РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11786 посетителей онлайн
Новости
15 600 121

В результате обстрела автобуса в Харьковской области ранены два человека, - полиция

В результате обстрела автобуса в Харьковской области ранены два человека, - полиция

В результате стрельбы в районе Люботина Харьковской области два человека получили ранения и были доставлены в больницу. В области проходит полицейская операция "Сирена".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мицусиби" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле", - сказано в сообщении.

"В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет", - добавили в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом

В Единый реестр досудебных расследований информацию о случившемся внести по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновным может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Автор: 

Нацполиция (16433) стрельба (3251) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+55
Дешевий "развод" від дрочуна...
показать весь комментарий
27.08.2020 20:56
+31
"...и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле""

пля.. из травмата)) кива обосрался устроить нормальную провокацию... эти ватники "за ЖОПЗ" даже рисковать собой уссались. Ну какие там "раны" после травмата - попавшего сначала в стекла?))
показать весь комментарий
27.08.2020 21:06
+29
Ой травматами расстреляли Развод для лохов А что за ранения? Воспламенения пукана или колоптоидный стан, как у Петуховича в 2003?
показать весь комментарий
27.08.2020 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В этом и суть гебни. Она всегда ставит на людей, которые скомпроментированы. Ими легко управлять.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:24 Ответить
Та они не скомпроментированы .Они апущеные .
показать весь комментарий
27.08.2020 21:26 Ответить
Чем меньше упоминают мразей,тем меньше они значат.Сегодня окончательно осужден на пожизненное убийца 50 чел в Новой Зеландии.Теперь его имя не будет упоминаться там никогда.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:27 Ответить
Была б власть нормальная а не шоу клоунов-фриков - вот хороший повод для запрета естримистской партии ОПЗЖ поднимающей себе рейтинги подобными говношоу.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:20 Ответить
партія ОПЗЖ виникла за часів Соєвого - і як би він хотів - можна було взагалі б заборонити їїї створення !
показать весь комментарий
27.08.2020 21:27 Ответить
Ииии...а де ж убитые то и похищенные... Прутня киве трут?
показать весь комментарий
27.08.2020 21:25 Ответить
На Донбассе наши воины с сепарами воюют, а вы жопоблок за сепаров, надо вас тварей всех расстрелять.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:27 Ответить
а за одно всіх , хто діє спільно з ними - не зважаючи на всю їхню "патріотичну" риторику !
показать весь комментарий
27.08.2020 21:35 Ответить
Унаслідок обстрілу автобуса в Харківській області поранено двох осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 16
показать весь комментарий
27.08.2020 21:28 Ответить
Напрошується аналогія "за щоку". Афігєнна партія.)
показать весь комментарий
27.08.2020 23:13 Ответить
ну нах они кому нужны эти жопо-коки... дешёвый пиар напомнить о себе...
показать весь комментарий
27.08.2020 21:28 Ответить
НУ що ж...може народ вже не витримуе партіі - ********...😁

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NzAwNTQyNjAwNTI2NjUyXzcwMDU1MTc2Mzg1OTA2OQ%3D%3D&av=100017935279123
показать весь комментарий
27.08.2020 21:31 Ответить
Шкода, що не довели справу до логічного кінця.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:32 Ответить
Тут два варианта - или провокация самих зажопников. или предупреждение от патриотов ватным титушкам, что в следующий раз стрелять могут из боевого оружия.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:35 Ответить
Що тільки з ригами не траплялось... І канали їхні з гранатомета розстрілювали, і провокаторів-журнашлюх били, і провідні морди партії обливали зеленкою, гнали копаками і знущались, хтось самовбився. У вождя партії навіть хата горіла (шкода що давно). Вже, по сценарію, потрібна нова сакральна жертва.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:36 Ответить
Автобус был забит онанистами.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:56 Ответить
ЗаЖОПцы рейтинг себе накручивают, ждите скоро они свои офисы будут подпаливать,.... все по старой гэбэшной методичке.
показать весь комментарий
27.08.2020 22:12 Ответить
Може так все і спалять к ху.м? ))
показать весь комментарий
27.08.2020 23:14 Ответить
Пля, остановить автобус, чтоб пару раз стрельнуть по нему из травмата и скрыться?
Ну писец спектакль...
показать весь комментарий
27.08.2020 22:28 Ответить
ребята ...издили сторонников какой то весны. то есть людей, противников Украины пусть даже за деньги. но за то, за дело. а ...уйло водило дал пример всем перевозчикам.
показать весь комментарий
27.08.2020 22:34 Ответить
А я видел это всё со стороны ))) Паджерик вырезал прям на трассе спринтер,сзади остановилось как минимум 3-4 машины с них вышли чуваки с битами и начали битами
разбивать спринтер ,и кто-то из них даже стрелял по спринтеру сзади.Там ещё образовалась дымовая завеса я так понял применяли дымовые шашки ещё....
показать весь комментарий
28.08.2020 07:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 