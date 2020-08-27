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Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом

Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы близ Люботина Харьковской области.

Об этом отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе г. Люботин. На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.

По данным информагентства "Интерфакс-Украина", на киевской трассе, не доезжая до Люботина, сейчас стоят несколько полицейских машин и скорая, а на въезде в город - пробка.

По информации соцсетей, был заблокирован и расстрелян автобус. Пользователи соцсетей сообщают об убитых и раненых.

Вместе с тем в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что пока не подтверждают информацию об убитых.
"Насчет раненых выясняем", - сказали "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций.

Нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива утверждает, что в автобусе находились члены его организации, и среди них есть погибшие и раненые.

Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом 01

Автор: 

Нацполиция (16433) стрельба (3251) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+56
Опзж папали під гарячу руку партизан. Нехай щастить кацарилі!
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27.08.2020 20:29
+51
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 8084
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27.08.2020 20:34
+40
Браво патриотам! Спасибо , что очищаете Украину от отморозков ОПЗЖ....
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27.08.2020 20:33
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Страница 2 из 2
Теперь рейтинг ОПЗЖ подскочит ещё процента на полтора.
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27.08.2020 20:42 Ответить
з якого переляку?
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27.08.2020 20:44 Ответить
Ну ты сам подумай. Как это выглядит для простого не идейного обывателя. Группа людей бьют руками, ногами, палками, безоружного лежащего на земле человека. Бьют, за идейные разногласия, в связи с тем, что он не хочет идти с ними в светлое будущее в Европейском направлении. Вправляют ему мозги, европейцы, аморальным методом, большой кучей, а не один на один, как принято в здоровом обществе. При этом, простой не идейный обыватель, в течении нескольких лет и сам видит несостоятельность избранного направления по материальным, этическим и культурным аспектам жизни, имеет основания сомневаться в целесообразности Европейского пути, (долги, безработица, демографическая обстановка). А тут ещё и характерный метод загоняния в счастливую жизнь с помощью палки и даже оружия всех несогласных. Естественно никаким гуманизмом, демократией, здесь и не пахнет. А жертву всегда жалко. ОПЗЖ имеет+2%, после этой акции.
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30.08.2020 13:00 Ответить
В Ханти-Мансійську.
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27.08.2020 20:45 Ответить
на восточном фронте без перемен.
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27.08.2020 20:43 Ответить
Давно не было таких топорных сценариев. Мельчают любители пиара.
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27.08.2020 20:55 Ответить
ето правда - даже как то стыдно...
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27.08.2020 21:03 Ответить
Ну то, что Аваков под прицелом - не удивляет. Интересно другое...... что он дальше делать будет.
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27.08.2020 21:06 Ответить
а шо он делал после пороха? - на зелень соскознул...
соскользнет еще раз - предполагаемое поведение,
как у всех собак павлова...
звонок? - и все знают куда бежать )))
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27.08.2020 21:11 Ответить
Не думаю, что он еще раз к кому-то сможет пристроиться. А вот вспоминать Порошенко будет. Ему подобные после определенного момента становятся никому не нужными. Слишком много на себя взял.
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27.08.2020 21:22 Ответить
тока одни кони знают куда наших хлопцев еще завернет...
я после 14го был уверен, шо возвращение кацапни в любой ее ипостаси невозможно.
ошибся, и уже не вангую)))
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27.08.2020 21:28 Ответить
може все таки перечитать как то?
"Триумфальная арка"
"Время жить и время умирать"
"Три товарища"
"На западном фронте без перемен"
"Черный обелиск"
"Жизнь взаймы"
"Ночь в Лиссабоне"
"Тени в раю"
"Искра жизни"
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27.08.2020 21:07 Ответить
Кого розстріляли , мертветчука чи рабіновича ? А може Бойка ?
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27.08.2020 20:43 Ответить
систему .
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27.08.2020 20:44 Ответить
кивиных гастролёров кива решил поднять выроненое в кафе ветерок знамя жоплота ?
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27.08.2020 20:44 Ответить
Если бы. Я бы к соседу за баяном сходила, выкупила.
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27.08.2020 21:08 Ответить
Жуткая, топорная провокация в пользу ОПЗЖ и пророссийских сил.
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27.08.2020 20:43 Ответить
пропагандоны уже написали "Украинские депутаты заявили о расстреле радикалами автобуса с активистами"Автобус был заблокирован и расстрелян под Харьковом. «Террористы больше не стесняются!!» - написал Рабинович.https://lenta.ru/news/2020/08/27/rasstrel/
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27.08.2020 20:44 Ответить
Він не закінчив фразу " терористи більше не встидаються їздити по Україні в мікроавтобусах"
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27.08.2020 21:01 Ответить
соромяться
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27.08.2020 21:38 Ответить
Скоро на дорогах Украины...
Группа в масках останавливает автобус:
- Кто будет голосовать за СН и ОПЗЖ может остаться в автобусе! Остальным - выйти!
- Мыкола, расстреляй автобус!
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27.08.2020 20:45 Ответить
боязкий голос:
- а якщо за шарія?
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27.08.2020 21:40 Ответить
тех шо за Шария вешать
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28.08.2020 09:00 Ответить
А людям потом как ехать? Нужно наоборот, тем выйти, а людям ехать дальше.
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28.08.2020 08:50 Ответить
Междусобойчик допа-кива-гепа?...
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27.08.2020 20:45 Ответить
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф слова нардепа спростували, постраждалих - троє. У всіх - удари від травматичної зброї, у одного - підозра на черепно-мозкову травму від удару битою. Всі пацієнти - в задовільному стані.
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27.08.2020 20:47 Ответить
Розстріляли з бити?
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27.08.2020 20:48 Ответить
та скогей всего накриялись и начали выяснть между собой - кто из них пацан а кто кива
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27.08.2020 20:50 Ответить
Надо задушить , созданную Кивой ОПГ "патриоты за жизнь", в зародыше.... Иначе получим новый "Оплот"....С тысячами убитых, покалеченных патриотов Украины....
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27.08.2020 20:47 Ответить
"Депутат https://lenta.ru/tags/persons/kiva-ilya/ Илья Кива сообщил в https://www.facebook.com/100004444778679/posts/1709508655873944/?extid=2VUrQi6jYg3PdMJC&d=n Facebook , что нападение на трассе Киев - Харьков совершили участники «Азова» и «Нацкорпуса». Несколько человек похищены."

Как он так быстро установил кто нападал? Теперь для власти ЗЕ будет испытание - или дать Киве по рукам за явную клевету, или попробовать начать репрессии против Азова
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27.08.2020 20:47 Ответить
Не иначе как бандосские разборки. Як казав покійний Кузьма: Вся ця пи*дота має бути пи**ена і стріляна...
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27.08.2020 20:47 Ответить
Какие умные слова Кузьма сказал... Прямо философ...
Наверное в молоковозе вся пи*дота сидела...
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28.08.2020 01:37 Ответить
Ватанам прокацапленим цього не зрозуміти...
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28.08.2020 11:35 Ответить
Если СБУ не работает и коллаборантов не арестовывает, то националисты стоят на защите страны! я полностью их поддерживаю и весь народ за националистов! Только вы и спасаете страну!!! Гордость только вызывают! Слава Героям!!! Нужно всю власть старую гнать и националистов привести к власти и вся Рада и президент должны быть националисты! Слава Украине! Героям - Националистам - Слава!!!
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27.08.2020 20:47 Ответить
Целиком поддерживаю. Вот только сомневаюсь, что в данном случае там были националисты. Бездарная провокация.
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28.08.2020 00:54 Ответить
Мочить всех гнид надо работающих на врага!!!
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27.08.2020 20:48 Ответить
Ну и заголовки Расстреляли Из травмата по окнам стрельнули пару раз Если бы из огнестрельного оружия тогда да А так это пиар долбо-дятла кивы
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27.08.2020 20:50 Ответить
Ну да, растреляли автобус, то для автобуса "растреляли" предполагается минимум РПГ, а резиновьіе пули опасности не представляют, ето как ритуал, боевое крещение типа
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27.08.2020 23:23 Ответить
Судя по фото стреляли четко по границам окон, вокруг рамы.
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27.08.2020 20:50 Ответить
хм а стекло пакет выпал таки странно - будто стреляли из бусика
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27.08.2020 20:55 Ответить
Бажаючим пострілять є набагато цікавіші мішені.
Пеарчик тут тільки на користь "невінних жертв".
Дивимось - куі боно.
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27.08.2020 20:50 Ответить
Постановка (может и с использованием "националистов по вызову") по заказу ФСБ и кацапСМИ - сообщения висят раньше украинских сайтов, например - https://lenta.ru/news/2020/08/27/rasstrel/
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27.08.2020 20:50 Ответить
Дай Боже, щоб ківа був правий
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27.08.2020 20:51 Ответить
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 2112Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 2385
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27.08.2020 20:51 Ответить
а может стреляли изнутри ... ни одной вмятины на кузове - 100% взвод снайперов отработал ...
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27.08.2020 21:35 Ответить
Сомали.
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27.08.2020 20:51 Ответить
Испания
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27.08.2020 20:55 Ответить
А чаво нє рассєя?))) У тебе частіше стріляють))
Кацапня завжди палиться тупо))
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27.08.2020 21:12 Ответить
Ти у Сомалі живеш?))
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27.08.2020 22:19 Ответить
Мазохист?)
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27.08.2020 23:52 Ответить
А де ця Укранда?))) В лахті?))
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27.08.2020 23:57 Ответить
Где место обитания таких как ты.
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28.08.2020 00:20 Ответить
Так ти ж в Укранді живеш))) лахтоботва, палишся)) ти ще скажи, що на цей автобус напали з вогнепальними стовбурами з повними крамницями набоїв, а не з дубцями)))
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28.08.2020 07:29 Ответить
І це мені втирає кацап з лахти)))

Дивився новини про твій кацапстан- Сочі, массавая драка ахрани і атдихающіх.
Маасква- мужичок розстріляв главк ФСБ. Інгушетія- ростріляли мусорню.
Пітєр- викладач вузу вбив і розчленував свою ученицю.

Своє гімно розгреби, потім сюди лізь)) наркоман блд
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28.08.2020 17:51 Ответить
Кацап спалився))) дуй в деактив
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28.08.2020 18:30 Ответить
Є різниця ? Одразу видно де розстріляли )))
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27.08.2020 20:52 Ответить
когдато в Херсоне по киве лупили из ак и как он говорил кидали гранату
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27.08.2020 20:53 Ответить
Как то скудно подаем информацию.

Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты - за жизнь». По предварительным данным, два человека убиты и один ранен, написал в https://www.facebook.com/pg/vadymrabinovych/videos/?ref=page_internal Facebook депутат https://lenta.ru/tags/persons/rabinovich-vadim/ Вадим Рабинович .
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27.08.2020 20:53 Ответить
думал 14 год
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27.08.2020 20:53 Ответить
Скорее всего пиар ублюдка кивы перед выборами Ну а если это про-Украинские ребята То хочется сказать Вы бы ещё зелёнкой этих ватноголовых облили Ну что за флешмобы На шестом году войны по врагам Украины из травмата стрелять
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27.08.2020 20:53 Ответить
https://www.facebook.com/kivailya

https://crime.fakty.ua/353996-na-trasse-kiev-harkov-rasstrelyali-mikroavtobus-s-lyudmi-est-ubitye-i-ranenye-foto-video
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27.08.2020 20:58 Ответить
А скажут , оппозицию преследуют . Это жоппа . Они "обеспокоятся" .
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27.08.2020 20:53 Ответить
легко передбачити, що сильно ніхто не постраждав,
але у новинах і на каналах мертвечука буде за шо поговорити
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27.08.2020 20:55 Ответить
А,шо їх нє бамбілі?
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27.08.2020 20:56 Ответить
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 7649
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27.08.2020 20:56 Ответить
Кива и Медведчук работают на врага и их коллобаранские движения должны караться по законам военного времени! Они уже совсем обнаглели и внутри страны создают военизированные отряды работающие на интересы врага! Их только к смертной казни! Страна уже не та! Терпеть этого никто не будет! Сотни тысяч прошли войну! Их тупо будут мочить! И правильно будут делать! Народ Украины поддерживает без суда и следствия расправу над врагами государства и делать надо, как Моссад делает с врагами государства - это ликвидировать врагов государства и хоть взрывать, хоть расстреливать! Националисты должны стать новой службой безопасности страны по аналогу Моссада и даже жоще!!! Когда врагов убивают, это вызывает экстаз у народа! Слава Героям Украины! Буду голосовать за националистов всегда! И народ весь должен больше не голосовать за тех, кого показывают по тв - олигархов каналов с их кандидатами раскручиваемыми и рекламами их партий. Голосуйте за тех, кого там не показывают - за националистов! Будьте умнее этих олигархов - жирных харь обворовывающих нас и делающих самые большие тарифы в Европе. Голосуем все за националистов и самых правых и самых радикальных!!! Это начинается расцвет Великой Украины!!!
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27.08.2020 20:58 Ответить
ватоголовые сами себя постреляли жидо пиар террористов
https://www.facebook.com/kivailya
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27.08.2020 20:58 Ответить
Якась шизофренія...спочатку обираємо дегенератів,а потім радіємо,що їх розстріляли...)
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27.08.2020 20:58 Ответить
На трассе Киев-Харьков расстреляли микроавтобус с людьми: появилась противоречивая информация о погибших

Вечером в четверг, 27 августа, в районе Люботина Харьковской области неизвестные расстреляли микроавтобус, в котором ехали члены организации «Патриоты- За жизнь». Об этом в Facebook сообщил народный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
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27.08.2020 20:59 Ответить
Самолиленд
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27.08.2020 20:59 Ответить
Ще один кацап)
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27.08.2020 23:58 Ответить
перед выборами офисы медведчука пылают постоянно...стандартная кремлевская пиар операция...сами себя
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27.08.2020 21:00 Ответить
Мікроавтобус розстріляли в районі Люботина під Харковом - Цензор.НЕТ 7735
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27.08.2020 21:02 Ответить
Самодрочеры самопиарятся похоже
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27.08.2020 21:03 Ответить
Рабинович с Медведчуком и расстреляли этот автобус . Даже расследование нечего проводить.
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27.08.2020 21:04 Ответить
Ківа дурний і нарваний сам по собі-могла і найти коса на камінь.
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27.08.2020 21:06 Ответить
....фуфло ВЫДАЛИ за расстрел ))))) лохов своих побили для ПИАРУ !!! Поверю только когда вальнут киву и иже с ним )))) !!! Там вверху ЧЕЛОВЕК показал как РАССТРЕЛИВАЮТ , верьте СВОИМ глазам , а не УШАМ !!!
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27.08.2020 21:07 Ответить
Жопоблоковцы матрешку не поделили в автобусе. Так им и надо
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27.08.2020 21:07 Ответить
И бояру
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27.08.2020 21:14 Ответить
СБУ АУ
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27.08.2020 21:10 Ответить
Мы поняли . Закрываем канал.
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27.08.2020 21:12 Ответить
На фото хорошо видно, что окна в автобусе были разбиты изнутри .Очевидно что это была пьяная драка ватных рабиновичей.
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27.08.2020 21:10 Ответить
Ригів притісняють, кляті біндери!!! Та що б ви всі в один момент, нечисті, виздихали, так тільки свято було б.
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27.08.2020 21:12 Ответить
Политическая партия "Национальный корпус" и полк "Азов" не причастны к нападению на членов организации "Патриоты - за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков.
Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте Нацкорпуса. Представители политсилы отметили, что давно предупреждали об опасности действий нардепа и призвали правоохранительные органы задержать его.
"Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровым человеком с диагнозом "психопат", который не останавливается ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки "Патриоты за жизнь", которое он использует как "пушечное мясо". Мы давно предупреждали, что его действия могут привести к человеческим жертвам", - отметили в Нацкорпусе.
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27.08.2020 21:12 Ответить
Кива и расстрелял. Со своего прутня
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27.08.2020 21:24 Ответить
"мотор...хлопушка...дубль2..."
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27.08.2020 21:42 Ответить
Похожее очень на спектакль, ведь результат то безсмысленный.
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27.08.2020 21:51 Ответить
Правоохранители почему-то бездействуют, политических оппонентов уже начинают физически уничтожать и это бездействие может закончиться войной, гражданской войной, РФ спит и видит такой исход в Украине финансируя радикалов в темную. МВД, СБУ почему-то не реагируют вовремя или опять предательство в пользу Кремля???
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27.08.2020 23:05 Ответить
Жаль не из пулемета крупнокалиберного...
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28.08.2020 09:59 Ответить
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