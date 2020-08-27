В результате обстрела автобуса в Харьковской области ранены два человека, - полиция

В результате стрельбы в районе Люботина Харьковской области два человека получили ранения и были доставлены в больницу. В области проходит полицейская операция "Сирена".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мицусиби" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле", - сказано в сообщении.

"В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет", - добавили в полиции.

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В Единый реестр досудебных расследований информацию о случившемся внести по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновным может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.