Микроавтобус расстреляли в районе Люботина под Харьковом

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы близ Люботина Харьковской области.

Об этом отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе г. Люботин. На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.

По данным информагентства "Интерфакс-Украина", на киевской трассе, не доезжая до Люботина, сейчас стоят несколько полицейских машин и скорая, а на въезде в город - пробка.

По информации соцсетей, был заблокирован и расстрелян автобус. Пользователи соцсетей сообщают об убитых и раненых.

Вместе с тем в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что пока не подтверждают информацию об убитых.

"Насчет раненых выясняем", - сказали "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций.

Нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива утверждает, что в автобусе находились члены его организации, и среди них есть погибшие и раненые.