запрета естримистской партии ОПЗЖ поднимающей себе рейтинги подобными говношоу.
показати весь коментар
27.08.2020 21:20 Відповісти
партія ОПЗЖ виникла за часів Соєвого - і як би він хотів - можна було взагалі б заборонити їїї створення !
показати весь коментар
27.08.2020 21:27 Відповісти
Ииии...а де ж убитые то и похищенные... Прутня киве трут?
показати весь коментар
27.08.2020 21:25 Відповісти
На Донбассе наши воины с сепарами воюют, а вы жопоблок за сепаров, надо вас тварей всех расстрелять.
показати весь коментар
27.08.2020 21:27 Відповісти
а за одно всіх , хто діє спільно з ними - не зважаючи на всю їхню "патріотичну" риторику !
показати весь коментар
27.08.2020 21:35 Відповісти
Унаслідок обстрілу автобуса в Харківській області поранено двох осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 16
показати весь коментар
27.08.2020 21:28 Відповісти
Напрошується аналогія "за щоку". Афігєнна партія.)
показати весь коментар
27.08.2020 23:13 Відповісти
ну нах они кому нужны эти жопо-коки... дешёвый пиар напомнить о себе...
показати весь коментар
27.08.2020 21:28 Відповісти
НУ що ж...може народ вже не витримуе партіі - ********...😁

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzAwNTQyNjAwNTI2NjUyXzcwMDU1MTc2Mzg1OTA2OQ%3D%3D&av=100017935279123
показати весь коментар
27.08.2020 21:31 Відповісти
Шкода, що не довели справу до логічного кінця.
показати весь коментар
27.08.2020 21:32 Відповісти
Тут два варианта - или провокация самих зажопников. или предупреждение от патриотов ватным титушкам, что в следующий раз стрелять могут из боевого оружия.
показати весь коментар
27.08.2020 21:35 Відповісти
Що тільки з ригами не траплялось... І канали їхні з гранатомета розстрілювали, і провокаторів-журнашлюх били, і провідні морди партії обливали зеленкою, гнали копаками і знущались, хтось самовбився. У вождя партії навіть хата горіла (шкода що давно). Вже, по сценарію, потрібна нова сакральна жертва.
показати весь коментар
27.08.2020 21:36 Відповісти
Автобус был забит онанистами.
показати весь коментар
27.08.2020 21:56 Відповісти
ЗаЖОПцы рейтинг себе накручивают, ждите скоро они свои офисы будут подпаливать,.... все по старой гэбэшной методичке.
показати весь коментар
27.08.2020 22:12 Відповісти
Може так все і спалять к ху.м? ))
показати весь коментар
27.08.2020 23:14 Відповісти
Пля, остановить автобус, чтоб пару раз стрельнуть по нему из травмата и скрыться?
Ну писец спектакль...
показати весь коментар
27.08.2020 22:28 Відповісти
ребята ...издили сторонников какой то весны. то есть людей, противников Украины пусть даже за деньги. но за то, за дело. а ...уйло водило дал пример всем перевозчикам.
показати весь коментар
27.08.2020 22:34 Відповісти
А я видел это всё со стороны ))) Паджерик вырезал прям на трассе спринтер,сзади остановилось как минимум 3-4 машины с них вышли чуваки с битами и начали битами
разбивать спринтер ,и кто-то из них даже стрелял по спринтеру сзади.Там ещё образовалась дымовая завеса я так понял применяли дымовые шашки ещё....
показати весь коментар
28.08.2020 07:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 